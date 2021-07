Black Adam ha concluso le riprese: video con l’annuncio di Dwayne Johnson

Il film DC di Black Adam ha ufficialmente completato le riprese. L’annuncio arriva direttamente dal protagonista Dwayne Johnson che ha condiviso la notizia sui social media insieme ad un video in cui tiene un discorso di ringraziamento davanti a cast e troupe.

Il video è stato condiviso sull’account Instagram di Johnson accompagnato dal messaggio a seguire.

Onorato e orgoglioso di annunciare che questo è un fine riprese ufficiale di BLACK ADAM. Sapevo che molti anni fa, l’opportunità per me di realizzare BLACK ADAM sarebbe stata un EVENTO CHE CAPITA UNA VOLTA IN UNA CARRIERA. È stato un vero onore per me stare fianco a fianco con una troupe di oltre 1.000 brillanti e affamati registi e narratori per dare vita all’antieroe noto come BLACK ADAM. Questo è stato qualcosa da lasciare ai posteri e facilmente il lavoro più duro e la fatica più dura mentalmente e fisicamente di tutta la mia carriera. Ma ne è valsa la pena ogni secondo. Vi amo tutti. Grazie a tutti. E ci rivediamo lungo la strada.

Insieme al suo discorso, Johnson ha anche fatto un piccolo omaggio di 10.000$ che è stato diviso tra tre fortunati vincitori.

Johnson è affiancato nel film da Aldis Hodge (Underground, L’uomo invisibile) come Carter Hall / Hawkman, Noah Centineo (Tutte le volte che ho scritto ti amo, Charlie’s Angels) come Al Rothstein / Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria) Maxine Hunkell / Cyclone, Pierce Brosnan (GoldenEye, Mamma Mia!) come Doctor Fate e Sarah Shahi (Person of Interest, The L Word) come Adrianna Tomaz / Isis. Il cast è completato da Marwan Kenzari, Uli Latukefu, Bodhi Sabongui, Rahiem Riley, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, Stephan Jones, Tang Nguyen, Donny Carrington, D.J. Stavropoulos e Juan Szilagyi.

Il regista Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam da una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani che hanno lavorato da una precedente sceneggiatura di Adam Sztykiel. Il film uscirà il 29 luglio 2022.

Fonte: Instagram