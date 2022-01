Belli Ciao conquista il box-office di Capodanno davanti a Matrix e Spider-Man

Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzato in testa al botteghino Belli Ciao, la nuova commedia con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante. Al primo giorno di uscita “Belli Ciao” ha totalizzato un incasso di € 489.739 con n. 383 schermi (dati Cinetel) ed una media cinema pari a € 1.279, la più alta in assoluto, battendo anche l’altro debuttante, il fantascientifico Matrix Resurrections (414.169€), e Spider-Man: No Way Home (387.608) che raggiunge quota 19,7 milioni, entrambe le pellicole statunitensi contavano un numero più alto di copie rispetto a “Belli Ciao”. Il quarto posto è occupato da un altro debuttante di Capodanno, la commedia Me contro te – Persi nel tempo (403.232€).

“Spero che vedere un film italiano in cima al botteghino il primo giorno del 2022 sia di buon auspicio per tutta la nostra comunità e il nostro mercato cinematografico” – ha commentato il produttore Lorenzo Mieli per Fremantle – “Sono quindi particolarmente felice per il risultato ottenuto da Belli Ciao nel suo primo giorno di programmazione e ringrazio Gennaro Nunziante, Pio e Amedeo per averci regalato una commedia divertente e intelligente. Sono inoltre grato a Vision per aver creduto in questo film sin dal primo giorno.”

Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato di Vision Distribution, ha ribadito: “Siamo veramente felici del primato di Belli Ciao al box office di Capodanno. Voglio congratularmi con Gennaro e Pio e Amedeo, perché questo successo, in un momento così difficile del mercato, non era affatto scontato e conferma la forza della commedia italiana al box office. Voglio anche esprimere a Lorenzo Mieli e a tutta Fremantle la nostra gratitudine per aver creduto in Vision.”

La top 10 di Capodanno

1. Belli Ciao: 489.739€

2. Matrix Resurrections: 414.169€

3. Me contro te – Persi nel tempo: 403.232€

4. Spider-Man – No Way Home: 387.608€

5. House of Gucci: 169.309€

6. Diabolik: 100.960€

7. Sing 2: 92.574€

8. 7 donne e un mistero: 77.823€

9. La befana vien di notte 2 – Le origini: 67.324€

10. Chi ha incastrato Babbo Natale?: 62.090€