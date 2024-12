Stasera in tv: “Benvenuti in casa Esposito” su Rai 2

Benvenuti in casa Esposito, su Rai 2 la commedia di Gianluca Ansanelli (La guerra dei nonni) con protagonista Giovanni Esposito (Falla girare). Il film è basato sul libro “Benvenuti in Casa Esposito. Le Avventure Tragicomiche di una Famiglia Camorrista” di Pino Imperatore su un camorrista troppo buono per il crimine in cerca di riscatto.

Benvenuti in casa Esposito – Cast e personaggi

Giovanni Esposito: Tonino Esposito

Antonia Truppo: Patrizia Scognamiglio

Francesco Di Leva: Pietro De Luca

Nunzia Schiano: Nonna Assunta

Salvatore Misticone: Nonno Gaetano

Gennaro Silvestro: Don Gennaro Esposito

Gianni Ferreri: Don Oreste, Macellaio

Peppe Lanzetta: Don Raffaele

Antonio Orefice: Enzuccio

Elisabetta Pedrazzi: Nonna Manuela

Noemi Piscopo: Tina Esposito

Gennaro Guazzo: Genny Esposito

Francesco Del Gaudio: Brando

Luigi Chiocca: Ciro Contabile

Benvenuti in casa Esposito – Trama e trailer

Tonino Esposito (Giovanni Esposito) è il figlio di un celebre boss della Camorra del Rione Sanità. Goffo e maldestro, non è in grado di far male ad una mosca e per questo, alla morte del padre, tutto passa nelle mani di un altro affiliato. È un buono Tonino, ce la mette tutta a riscuotere il pizzo, a fare la voce grossa, a imitare il padre, ma non è il suo mestiere. Tonino conduce così una vita da mediocre camorrista, senza riuscire a farsi rispettare né da chi dovrebbe odiarlo per i suoi soprusi, né da chi dovrebbe amarlo per i suoi successi. Quando scoprirà che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità, Tonino avrà però l’occasione per riscattare la sua figura davanti alla propria famiglia e a tutta Napoli.

Curiosità

Giovanni Esposito e il regista Gianluca Ansanelli sono alla loro seconda collaborazione dopo Troppo Napoletano. I crediti più recenti di Esposito includono ruoli in Falla girare di Giampaolo Morelli (2022), Zamora di Neri Marcorè (2024), Falla girare 2 – Offline di Giampaolo Morelli (2024), Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani (2024)

di Giampaolo Morelli (2022), Zamora di Neri Marcorè (2024), Falla girare 2 – Offline di Giampaolo Morelli (2024), di Alessandro Siani (2024) Il team che ha collaborato con Gianluca Ansanelli dietro le quinte include il direttore della fotografia Rocco Marra (Falchi), il montatore Lorenzo Peluso (La Fuitina Sbagliata), la costumista Annalisa Ciaramella (Ed e’ Subito Sera) e Antonella Di Martino (San Valentino Stories).

Il rione Sanità, dove è nato il principe della risata Totò, è uno dei più affascinanti e misteriosi di Napoli. Qui vive, con la sua famiglia allargata, Tonino Esposito, orfano di un boss della camorra. Tonino riceve dal clan un sussidio mensile e potrebbe vivere di rendita. Invece si intestardisce a voler imitare le gesta paterne, senza riuscirvi. Perché è goffo, sfigato, arruffone, incapace di difendersi: un antieroe tragicomico e decadente, che tra incubi e visioni, ingenuità e imbranataggini, ne combina di tutti i colori. Uno spaccato divertente e allo stesso tempo crudele della Napoli contemporanea, città dalle mille contraddizioni e dalle tante difficoltà, capace però di non perdere mai la speranza per un futuro migliore.

Il libro “Benvenuti in casa Esposito: Le avventure tragicomiche di una famiglia camorrista” è disponibile su Amazon.

Note di regia

Nel suo secondo libro della Poetica, Aristotele si occupa della commedia e spiega che “il riso uccide la paura”. Ridere in effetti, può essere un ottimo antidoto da usare proprio contro ciò che più ci spaventa: esattamente quello che capita in “Benvenuti in casa Esposito” dove l’arma della risata è utilizzata per esorcizzare uno dei mali più odiosi ed angoscianti del nostro tempo: la camorra… Leggendo le pagine di Pino Imperatore sono rimasto affascinato dai personaggi del libro, e ho cercato di dargli una dimensione filmica, concentrandomi maggiormente sul rapporto padre figlia, che è stato arricchito di elementi narrativi inediti rispetto al romanzo. Ma la sfida più ambiziosa è stata senza dubbio quella di mantenere il delicato equilibrio fra l’inevitabile commedia del racconto e la doverosa serietà verso un argomento come la “camorra”: se questo esercizio è riuscito è stato grazie ad un cast di attori in grado di muoversi con disinvoltura su entrambi i terreni… Rispetto a molti altri lungometraggi sulla “camorra”, il mio intento non era tanto di raccontare l’aspetto criminale del “sistema” quanto piuttosto gli esseri umani che ci sono dietro. È sempre da lì infatti che scaturisce la commedia: dall’essere umano. A ben vedere, perfino un boss sanguinario come Don Pietro De Luca, può apparirci piccolo e fragile quando scopriamo che per cercare di elevarsi socialmente compra opere d’arte di cui non capisce nulla. Commedia e tragedia dunque: un connubio azzardato che forse è la maniera più fedele per rappresentare una città complessa come Napoli. Proprio come Tonino Esposito infatti, anche Napoli ha due facce: da una parte c’è la sua anima scura, fatta di illegalità, delinquenza, ignoranza, e dall’altra la sua parte bella fatta di umanità, calore, intelligenza, generosità, allegria. Perciò proprio nella redenzione finale di Tonino sta forse il messaggio più importante del film: un messaggio di speranza per tutta la città, affinché possa riscattarsi da un certo tipo di stereotipo criminale e mostrare al mondo la parte migliore di sé.

Gianluca Ansanelli – Note biografiche

Gianluca Ansanelli dopo un lungo percorso come autore per la tv e il teatro, esordisce al cinema dapprima come sceneggiatore, in seguito come regista. Come autore del soggetto e della sceneggiatura ha firmato “Amici come noi” e “Quel bravo ragazzo” di Enrico Lando, “Poli opposti” di Max Croci, “Natale a Londra” di Volfango de Biasi, “Omicidio all’italiana” di Maccio Capatonda, “Il giorno più bello del mondo” e “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani (biglietto d’oro 2015), “Tu mi nascondi qualcosa” di Giuseppe Loconsole e “Ci vuole un fisico” di Alessandro Tamburini; “Un figlio di nome Erasmus” di Alberto Ferrari e “7 ore per farti innamorare” di Giampaolo Morelli. Come regista e autore ha esordito con il film “All’ultima spiaggia” nel 2012, seguito nel 2016 da “Troppo Napoletano”, diventato un piccolo cult. Altri crediti di Ansanelli regista includono “La guerra dei nonni” (2023) con Vincenzo Salemme e Max Tortora e “Come far litigare mamma e papà” (2024), remake di “La mia famiglia a soqquadro”, con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli.

Benvenuti in casa Esposito – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono composte e dirette da Giuseppe Sasso (“GIALLO?”, “Valigie di cartone”, “Eco del tuono”, “Che Gioia”). Chitarra elettrica, classica, acustica e mandolino : Claudio Romano / Chitarra elettrica: Pasquale Catalano / Contrabbasso e basso elettrico: Corrado Cirillo / Batteria e percussioni: Riccardo Schmitt / Flauti e ottavino: Raffaele Scala / Violino, programmazione e synth: Giuseppe Sasso / Violoncello: Marco Pescosolido / Amarcord Studio Orchestra.

Arrangiatore, Compositore, Sassofonista, Violinista, Giuseppe Sasso, ha studiato presso il Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino e successivamente presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Diplomato in violino, ha studiato successivamente composizione con il maestro G. Vitale presso il Conservatorio “D. Cimarosa“ di Avellino e contemporaneamente agli studi accademici ha approfondito altri linguaggi musicali, dal jazz all’elettronica. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Giorgio Gaslini e le Clinics presso Umbria Jazz. Ha seguito il perfezionamento in musica da film, con Ennio Morricone e Sergio Miceli. Nel 1992 ha frequentato presso l’Accademia Chigiana di Siena il corso di musica per film tenuto dal maestro Ennio Morricone e ha conseguito un diploma di merito, svolgendo in seguito il ruolo di direttore musicale, orchestratore, coordinatore musicale, ecc. per molti film e serie televisive (Romanzo criminale – La serie, ecc.). È titolare dell’Amarcord Studio (produzione musiche originali per discografia, spot, cinematografia, radio, realizzazione colonne sonore e sigle tv, arrangiamenti di brani di qualsiasi genere musicale, sonorizzazione, editing, mastering, ecc. ecc.).

La colonna sonora include il brano “Ciento Rose” di Andrea Sannino.

La colonna sonora di “Benvenuti in casa Esposito” è disponibile su Amazon.

Fonte: Il Saxofono Italiano