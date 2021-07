Blade: il reboot Marvel sarà diretto da Bassam Tariq

Il debutto del “Diurno” Eric Brooks nell’Universo Cinematografico Marvel ha trovato un regista. Il sito Deadline riporta che Marvel Studios ha reclutato il regista Bassam Tariq per dirigere il reboot Blade. Tariq dopo una serie di cortometraggi ha debuttato nel suo primo lungometraggio nel 2020 con il dramma Mogul Mowgli, che ha visto Riz Ahmed protagonista nei panni di un rapper britannico di origine pachistana che alla vigilia del suo primo tour mondiale viene colpito da una malattia che minaccia la sua carriera appena iniziata.

Mahershala Ali interpreterà il nuovo Blade dell’UCM con la sceneggiatura del film scritta da Stacy Osei-Kuffour (Watchmen).

Blade creato dallo scrittore Marv Wolfman e dal disegnatore Gene Colan ha fatto la sua prima apparizione nel fumetto “The Tomb of Dracula n.10” (luglio 1973) come personaggio secondario, ma in seguito è diventato un personaggio di primo piano. Un dhampir, ibrido umano-vampiro, Blade ha dedicato la sua vita a liberare il mondo da tutti i vampiri, utilizzando la sua fisiologia unica per diventare il perfetto cacciatore di vampiri. Il personaggio è stato adattato dai fumetti a varie forme di media, inclusi film, serie televisive e videogiochi. New Line Cinema ha prodotto tra il 1998 e il 2004 una trilogia di film con protagonista Blade interpretato in tutti e tre i film da Wesley Snipes. Dopo un un buon primo capitolo da 131 milioni di dollari d’incasso che ha introdotto il personaggio live-action agli spettatori, c’è stato un secondo capitolo, Blade II, da 155 milioni d’incasso fornito di una digressione horror più accentuata ad opera del regista Guillermo del Toro. A conclusione è arrivato un terzo film, Blade: Trinity, da 128 milioni d’incasso che si è rivelato una delusione, interpretato da Ryan Reynolds e Jessica Biel e “condito” da scontri sul set tra Snipes e il regista David Goyer. Nel 2006 è stata prodotta una serie tv con Blade interpretato dal rapper Kirk Jones aka Sticky Fingaz; la serie ambientata dopo gli eventi del film “Blade: Trinity” è stata cancellata dopo una sola stagione.