Berlino 2022: il video della premiazione di Isabelle Huppert positiva al COVID-19

Isabelle Huppert, destinataria dell’Orso d’oro alla carriera di quest’anno, non ha potuto partecipare di persona al Festival di Berlino a causa di un test positivo al Covid che l’ha bloccata in quel di Parigi.

“Considerando che Isabelle Huppert non si sente male ed è disposta a sostenere il festival, abbiamo deciso di andare avanti con la cerimonia di premiazione. Poiché non può venire, invieremo il nostro amore e la nostra ammirazione a casa sua a Parigi. Non vediamo l’ora di averla a Berlino un’altra volta”, hanno affermato i direttori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

La cerimonia di premiazione dell’Orso d’Oro Onorario si è cosi svolta in collegamento con l’attrice francese presso il Berlinale Palast. Il film À propos De Joan di Laurent Larivière, in cui interpreta il ruolo principale è stato proiettato a seguire come Gala Speciale alla Berlinale. L’evento Berlinale Homage: In Conversation with Isabelle Huppert programmato con lei alla Berlinale Talents è stato invece cancellato.

Secondo quanto riportato dal sito Deadline il festival ha registrato in loco più di 50 casi positivi al Covid su 2.700 test effettuati. Tra gli ospiti che non hanno potuto presenziale a Berlino per causa di forza maggiore c’è anche l’attrice francese Isabelle Adjani, che non ha potuto presenziale alla proiezione del film di apertura del festival a causa di uno stretto contatto avuto con un positivo al Covid.

Riconoscimenti di Isabelle Huppert

Premi César 1996 – Migliore attrice protagonista per Il buio nella mente

Premi César 2017 – Migliore attrice protagonista per Elle

European Film Awards 2001 – Migliore attrice per La pianista

European Film Awards 2002 – Migliore attrice per 8 donne e un mistero

European Film Awards 2009 – Contributo europeo al cinema mondiale

Festival di Venezia 1988 – Coppa Volpi per Un affare di donne

Festival di Venezia 1995 – Coppa Volpi per Il buio nella mente

Festival di Venezia 2005 – Leone d’oro alla carriera

Festival di Cannes 1978 – Migliore attrice per Violette Nozière

Festival di Cannes 2001 – Migliore attrice per La pianista

Festival di Berlino 2002 – Orso d’argento come migliore attrice per 8 donne e un mistero

David di Donatello 1978 – Migliore attrice straniera per La merlettaia

David di Donatello 2003 – David speciale

Nastri d’argento 2009 – Nastro d’argento europeo per L’amore nascosto

Golden Globe 2017 – Migliore attrice in un film drammatico per Elle

Festa del Cinema di Roma 2018 – Premio alla carriera