Si è svolta la cerimonia di premiazione del Festival di Berlino 2022, Orso d’oro alla co-produzione Spagna-Italia Alcarràs di Carla Simón, mentre per l’Italia assegnato il premio Fipresci a Leonora Addio di Paolo Taviani.

A seguire trovate tutti i film in concorso a Berlino 2022 nella Selezione Ufficiale e tutti i premiati con annessi trailer. I vincitori sono stati designati dalla giuria internazionale, presieduta da M. Night Shyamalan e composta da Karim Aïnouz, Anne Zohra Berrached, Tsitsi Dangarembga, Ryusuke Hamaguchi, Connie Nielsen e Said Ben Saïd.

Tutti i film in concorso nella Selezione Ufficiale:

Leonora addio, regia di Paolo Taviani (Italia)

Peter Von Kant, regia di François Ozon (Francia)

Avec amour et acharnement, regia di Claire Denis (Francia)

Call Jane, regia di Carol Phyllis Nagy (Stati Uniti d’America)

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe, regia di Nicolette Krebitz (Germania, Francia)

Alcarràs, regia di Carla Simón (Spagna, Italia)

Rimini, regia di Ulrich Seidl (Austria, Francia, Germania)

Drii Winter, regia di Michael Koch (Svizzera, Germania)

Everything Will Be Ok, regia di Rithy Panh (Francia, Cambogia)

La ligne, regia di Ursula Meier (Svizzera, Francia, Belgio)

Les passagers de la nuit, regia di Mikhaël Hers (Francia)

Nana, regia di Kamila Andini (Indonesia)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush, regia di Andreas Dresen (Germania, Francia)

Robe of Gems, regia di Natalia López Gallardo (Messico, Argentina, Stati Uniti d’America)

So-seol-ga-ui yeong-hwa, regia di Hong Sang-soo (Corea del Sud)

Un año, una noche, regia di Isaki Lacuesta (Spagna, Francia)

Un été comme ça, regia di Denis Côté (Canada)

Yin ru chen yan, regia di Li Ruijun (Cina)

Orso d’oro per il miglior film: “Alcarras” di Carla Simon

Orso d’argento Gran Premio della Giuria: “So-seol-ga-ui yeong-hwa” di Hong Sangsoo

Orso d’argento Premio della Giuria: “Robe of Gems” di Natalia López Gallardo

Orso d’argento per la miglior regia: Claire Denis per “Avec amour et acharnement”

Orso d’argento per la migliore interpretazione: Meltem Kaptan in “Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush” di Andreas Dresen

Orso d’argento per la migliore interpretazione da non protagonista: Laura Basuki in “Nana” di Kamila Andini

Orso d’argento per la miglior sceneggiatura: Laila Stieler per “Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush” di Andreas Dresen

Orso d’argento per il miglior contributo artistico: Rithy Panh e Sarit Mang per “EveryThing Will Be Ok” di Rithy Pa

Menzione speciale allo svizzero “A Piece of Sky” di Michael Koch

Fonte: Berlinale 2022