Stasera in tv: “Bastardi a mano armata” con Marco Bocci su Rai 4

Bastardi a mano armata, su Rai 4 il thriller del regista Gabriele Albanesi interpretato da Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta e prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video e in coproduzione Boccato Productions.

Bastardi a mano armata – Cast e personaggi

Marco Bocci: Sergio

Fortunato Cerlino: Caligola

Peppino Mazzotta: Michele

Amanda Campana: Fiore / Alice

Maria Fernanda Cândido: Damiana

Bruno Conti: avvocato Casagrande

Efisio Sanna: Fabio

Deborah Franchi: Simona

Fabio Rizzuto: Sandrone

Bastardi a mano armata – Trama e trailer

Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra Fiore, un’adolescente con cui ha una relazione piuttosto complicata. Una notte, Sergio irrompe nella loro abitazione prendendoli in ostaggio. Si trova lì per una missione particolare: deve recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima.

Curiosità sul film

Il film è un coproduzione Italia-Brasile.

Gabriele Albanesi (Il bosco fuori, Ubaldo Terzani Horror Show) dirige “Bastardi a mano armata” da una sua sceneggiatura scritto con Luca Poldelmengo (“Cemento Armato”, “Calibro 9”) e Gianluca Curti (“Calibro 9”) e basata sul thriller erotico “Vacanze per un massacro – Madness” di Fernando Di Leo (1980). Il cast tecnico: Montaggio di Luigi Mearelli / Costumi di Sara Fanelli / Scenografia di Paola Peraro / Fotografia di Davide Manca

Marco Bocci è noto per i ruoli del commissario Nicola Scialoja nella serie tv Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie tv Squadra antimafia.

Fortunato Cerlino è noto per il ruolo di Pietro Savastano nella serie tv Gomorra, mentre Peppino Mazzotta per il ruolo di Giuseppe Fazio nella serie tv Il commissario Montalbano.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Emanuele Frusi che per l’occasione ha creato un suono organico, vivo e con una forte componente elettronica che unita alla decisione di mixare in analogico ha dato vita a una colonna sonora molto speciale. Un processo creativo reso ancora più impegnativo dal periodo storico che stiamo attraversando e che ha costretto i musicisti a lavorare a distanza per la maggior parte delle fasi del progetto.

Scrivere la colonna sonora di "Bastardi A Mano Armata" è stata un'esperienza intensa – racconta Frusi – un lavoro di sperimentazione, confronto e anche tanto divertimento. La musica è stata molto presente, sia in termini di quantità che di impatto scenico: questo perché l'intenzione del regista Gabriele Albanesi era che la parte sonora fosse realmente un elemento complementare alla sceneggiatura. La scelta del linguaggio musicale è ruotata attorno all'organicità del suono, ad una firma musicale e sonora che potesse spaziare dall'ambient a parti molto più aggressive, per questo è stato scelto di coinvolgere, oltre ai ragazzi del mio collettivo (Giacomo Calli, Luca Giovagnoli, Michele Pazzaglia), anche altri artisti, sia italiani che stranieri, e attivare collaborazioni incredibili, come si è poi rivelata essere quella con l'orchestra macedone Fames Project".

Emanuele Frusi inizia il suo percorso come musicista rock/grunge nel 2001 con la band Vincent.Suonare live e gestire autonomamente la prima band lo spinge ad approfondire il lavoro sul suono, segnando il suo prossimo percorso. Diplomatosi a Firenze in Musica Moderna, frequenta quindi un master in Ingegneria del Suono. A diciannove anni lavora con alcuni service locali come tecnico di palco, poi come fonico, fino a diventare responsabile di produzione audio per quella che diventerà la sua famiglia per molti anni, la Mind&Art di Gabriele Guidi. Nel 2008 ha la possibilità di collaborare alla prima colonna sonora per film. È un progetto horror, un film indipendente intercettato dalla Headroom Digital Audio di New York che l’estate successiva lo contatta per il teaser di un videogioco. In questi anni continua a lavorare come fonico produce musica e fonda un primo collettivo con si occupa di musica per produzioni teatrali, videogiochi e colonne sonore (tra le più importanti quella per “Jackhammer”, commedia di Mike Hanus).Tra il 2013 e il 2017 viaggia, vive e lavora tra Shanghai, Pechino, Los Angeles, Londra e Nottingham. In questo periodo si aprono collaborazioni importanti come quella con il DFAD, l’Overlap Studio e il Chen Music Group. Mentre si trova a Los Angeles, Gabriele Guidi lo invita a conoscere Marco Bocci, attore e scrittore umbro alla sua prima esperienza da regista. Nel 2018 lavorano insieme al film A Tor Bella Monaca Non Piove Mai, prodotto da Minerva Pictures, con un team che include Luigi Mearelli(video editor). Gianluca Curti (per Minerva Pictures) ripropone la stessa sinergia nel successivo film prodotto da Minerva, Calibro 9 (regia di Toni D’Angelo), nel quale Emanuele lavora con Vincenzo Adelini e con lo stesso Toni D’Angelo, anche in veste di musicista. Dopo il film Bastardi A Mano Armata, uscito l’11 Febbraio sulle principali piattaforme TVOD, ora Emanuele sta lavorando a tre nuovi film e ad un documentario che usciranno nel 2021/22.

1. The Beginning 2:45

2. Algeria 8:06

3. Bastardi A Mano Armata (Main Theme) 1:45

4. Out There 4:14

5. Taking Pictures 4:26

6. Walking Inside 3:02

7. GreenHouse 3:43

8. It’s Not My Father 6:30

9. The Run 4:07

10. Electricity 5:27

11. Here He Comes 3:56

12. Flashback Suite (Pt. 1) 5:32

13. Flashback Suite (Pt. 2) 4:46

14. Enjoy The Moment 2:58

15. The Guests 3:31

16. Escape In The Woods 2:30

17. Fight 3:43

18. The Flay 3:02

19. The Last Shoot 3:54

20. Bastardi A Mano Armata (Theme After Credits) 6:38

La colonna sonora di “Bastardi a mano armata” è disponibile su Amazon.