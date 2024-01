Stasera in tv: “Black Box – La scatola nera” su Rai 4

Black Box – La scatola nera (Boîte noire), su Rai 4 il thriller diretto da Yann Gozlan con protagonista Pierre Niney nei panni di giovane e talentuoso analista di scatole nere in missione per trovare il motivo dietro all’incidente mortale di un aereo nuovo di zecca.

Black Box – Cast e doppiatori

Pierre Niney: Mathieu Vasseur

Lou de Laâge: Noémie Vasseur

André Dussollier: Philippe Rénier

Sébastien Pouderoux: Xavier Renaud

Olivier Rabourdin: Victor Pollock

Guillaume Marquet: Antoine Balsan

Mehdi Djaadi: Samir

Anne Azoulay: Caroline Delmas

Aurélien Recoing: Claude Varins

André Marcon: Dorval

Philippe Maymat: comandante di bordo

Quentin d’Hainaut: agente di sicurezza

Lorène Devienne: Jeanne

Grégori Derangère: Alain Roussin

Doppiatori italiani

Davide Perino: Mathieu Vasseur

Martina Felli: Noémie Vasseur

Michele Gammino: Philippe Rénier

Edoardo Stoppacciaro: Xavier Renaud

Dario Oppido: Victor Pollock

Laura Lenghi: Caroline Delmas

Black Box – Trama e trailer

Cosa è successo a bordo del volo Dubai-Parigi prima che precipitasse sul massiccio alpino? Tecnico presso la BEA, l’autorità preposta alle investigazioni sulla sicurezza nell’aviazione civile, Mathieu Vasseur viene promosso investigatore in capo su un disastro aereo senza precedenti. Errore di pilotaggio? Guasto tecnico? Atto terroristico? L’attenta analisi delle scatole nere spingerà Mathieu a realizzare in segreto la propria indagine. Non sa ancora fino a che punto perseguire la sua ricerca della verità.

Curiosità sul film

Yann Gozlan (Un homme idéal, Burn Out, Visions) dirige “Black Box – La scatola nera” da una sua sceneggiatura scritta con Nicolas Bouvet-Levrard (Un si grand soleil), Jérémie Guez (Fratelli di sangue).

Negli aerei moderni ci sono due tipi di scatole nere: la FDR (Flight Data Recorder) che registra le istruzioni inviate ai sistemi elettronici di bordo dell’aereo e la CVR (Cockpit Voice Recorder) che registra tutto l’audio nella cabina di pilotaggio, cioè i rumori ambientali e discussioni dei piloti. Il film si concentra tutto il tempo sulla CVR.

Il nome del protagonista, Mathieu Vasseur, è lo stesso del protagonista del film precedente del regista Yann Gozlan (Un homme idéal, 2015), ed entrambi i personaggi sono interpretati da Pierre Niney.

Il personaggio di Noémie, interpretato da Lou de Laâge,ha subito un nuovo casting una settimana prima delle riprese.

Gli aerei moderni utilizzano anche un sistema indipendente per inviare messaggi all’Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS) della compagnia è un sistema di collegamento dati digitale per la trasmissione di brevi messaggi tra aerei e stazioni di terra tramite radio o satellite in banda aerea.

Intervista a cast e regista

Da dove arriva l’idea per il film?

YANN GOZLAN: Da una doppia fascinazione personale. Fascino innanzitutto per a mondo molto particolare, quello dell’aeronautica e dell’aviazione civile. Questo universo, ai miei occhi straordinariamente cinematografico, con una posta finanziaria colossale, dove convivono interessi divergenti (costruttori di aerei, compagnie aeree, piloti, ecc.), mi è sembrato un’ambientazione originale ed emozionante per un film. Poi il fascino per la scatola nera, il registratore di volo stesso, queste famose scatole nere di cui i giornali ci parlano continuamente senza che sappiamo bene a quale realtà corrispondano. Spesso piazzat nella parte posteriore dell’aereo (parte generalmente meglio conservata durante un impatto con il suolo), sono presenti due tipologie: l’FDR (Flight Data Recorder) che registra i parametri tecnici del volo e il CVR (Cockpit Voice Recorder) che registra tutti i rumori e gli scambi dei piloti nella cabina di pilotaggio. I primi registratori di volo risalgono agli anni 30. All’epoca contenevano pellicole fotografiche sulle quali venivano proiettate le indicazioni degli strumenti di volo. Questa pellicola fotosensibile era racchiusa in una stanza buia, chiamata “scatola nera”, perché era a tenuta di luce. Questo nome è rimasto anche se lo sono oggi i registratori di volo di colore arancione con bande bianche riflettenti, per renderli più facilmente individuabili tra i detriti…Secondo me la scatola nera occupa un posto speciale nell’inconscio collettivo in quanto contiene la chiave che può spiegare la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia. L’analisi delle scatole nere e più in particolare della CVR (la registrazione delle ultime parole di un equipaggio prima dello schianto) come questione drammatica mi è sembrata intrigante. Indagando ho scoperto l’esistenza del BEA (l’ufficio investigazioni e analisi), un’organizzazione responsabile delle indagini sugli accidenti e incidenti aerei. Volevo entrare in questo microcosmo, scoprirne i codici e condividerli con il pubblico. Per motivi di credibilità e realismo, ho fatto molte ricerche, ho incontrato diversi figure centrali in questo campo: piloti di linea, ingegneri, investigatori della BEA… Alimentato da questi incontri e discussioni, ho avuto il desiderio di scrivere una storia che avrebbe riguardare un’indagine complessa su un incidente. Anche se mi sono ispirato a casi reali, non volevo realizzare un semplice documentario o ricreare un disastro aereo che sarebbe avvenuto. La mia ambizione era piuttosto quella di discutere delle nuove questioni che stanno per scuotere l’aviazione civile: ovvero l’assistenza generalizzata ai piloti e la progressiva automazione delle cabine di pilotaggio grazie all’intelligenza artificiale. Scrivere la sceneggiatura ha richiesto tempo: oltre al necessario lavoro di documentazione, la trama tortuosa ci ha dato del filo da torcere. Ma tuffarsi in questo mondo è stato emozionante!

Il film è in diretto collegamento con la cronaca. Il evoca il terrorismo ma anche il controllo sul Boeing 737 MAX di un anno fa.

YG: Per quanto riguarda la questione dell’assistenza ai piloti, illustrata nel film dalla trama dell’MHD, la notizia ci ha raggiunto. Nella primavera del 2019, mentre lo scenario veniva finalizzato e iniziavo i preparativi, ho appreso che la maggior parte dei paesi aveva deciso – un evento estremamente raro nella storia dell’aviazione – di vietare il proprio spazio aereo a tutti i Boeing 737 Max: il sistema di assistenza al pilota di questo l’aereo, in questo caso il software antistallo dell’aereo, avrebbe prevalso sull’azione dei piloti e sarebbe stato la causa di due schianti in meno di sei mesi, il primo in Indonesia, il secondo in Etiopia. Questa questione dei pericoli derivanti dall’estrema sofisticazione degli aerei mi affascina perché, a mio parere, va oltre il quadro strettamente senso di aeronautica e si riferisce a un problema universale più attuale che mai: il conflitto tra uomo e macchina così come l’influenza della tecnologia sulle nostre vite…

In “Black Box” ritrovi Pierre Nimey che già avevi diretto in “Un homme idéal”…

YG: Ho ottimi ricordi di queste riprese con Pierre in cui sono rimasto colpito dal suo talento. Avevo tanta voglia di lavorare ancora con lui su questo nuovo progetto che mi stava particolarmente a cuore e per il quale avevo cominciato a scrivere le prime bozze della storia ben prima di “Un homme idéal”. Pierre è un attore molto tecnico e perfezionista, capace di portare colori diversi e piccole sfumature durante le riprese. Mi piace particolarmente il suo rigore, la sua precisione, la sua sensibilità. Dall’inizio della scrittura di Black Box, avevo in mente solo Pierre per il personaggio. Quindi sono stato molto felice quando ha accettato il ruolo. Guardando indietro, vedo fino a che punto ha portato complessità e umanità a Mathieu. Trovo sorprendente il modo in cui riesce a incarnare i conflitti interiori e i tormenti che agitano il personaggio.

Raccontaci la sequenza che apre il film:

YG: Questo piano era già descritto nella primissima versione della sceneggiatura. Volevo che la macchina da presa partisse dal cruscotto della cabina di pilotaggio per poi tornare indietro in un lungo movimento continuo, mostrandoci le diverse cabine dell’aereo prima di scivolare nella coda dell’aereo per avvicinarsi alla famosa Scatola Nera. Volevo assolutamente che l’apertura del film fosse girata in sequenza per diversi motivi. Innanzitutto perché la sequenza ripresa, per sua natura, dà una sensazione di “tempo reale” che volevo che lo spettatore provasse. Poi perché una tale planimetria offre una leggibilità totale, consentendo di individuare chiaramente la scatola nera dell’aereo così come i vari elementi apparentemente innocui che si trovano nella cabina poco prima dell’incidente. Infine, poiché questi pochi minuti che precedono lo schianto, lo spettatore li rivivrà più volte nel corso del film e ogni volta in modo frammentato e da angolazioni diverse.

Ritrovi Yann Gozlan cinque anni dopo “Un homme idéal”…

PIERRE NINEY: Dopo quella prima esperienza, sapevamo che avremmo voluto lavorare di nuovo insieme. Per tutto questo tempo, Yann e io siamo rimasti in contatto, abbiamo parlato regolarmente.

Hai seguito la scrittura di “Black Box”?

PN: NO. Yann mi ha fatto leggere la sua sceneggiatura solo una volta terminata. Il mondo dell’aeronautica e questa figura di acustico erano per lui del tutto nuovi. Tuttavia ho trovato lì temi molto personali, in particolare questa tensione che infonde in ogni suo film.

L’aeronautica è un mondo che conosci?

PN: Gli incidenti aerei, il mistero delle famose scatole nere, il ritrovamento o meno, mi hanno sempre affascinato: tutti noi tendiamo a sviluppare un voyeurismo un po’ morboso di fronte a questo tipo di eventi. Ma non sapevo nulla dei giochi di potere, di manipolazione e di denaro che scuotono questo ambiente. Per quanto riguarda la professione di esperto di acustico, mi era completamente sconosciuta.

Il tuo personaggio, Mathieu Vasseur, ha lo stesso nome di quello in “Un homme idéal” perchè questa scelta?

PN: Yann ne era entusiasta: forse voleva conservare con me di film in film qualcosa dell’essenza di quel primo Mathieu. Credo che sia anche un suo avatar. Un Antoine Doinel del thriller. Yann non me lo ha mai veramente spiegato nonostante le mie domande. Ma mi piace. È stato molto stimolante e anche un po’ mistico.

Come hai preparato questo Mathieu Vasseur?

PN: Vengo dal teatro, mi piace lavorare controcorrente. Il testo, le scelte importanti sulle scene… È bello aver risolto la maggior parte delle domande che ci poniamo con il regista, comprese quelle sull’ordine del dettaglio, come essere seduti o in piedi in una scena, prima di arrivare sul set. Ho anche guardato La conversazione di Francis Ford Coppola, su richiesta di Yann. Non conoscevo questo bellissimo film e ho adorato il personaggio di Gene Hackman che ascolta ossessivamente le stesse cassette audio con le cuffie. È stato molto stimolante. E poi ovviamente ho passato molto tempo con le persone del BEA, alle quali ho fatto centinaia e centinaia di domande. Lì ho finito per trovare un investigatore con un profilo simile a quello di Mathieu. Da lì, come spesso accade, ho fatto una sorta di lavoro giornalistico: l’ho seguito, gli ho parlato e gli ho chiesto il permesso di filmarlo per poter trarre ispirazione dai suoi gesti, dal suo modo di lavorare, dalla sua velocità dell’esecuzione da tastiera. Il lavoro dell’esperto di acustica è molto tecnico, era importante riuscire a riprodurre le cose in modo abbastanza preciso.

Intervista con Sebastien Barthe (Responsabile Comunicazione BEA)

Con “Black Box” questa è la prima volta che il pubblico cinematografico ha l’occasione di scoprire la funzione della BEA. Quali sono i motivi che vi hanno spinto ad aprire le porte al regista Yann Gozlan?

Semplicemente perché il film è finzione, non è interessato ad un fatto reale. In quanto ente statale, ci sarebbe stato impossibile appoggiare un progetto riguardante un evento sul quale avremmo indagato e che avrebbe necessariamente dato luogo ad un’interpretazione semplificata e quindi errata. Al di là delle scorciatoie tecniche che la BEA ha difficoltà a prendere, anche quando si tratta di documentari, questo tipo di esercizio potrebbe avere gravi conseguenze umane, in particolare per le famiglie delle vittime, e per la nostra credibilità. La nostra esperienza dimostra che, anche nel contesto di un documentario, è difficile trascrivere fedelmente la complessità della nostra attività. Yann Gozlan è arrivato con un progetto completamente nuovo. Da lì abbiamo accolto la sua richiesta con grande gentilezza. Il fatto che BLACK BOX sia una finzione ha costituito per noi davvero un “lasciapassare”. Detto questo, anche se nel film il produttore e l’azienda sono fittizi, la tecnologia al centro della trama illustra e anticipa le reali preoccupazioni e sfide di domani in termini di sicurezza.

Qual è stati esattamente il tuo ruolo di consulente?

Si trattava per lo più di risposte a domande molto tecniche: “È credibile questa frase del dialogo? Cosa si dice in questo caso? Che vestiti indossi in questa situazione? Il nome del dipartimento corrisponde? L’etichetta su questa scrivania è quella giusta?…” Molti dettagli che catturano in modo quasi meticoloso l’atmosfera della BEA nel contesto di una grande indagine. Solo una volta mi sono permesso di intervenire nella messa in scena di una sequenza. È stato durante la conferenza stampa che Rénier, il capo della BEA, ha parlato con Mathieu. Nella stanza, le comparse che interpretavano i giornalisti non reagivano, erano molto passive mentre, quando nella vita reale si verifica un evento del genere, Rénier annuncia ancora l’intrusione di un terrorista nella cabina di pilotaggio! -, c’è molta agitazione. La gente taglierà fuori i responsabili, inizieranno a telefonare ovunque, a scattare foto… Yann ha seguito il mio consiglio e ha modificato la scena di conseguenza. Nel complesso l’idea era quella di trasmettere al meglio l’atmosfera lavorativa all’interno della BEA.

È comune che la registeazione della Scatola Nera (CVR) abbia problemi di udibilità?

Può succedere che la qualità dell’audio da elaborare sia scadente: l’ambiente sonoro di un aereo è già di per sé rumoroso, è sufficiente che le condizioni di volo siano perturbate da turbolenze per degradare ulteriormente le condizioni sonore della registrazione. Da qui l’enorme lavoro di analisi portato avanti dagli inquirenti che cercano di ritagliare tutto il possibile dalle tracce audio. Lì è così e così chi preme un pulsante; ecco, è una porta che si apre; ecco, c’è grandine sul parabrezza… Il CVR contiene quattro tracce audio: il microfono del pilota, quello del copilota, un microfono ambientale e un altro microfono che collega la cabina di pilotaggio all’equipaggio.

Qual è il bilancio di questa esperienza?

Personalmente ha superato le mie aspettative. Come responsabile della comunicazione, mi piace la serietà e il rigore con cui Yann trasmette la realtà del nostro lavoro nel film. Da appassionato di cinema, penso che abbia realizzato un ottimo thriller, inventivo, originale e magistrale. Come uomo, è stata una grande avventura.

Black Box – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Philippe Rombi (Ricky – Una storia d’amore e libertà, Potiche – La bella statuina, Niente da dichiarare?, Asterix e il regno degli dei, Mon Crime – La colpevole sono io).

(Ricky – Una storia d’amore e libertà, Potiche – La bella statuina, Niente da dichiarare?, Asterix e il regno degli dei, Mon Crime – La colpevole sono io). Il regista parla della collaborazione con Rombi: “Desideravo lavorare con Philippe da molto tempo. Sono sempre stato un grande fan della sua musica, in particolare delle partiture che ha composto per François Ozon. Quindi sono stato molto felice che Philippe abbia lavorato su Black Box. Ho una passione per la musica da film e un debole per la musica orchestrale. E mi piace quando un tema emerge e viene declinato. Philippe ha lavorato in questa direzione aggiungendo talvolta texture leggermente più elettroniche. La musica è molto modulata, a volte discreta, a volte lirica come nell’ultima scena dell’Air Show di Parigi.”

1. La Boîte noire 2:38

2. Mathieu sur l’affaire 1:42

3. Mathieu et Noémie / Dernier message 1:49

4. Immersion 2:06

5. À la recherche de Pollock / La maison 4:40

6. Sous-sol / Premiers indices 3:09

7. Visionnage nocturne 3:39

8. Doutes 1:47

9. Soupçons 2:57

10. Manipulation / Les documents secrets 4:15

11. Fêlure 0:53

12. Cauchemar 1:39

13. Le test MHD 3:03

14. Accusation 1:53

15. Pégase / Réflexion 3:17

16. Le code caché / Retour chez Pollock 4:39

17. Nuit sur le lac / La balise 2:07

18. Perdition 3:36

19. Le message de Pollock 1:51

20. Mathieu en danger 1:49

21. Scène finale 3:17

22. BONUS TRACK: Scène finale et Générique de fin (version film) 7:12

La colonna sonora di “Black Box – La scatola nera” è disponibile su Amazon.