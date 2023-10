Biancaneve: prima immagine ufficiale del remake live-action Disney che slitta al 2025

Walt Disney Studios ha reso disponibile una prima immagine ufficiale di Biancaneve, il remake live-action del classico d’animazione Biancaneve e i sette nani del 1937.

Come si può evincere dalla nuova immagine, tutta la polemica scaturita da alcune foto dal set non ufficiali trapelate la scorsa estate è servita solo ad alcuni “odiatori”, in lotta perenne contro il politicamente corretto, per attaccare la Disney e il suo nuovo approccio inclusivo. Ricordiamo una pletora di articoli deliranti, YouTuber facinorosi ed ex ragazzini degli anni novanta che si sono scagliati contro il live-action utilizzando quello bizzarre immagini come attendibili, nonostante lo studio le avesse definite “fuorvianti” rispetto al risultato finale; cosa che è puntualmente accaduta. Niente a che vedere con le critiche, quelle si fondate, dell’attore Peter Dinklage rispetto al ruolo dei sette nani.

“Biancaneve” originariamente doveva uscire il 22 marzo 2024, ma è stato posticipato di un anno, fino al 21 marzo 2025. Il film diretto da Mark Webb (500 giorni d’estate, The Amazing Spider-Man) vede protagonista Rachel Zegler nei panni dell’amata principessa Disney, Gal Gadot in quelli cella Regina Cattiva e i nani della fiaba realizzati in CGI, come mostra questa prima immagine ufficiale.

First look at Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ starring Rachel Zegler. In theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/QEC6Oclans — Film Updates (@FilmUpdates) October 27, 2023

La storia segue una principessa che viene salvata e accolta nella loro casa da sette nani minatori, Dotto, Brontolo, Gongolo, Pisolo, Mammolo, Eolo e Cucciolo (Doc, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy e Dopey), che fanno di Biancaneve parte della loro famiglia dopo che la dolce ragazza è stata esiliata in una foresta pericolosa dalla sua malvagia matrigna.

A bordo del remake anche i premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman), che in precedenza hanno dato vita a nuove canzoni per Aladdin insieme ad Alan Menken. Lo studio guarda sempre più a nuovi live-action nonostante gli incassi recenti non proprio entusiasmanti (a parte eccezioni come Il re leone, La bella e la bestia, Aladdin, Il Libro della giungla e l’originale Maleficent). Dopo i 200 milioni di dollari incassati dello spin-off Crudelia con Emma Stone e i 569 milioni de La Sirenetta, sono in arrivo un sequel per Il re leone (5 luglio 2024) e versioni live-action di Lilo & Stitch, Oceania (27 giugno 2025), Hercules, Bambi, La spada nella roccia, Robin Hood e Il gobbo di Notre Dame