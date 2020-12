Black Adam è uno dei film DC più attesi di sempre poiché vedrà Dwayne “The Rock” Johnson nei panni di Black Adam un antieroe corrotto dal potere dotato di impressionanti superpoteri che includono volo, capacità di controllare l’elettricità, scatenare eventi come tempeste cosmiche e utilizzare la magia nera.

Dwayne “The Rock” Johnson ha recentemente condiviso un’impressionante foto di una sessione di allenamento per il film, con tanto di maglietta con logo ufficiale del film, parte della preparazione fisica al ruolo dell’arcinemico di Shazam.

Fase 2.

Allenamento per BLACK ADAM.

La gerarchia del potere nell’UNIVERSO DC sta per cambiare.

Un saluto al mio preparatore atletico di lunga data @daverienzi per la road map strategica in continua evoluzione verso il successo di questo film e personaggio.

Mese per mese, settimana per settimana, giorno per giorno.

125 chilogrammi di cattivo e spregevole.

#blackadam

# dcuniverse⚡️

La produzione inizierà nella primavera del 2021

Il Black Adam di Johnson è stato presentato ufficialmente tramite un concept art mostrato al recente evento virtuale DC FanDome. la versione di Black Adam per il grande schermo vedrà la sua storia di origine prendere il via nel Kahndaq immaginaria nazione che ha dato i natali al personaggio e che vede Teth Adam combattere contro gli schiavisti. Nei fumetti Kahndaq venne bruciata fino alle fondamenta dal supercriminale Ahk-Ton, attacco che causò la morte di moglie e figlio di Adam. La perdita della sua famiglia cambiò profondamente Adam che prese il posto del faraone e si mise sul trono intenzionato a governare il mondo. Questo portò il Mago Shazam a togliere i poteri al suo campione e a bandirlo ai margini dell’universo per secoli. Il film sarà ambientato 5.000 anni dopo questi eventi con la Justice Society of America che farà il suo debutto sul grnde schermo, al momento gli unici casting confermati sono Noah Centineo come Atom Smasher e Aldis Hodge come Hawkman.

Kahndaq aveva bisogno di un eroe. Invece hanno preso me. Ho fatto quello che doveva essere fatto e mi hanno imprigionato per questo. Ora, 5.000 anni dopo, sono libero. E vi do la mia parola, nessuno mi fermerà mai più. La gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare.

Alla regia di “Black Adam” ci sarà lo specialista in thriller Jaume Collet-Serra che ha recentememte diretto Johnson anche nel film Disney Jungle Cruise. La sceneggiatura di “Black Adam” è di Adam Sztykiel che ha scritto il Rampage: Furia animale con Johnson e il recente reboot animato Scooby!.

