E’ morto Bernard Hill: l’attore aveva interpretato il Capitano del film “Titanic” e il Re Théoden de “Il Signore degli Anelli”

Bernard Hill è morto all’età di 79 anni, a confermare la triste notizia il suo agente Lou Coulson. Non è stata fornita alcuna causa della morte.

L’attore britannico aveva interpretato il ruolo del Capitano Edward Smith nel film premio Oscar del 1997 Titanic e il Re Théoden nel secondo e terzo capitolo della trilogia Il Signore degli Anelli. Grazie a questi due ruoli l’attore detiene un singolare primato, avendo recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 Premi Oscar, il citato “Titanic” e il sequel Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re.

Dalla tv al cinema passando per il teatro

Bernard Hill nasce a Blackley, Manchester, dove cresce in una famiglia cattolica di minatori dic arbone. Hill ha frequentato lo Xaverian College e poi la Manchester Polytechnic School of Drama insieme a Richard Griffiths. Si è diplomato in teatro nel 1970.

Il suo primi ruolo da protagonista è stato nel dramma televisivo della BBC Boys from the Blackstuff, nel ruolo di Yosser Hughes, un uomo della classe operaia di Liverpool alla fine portato al limite da un sistema del welfare indifferente ai bisogni primari dei cittadini. La frase ripetuta spesso dal suo personaggio Gis a job (“Dacci un lavoro”) divenne popolare tra i manifestanti contro il governo conservatore di Margaret Thatcher, a causa dell’elevata disoccupazione dell’epoca.

Hill è poi apparso nel ruolo del sergente Putnam in Gandhi (1982), diretto da Richard Attenborough. Successivamente appare in Il Bounty (1984) di Roger Donaldson, una quarta drammatizzazione dell’ammutinamento della HMS Bounty. Nel 1985, ha interpretato il ruolo principale in un uno speciale tv sulla vita di John Lennon, A Journey in the Life e tra un ruolo televisivo e l’altro recita anche sul palco. Hill appare nelle opere Il giardino dei ciliegi, e da protagonista in Macbeth e Uno sguardo dal ponte.

Successivamente viene diretto da Peter Greenway in Giochi nell’acqua (1988) e da Bob Rafelson in Montagne della Luna (1990), dove interpreta il medico ed esploratore Dottor David Livingstone. Quest’ultimo film è basato sul romanzo biografico “Burton and Speke” di William Harrison, e sui diari originali di Richard Francis Burton e John Hanning Speke che racconta di una spedizione in Africa orientale nel 1854 per la Royal Geographical Society.

A metà degli anni ’90, Hill iniziò ad apparire sul grande schermo con maggiore regolarità. Il suo primo ruolo importante è in Spiriti delle tenebre (1996) al fianco di Val Kilmer e Michael Douglas. Hill ha poi interpretato il Capitano Edward J. Smith nel campione d’incassi “Titanic” (1997) di James Cameron e il direttore di carcere Luther Plunkitt nel thriller Fino a prova contraria (1999) di Clint Eastwood,

Negli anni 2000 Hill veste i panni di Philos nello spinoff Il re scorpione (2002), in cui Dwayne Johnson riprende il ruolo interpretato nel film La mummia – Il ritorno. Nel 2002 inizia la sua avventura nella Terra di Mezzo recitando come Re Théoden in Il Signore degli Anelli – Le due torri e successivamente in Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003). Lo stesso anni d’uscita dell’ultimo capitolo della trilogia di Tolkien recita con Halle Berry, Robert Downey Jr. e Penélope Cruz nel thriller Gothica di Mathieu Kassovitz.

Nel 2004 Hill recita con Paul Bettany Kirsten Dunst, Sam Neill e Jon Favreau nella commedia romantica, basata su eventi reali, Wimbedon di Richard Loncraine. L’anno successivo appare nella commedia The League of Gentlemen’s Apocalypse (2005) di Steve Bendelack ispirata alla serie tv britannica The League of Gentlemen.

Nel 2008 recita con Ryan Phillippe, Eva Green e Sam Riley nel bizzarro thriller neo-noir Franklyn, diretto dall’esordiente Gerald McMorrow. Inoltre lo stesso anno ha ricoperto un ruolo minore nel film Operazione Valchiria del 2008, come Generale della 10a divisione Panzer dell’Afrika Korps tedesco.

Prima della sua morte Bernard Hill ha concluso le riprese della seconda stagione, che ha debuttato nel Regno Unito lo scorso 5 maggio, della serie tv The Responder, un dramma della BBC con Martin Freeman. Per quanto riguarda i lungometraggi, gli ultimi due ruoli di Hill risalgono al 2023: nel thriller fantascientifico Forever Young di Henk Pretorius e nel dramma horror The Moor di Chris Cronin.

