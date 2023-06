Best Movie Comics & Games 2023: il programma completo dell’evento a Milano (10-11 giugno)

Arriva a Milano sabato 10 e domenica 11 giugno Best Movie Comics & Games, vera e propria fiera della cultura pop per un intero weekend dedicato a cinema, serie tv, fumetti, cosplay, games e anteprime per tutti gli appassionati. Sarà Superstudio Più ad ospitare l’evento in un’area di oltre 10.000 metri quadrati, per un weekend che si preannuncia imperdibile con un programma di assoluto interesse che ospiterà grandi nomi dell’entertainment a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo attori, doppiatori, illustratori, scrittori, creator, cosplayer e gamer.

Tra i nomi più attesi, sarà a Milano la star internazionale Hafþór Júlíus Björnsson, ovvero “la Montagna” di Game of Thrones, che incontrerà il pubblico in diversi appuntamenti dedicati alla serie e alla sua carriera. Ricco il parterre di ospiti che riceveranno i Best Movie Award, i premi assegnati da Best Movie a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso dell’anno.

A essere premiati come Miglior Interprete Femminile e Maschile dell’anno saranno Margherita Mazzucco, l’indimenticabile Lenù della serie L’amica geniale nota anche per il personaggio di Santa Chiara nel film Chiara di Susanna Nicchiarelli, e Lorenzo Zurzolo, acclamato in serie come Baby e Prisma, oltre che per il suo ruolo in EO di Jerzy Skolimowski. Non potevano ovviamente mancare le star della serialità made in Italy ovvero il cast di Mare Fuori, che riceverà il Best Movie Award per la Miglior Serie Italiana alla presenza del regista Ivan Silvestrini e di Francesco Panarella, Enrico Tijani, Serena Codato e Vincenzo Ferrera.

Ospite d’onore della manifestazione è Cristina D’Avena, che ritirerà il Best Movie Icon Award e intratterrà il pubblico con un incontro dedicato alla sua carriera e un mini-live dei suoi strepitosi successi. Riceveranno il Best Movie Award anche Gianluca Gazzoli, tra le voci più note e ascoltate della radio italiana, che verrà premiato per il suo podcast n.1 in Italia Passa dal BSMT, e Chiara Fabiano, doppiatrice classe 2004 che negli ultimi anni ha prestato la voce a personaggi iconici come Eleven di Stranger Things e Mercoledì Addams nella serie Netflix creata da Tim Burton, premiata proprio come miglior doppiatrice.

Ma saranno presenti anche Zerocalcare, con un panel dedicato a Questo mondo non mi renderà cattivo (disponibile su Netflix dal 9 giugno) e Roberto Recchioni che con Michele Masiero, presenterà l’attesissimo crossover tra Dylan Dog e Batman, in uscita a fine giugno. E ancora dal mondo del fumetto arriva a Best Movie Comics & Games Leo Ortolani, il creatore di Rat-Man, nonché autore tra i più amati in Italia, con un panel dedicato al rapporto tra le sue tavole e il cinema, a cui interverrà anche l’attore Nicola Nocella.

Al mondo della nona arte e della letteratura sarà dedicato un intero spazio nella nuova Comics Arena, che ospiterà incontri oltre che sessioni dedicate ai firmacopie e meet&greet con gli autori. Tra gli ospiti: Claudio Sciarrone, tra i maggiori talenti internazionali del fumetto Disney con il suo recente Technoldogy; Claudio Chiaverotti, cui Best Movie Comics & Games rende omaggio in occasione dei 25 anni di Brendon; Elena Di Cioccio, che racconterà il suo esordio letterario con Cattivo Sangue; Paolo Bacilieri, in un incontro dedicato all’artista milanese Piero Manzoni, protagonista della sua ultima graphic novel Basta a ciascun giorno la sua pena; Mara Cerri, illustratrice della versione a fumetti de L’amica geniale; Simone Tempia, l’autore di Vita con Lloyd, con il suo ultimo Il Piero o La ricerca di una felicità.

Ad arricchire il vasto programma di incontri anche i gamer e creator Teknoyd e Hontas G, protagonisti di un panel dedicato al mondo dei videogiochi e Himorta, cosplayer da oltre 1 milione di follower tra le più seguite d’Europa. Tra gli appuntamenti in programma, si parlerà anche del cinema che verrà con il panel dedicato a Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serprente, attesissimo prequel della saga di Hunger Games in arrivo nei cinema italiani in autunno per Notorious Pictures. Al panel saranno presenti Roberto Recchioni e la seguitissima tiktoker Martina Levato, grande esperta e appassionata della saga.

Il programma di Best Movie Comics & Games ospiterà inoltre due imperdibili anteprime. Si parte sabato 10 con The Flash, il film sul Supereroe DC diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, a Best Movie Comics & Games con una proiezione speciale: per la prima volta in Italia, infatti, sarà presentata la versione finale del film che arriverà nelle sale italiane dal 15 giugno per Warner Bros. Pictures. Domenica 11 sarà invece la volta dell’anteprima dei primi episodi di Bargain, miniserie made in Corea che segue un gruppo di sconosciuti intrappolati in un motel, in arrivo prossimamente su Paramount+, e già premiata a Cannes. Per gli spettatori più giovani, e non solo, ci sarà uno Special Screening di Super Mario Bros. – Il film, che sarà presentato assieme a dei contenuti speciali e inediti.

A impreziosire lo spazio del Best Movie Comics & Games sono anche alcune mostre per tutti gli amanti dell’arte pop: I mille volti di una storia, dedicata all’icona di Diabolik e realizzata in collaborazione con Astorina in occasione del 60° anniversario di Eva Kant, e una mostra su Mazinga, organizzata dalla Scuola del Fumetto di Milano, che celebra il 50° anniversario della saga del Grande Mazinga.

Ma le sorprese per il pubblico di tutte le età non sono finite. Ci sarà infatti un’area Lego con esposizioni, curata da Brianza LUG, dove i più piccoli potranno cimentarsi in costruzioni con i mitici mattoncini, un’area dedicata al gioco da tavolo rivolta agli appassionati con decine di tavoli dimostrativi, ma anche un’area games che ospiterà oltre 50 storici cabinati e numerose postazioni di retrogaming.

Il pubblico di Best Movie Comics & Games potrà inoltre mettersi alla prova con l’escape room da brivido dedicata a Mercoledì Addams, o vivere una horror experience con “Phobika”, spaventoso percorso in cui i più temerari dovranno cercare di raggiungere la via d’uscita.

Best Movie Comics & Games 2023

Milano – 10 e 11 giugno, Superstudio Più

BEST MOVIE COMICS & GAMES – PROGRAMMA DAY BY DAY

SABATO 10 GIUGNO

MAIN STAGE

Ore 11.00 Best of 2023: proiezione SUPER MARIO BROS. – IL FILM + contenuti speciali inediti

Ore 14.00 Il cinema che verrà: parliamo di HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE

Ore 15.00 DYLAN DOG & BATMAN: il crossover più atteso. Con Roberto Recchioni e Michele Masiero

Ore 16.00 Una voce da urlo: CHIARA FABIANO racconta STRANGER THINGS & MERCOLEDì

Ore 17.00 LA MONTAGNA al Best Movie Comics & Games! Un’ora con Hafþór Júlíus Björnsson, il Gregor Clegane del TRONO DI SPADE

Ore 18.00 Il podcast n.1 in Italia: con GIANLUCA GAZZOLI dietro le quinte di Passa dal BSMT

Ore 18.45 ZEROCALCARE: questo mondo non mi renderà cattivo

Ore 20.00 Special Screening: THE FLASH in compagnia di Zerocalcare

COMICS ARENA

Ore 12.00 NOZZE DI DIAMANTI: EVA KANT E DIABOLIK – 60 ANNI IN MOSTRA

Incontro con Andrea Carlo Cappi e Andrea Pasini

Ore 14.00-15.00 Meet & Greet CHIARA FABIANO

Ore 15.15 TECHNOLDOGY

Incontro con Claudio Sciarrone

Ore 16.00-18.00 Firmacopie ZEROCALCARE

Ore 18.00 25 ANNI DI BRENDON

Incontro con Claudio Chiaverotti

*Incontri moderati da Filippo Mazzarella

BOOKSHOP

Programma firmacopie

Ore 13.00 – Andrea Carlo Cappi, Andrea Pasini

Ore 14.00 – Sergio Gerasi

Ore 15.00 – Luca Enoch

Ore 16.15 – Claudio Sciarrone

Ore 17.00 – Claudio Chiaverotti

Ore 18.00 – Roberto Recchioni

DOMENICA 11 GIUGNO

MAIN STAGE

Ore 11.00 BARGAIN: anteprima italiana della serie thriller coreana che ha trionfato a Cannes

Ore 14.00 Il buio in sala: il cinema secondo LEO ORTOLANI. Interviene NICOLA NOCELLA

Ore 15.00 L’attrice geniale: incontro con MARGHERITA MAZZUCCO, protagonista della serie TV. Interviene Himorta

Ore 16.00 MARE FUORI al Best Movie Comics & Games! Intervengono Ivan Silvestrini, Vincenzo Ferrera, Francesco Panarella, Enrico Tijani, Serena Codato

Ore 17.00 Rising Star: vieni a conoscere LORENZO ZURZOLO, il divo di BABY e PRISMA

Ore 18.00 TEKNOYD e HONTASG: passione gaming. Interviene Himorta

Ore 19.00 La mia vita “animata”: incontro con CRISTINA D’AVENA

Ore 20.00 CRISTINA D’AVENA live!

COMICS ARENA

Ore 11.00 LLOYD, IL PIERO E ALTRI DISCORSI

Incontro con Simone Tempia

Ore 13.00 CATTIVO SANGUE

Incontro con Elena Di Cioccio

Ore 16.15 DISEGNARE L’AMICA GENIALE

Incontro con Mara Cerri

Ore 17.15 PAOLO BACILIERI: L’ARTE DI PIERO MANZONI E ALTRE STORIE MILANESI (E NON)

Incontro con Paolo Bacilieri

*Incontri moderati da Filippo Mazzarella

BOOKSHOP

Programma firmacopie

Ore 12.00 – Simone Tempia

Ore 14.00 – Maurizio Dotti

Ore 15.00 – Leo Ortolani

Ore 17.30 – Mara Cerri

Ore 18.15 – Paolo Bacilier