Marvel Studios ha trovato uno sceneggiatore per il reboot di Blade con Mahershala Ali. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che sarà Stacy Osei-Kuffour, autrice della serie tv Watchmen, a scrivere la sceneggiatura del ritorno sul grande schermo dell’iconico “diurno” dei fumetti il cui titolo provvisorio sarebbe Blade, the Vampire Slayer.

Ad oltre un anno dall’annuncio a sorpresa del nuovo “Blade” con l’attore premio Oscar e Golden Globe Mahershala Ali nei panni di protagonista, attore lanciato dai film Moonlight e Green Book e dalla serie tv True Detective, finalmente ci sono segnali di un progetto in sviluppo attivo con l’annuncio di Stacy Osei-Kuffour al lavoro su una prima bozza della sceneggiatura; i crediti di Osei-Kuffour, al suo primo lungometraggio cinematografico, includono anche episodi per le serie tv Hunters e Run oltre al film tv fantascientifico Binti, progetto a cui la scrittrice è collegata e di cui non ci sono dettagli.

Secondo THR, i Marvel Studios hanno assunto Stacy Osei-Kuffour per scrivere “Blade” dopo sei mesi di incontri con diversi sceneggiatori per raccogliere elementi sulla direzione che potrebbe prendere il reboot, e in che modo potrà connettersi con l’Universo Cinematografico Marvel. Secondo quanto riferito il processo di interlocuzione ha preso in considerazione solo sceneggiatori di colore e ha visto attivamente coinvolto Mahershala Ali. Ricordiamo che Ali non è completamente a digiuno riguardo adattamenti da fumetti e al mondo Marvel, l’attore in precedenza ha interpretato il signore della droga Cornell Cottonmouth nella prima stagione della serie tv Luke Cage.

New Line Cinema ha prodotto tra il 1998 e il 2004 una trilogia di film con protagonista l’eroe ibrido umano / vampiro Blade, interpretato in tutti e tre i film da Wesley Snipes. Dopo un un buon primo capitolo da 131 milioni di dollari d’incasso che ha introdotto il personaggio live-action agli spettatori, c’è stato un secondo capitolo, Blade II, da 155 milioni d’incasso fornito di una digressione horror più accentuata ad opera del regista Guillermo del Toro. A conclusione è arrivato un terzo film, Blade: Trinity, da 128 milioni d’incasso che si è rivelato una delusione, interpretato da Ryan Reynolds e Jessica Biel e “condito” da scontri sul set tra Snipes e il regista David Goyer.