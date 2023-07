Batman, SDCC 2023: trailer fumetto “Gargoyle of Gotham” e videogioco “Arkham Trilogy” per Nintendo Switch

DC Comics ha rilasciato un trailer una nuova serie a fumetti dal titolo Batman: Gargoyle of Gotham annunciata al San Diego ComiC-Con 2023. La serie in quattro numeri è parte dell’iniziativa DC Dawn of DC che prevede team creativi che rinnovano e reimmaginano alcuni degli amati eroi e villain di DC per una nuova era.

Questa nuova serie a fumetti proviene da Rafael Grampá e sarà pubblicata sotto l’etichetta nera per adulti dell’editore e sembra che racconterà una storia fantastica e cupissima che vede Batman dare la caccia ad un serial killer.

“Gargoyle of Gotham” ci porta in “una Gotham City in cui ogni giorno sembra più oscuro e irredimibile del precedente, in cui Batman fa una scelta estrema: eliminare definitivamente l’identità di Bruce Wayne e abbracciare il mantello e il cappuccio a tempo pieno. Ma sebbene conosca le strade di Gotham, Batman scoprirà presto che conosce a malapena se stesso. Un serial killer è a piede libero e, sebbene le vittime degli omicidi sembrino casuali all’inizio, ogni indizio avvicina Batman alla terrificante verità: che sono tutti collegati, non solo tra loro, ma anche a lui. Quando una nuovissima galleria di villain totalmente degenerati inizia ad emergere dalle profondità della città, Batman dovrà fare i conti con la natura stessa del male, incluso quello che si nasconde negli angoli più bui del suo cuore, per affrontare ciò che sta arrivando per la città che ha giurato di proteggere.

Grampá sul nuovo fumetto: “Quando la sua origine è stata introdotta in Batman n.1 negli anni ’40, Bruce Wayne ha giurato vendetta agli spiriti dei suoi genitori assassinati e, spinto dalla sua fede in un presagio, è diventato Batman. Per me, questo sottile aspetto del sistema di credenze di Bruce è sempre stato il nucleo fondamentale di Batman, e attraverso quella lente ho riconosciuto questa storia non raccontata. Batman: Gargoyle of Gotham esplora ‘chi è e perché è diventato’. Rende realtà il mio sogno di dare vita alla mia interpretazione di Batman mentre approfondisco gli angoli più oscuri della sua essenza. Spero sinceramente che i lettori si divertano”.

Il primo numero di “Gargoyle of Gotham” uscirà il 16 settembre in occasione del Batman Day. Le cover variant per “Gargoyle of Gotham n.1” saranno fornite da Jim Lee, Frank Miller e David Finch, con una covver variant 1 su 50 di Priscilla Petraites e una cover variant 1 su 100 di Paul Pope.

Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch

Warner Bros. Games e DC hanno annunciato oggi Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch, una compilation dei pluripremiati videogiochi di Rocksteady Studios che riunisce gli acclamati Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight in un unico pacchetto iconico. Batman: Arkham Trilogy è previsto per il lancio su Nintendo Switch nell’autunno 2023, completo di tutti i contenuti scaricabili (DLC) precedentemente rilasciati da tutti e tre i titoli. La trilogia è stata sviluppata per Nintendo Switch da Turn Me Up Games.

Sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato nel 2009, “Arkham Asylum” è dove tutto è iniziato. Il gioco ha posto le basi per “Arkhamverse” di DC che i fan conoscono e amano oggi, e ha introdotto i giocatori in un’avventura unica, oscura e ricca di atmosfera che porta i giocatori nelle profondità del famigerato Arkham Asylum. Caratterizzato da una storia originale, i giocatori si muovono nell’ombra nei panni di Batman per instillare la paura tra i nemici e affrontare i cattivi più famosi di Joker e Gotham City, tra cui Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy e Spaventapasseri, che hanno preso il controllo del manicomio.

“Arkham City” è il seguito di Rocksteady Studios del 2011 che si basa sulle intense e suggestive fondamenta di Batman: Arkham Asylum. Il gioco fa volare i giocatori attraverso la vasta Arkham City, la “casa” di massima sicurezza per tutti i delinquenti, i gangster e le folli menti criminali di Gotham City. Con un’incredibile Rogues Gallery dei criminali più pericolosi di Gotham City tra cui Catwoman, Joker, l’Enigmista, Due Facce, Harley Quinn, Pinguino, Mr. Freeze e molti altri, il gioco consente ai giocatori di provare cosa si prova ad essere il Cvaliere oscuro e rendere giustizia a coloro che sono confinati ad Arkham City.

“Arkham Knight” alza la posta in gioco per il Cavaliere oscuro nel finale del 2015 di Rocksteady Studios al trio pluripremiato di giochi Batman: Arkham. In questa epica conclusione dell’arco narrativo dell’Arkhamverse, il destino di Gotham City è in bilico mentre lo Spaventapasseri è affiancato dal Cavaliere di Arkham, che fa il suo malvagio debutto nell’universo Batman di DC, così come da un elenco di famigerati supercriminali DC tra cui Harley Quinn, Il Pinguino, Due Facce, Firefly e l’Enigmista. Insieme al Più Grande Detective del Mondo ci sono i suoi più stretti alleati, il Commissario Gordon, Oracolo, Alfred, Lucius Fox, Catwoman, Robin e Nightwing. Il gioco culmina nella resa dei conti finale a Gotham City e introduce i giocatori all’esperienza completa con una Batmobile completamente guidabile in tutto il il gioco Open World e in grado di trasformarsi dalla modalità Inseguimento ad alta velocità alla modalità Battaglia di livello militare.

Fonte: DC