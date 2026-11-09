Blade Runner non smette di reinventarsi. Il capolavoro di Ridley Scott torna sul grande schermo nella versione Final Cut del 2007, ma questa volta con un elemento che trasforma la visione in qualcosa di radicalmente diverso: la colonna sonora di Vangelis eseguita dal vivo, in perfetta sincronia con le immagini, da The Avex Ensemble. Il risultato è un’esperienza che il blade runner live cinema ha portato in diverse città nel corso del 2026, da Mesa, Arizona a Brooklyn, fino a Lugano.

La versione definitiva del film, finalmente in sala come merita

Il Final Cut del 2007 è l’unica versione di Blade Runner su cui Ridley Scott abbia avuto controllo creativo completo. Non è una revisione minore: è il film come il regista ha sempre voluto che fosse, ripulito, rimasterizzato, liberato dalle sovrapposizioni imposte dalla produzione nell’edizione originale del 1982. Harrison Ford interpreta Rick Deckard, il cacciatore di replicanti che percorre una Los Angeles distopica e perennemente piovosa, e quella performance — per quanto Ford stesso abbia avuto un rapporto ambivalente con il progetto — resta uno dei punti di riferimento della fantascienza cinematografica.

Proiettato in HD su grande schermo, il Final Cut recupera tutta la densità visiva che uno schermo domestico inevitabilmente comprime. La fotografia di Jordan Cronenweth, i neon riflessi sull’asfalto bagnato, la verticalità claustrofobica della città: sono dettagli che in sala diventano architettura, non semplice sfondo. Per chi ha visto il film solo in streaming o su supporto fisico, la proiezione è già di per sé una riscoperta.

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Vangelis dal vivo: cosa cambia nell’ascolto

La colonna sonora di Vangelis è probabilmente la più riconoscibile nella storia della fantascienza. I sintetizzatori, le texture elettroniche, i temi melanconici che accompagnano la sequenza degli origami o il monologo finale di Roy Batty: sono suoni entrati nell’immaginario collettivo al punto da essere quasi inseparabili dalle immagini. Eseguirli dal vivo, in sincronia con il film, è una sfida tecnica e interpretativa non banale.

The Avex Ensemble si occupa di questa traduzione dal supporto registrato all’esecuzione in tempo reale. La partitura di Vangelis non è scritta per orchestra tradizionale: è costruita su strati di sintesi, su timbri che appartengono alla tecnologia analogica degli anni Ottanta. Riprodurla dal vivo significa scegliere come avvicinarsi a quei suoni — con strumenti elettronici, con arrangiamenti che ne catturino l’essenza senza snaturarla. Il risultato, nelle date già svolte del tour, è quello che distingue un cine-concerto riuscito da una semplice esibizione parallela al film: la musica non accompagna le immagini, le abita.

Le tappe del tour nel 2026

Il formato blade runner live cinema ha toccato venue di carattere molto diverso tra loro, il che dice qualcosa sulla versatilità dell’evento. Il 25 gennaio 2026, il Mesa Arts Center di Mesa, in Arizona, ha ospitato la proiezione alle 19:30, in collaborazione con Gate 52. Il 20 ottobre 2026, l’evento è approdato al LAC di Lugano, il Lugano Arte e Cultura, portando l’esperienza in Europa. Il 1° novembre 2026, il Kings Theatre di Brooklyn ha ospitato la serata alle 20:00, uno dei teatri storici di New York restituito al pubblico dopo un lungo restauro.

La scelta di queste venue non è casuale. Il Mesa Arts Center è uno spazio multidisciplinare che programma regolarmente eventi ibridi tra musica e cinema. Il LAC di Lugano è uno dei centri culturali più attivi della Svizzera italiana. Il Kings Theatre di Brooklyn è un luogo con una propria storia e un’acustica che si presta a eventi di questo tipo. Nessuna di queste è una sala cinematografica tradizionale, e questa è precisamente la logica del formato: portare il film in contesti che amplificano la componente concertistica senza penalizzare quella visiva.

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Perché un film del 1982 funziona ancora come evento dal vivo

Blade Runner è uno di quei film che ogni generazione riscopre con occhi diversi. Nel 1982 fu un insuccesso commerciale; negli anni Novanta divenne un cult; con il Final Cut del 2007 fu rivalutato come opera compiuta; con l’arrivo di Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve nel 2017 fu riletto come fondamento di un universo narrativo più ampio. Il film è candidato a più premi Oscar nel corso della sua storia distributiva, e la sua influenza sull’estetica della fantascienza — dal cyberpunk ai videogiochi, dall’architettura al design — è documentata e riconosciuta.

Portarlo in formato blade runner live cinema significa intercettare almeno tre tipi di pubblico contemporaneamente: chi lo ha già visto e vuole rivivere l’esperienza in un contesto amplificato; chi lo conosce solo di nome e lo approccia per la prima volta in sala; chi viene principalmente per la musica di Vangelis e trova nel film un contesto visivo di altissimo livello. È una formula che funziona perché il film regge qualsiasi tipo di attenzione — estetica, narrativa, sonora — senza cedere su nessun fronte.

Per chi fosse interessato a verificare le date e le venue aggiornate del tour, il sito ufficiale dell’evento è disponibile su camimusic.com/blade-runner-live.

Quello che il tour di Blade Runner Live dimostra, al di là di ogni considerazione sul singolo spettacolo, è che certi film non invecchiano nel senso in cui invecchiano i prodotti di consumo: si sedimentano, accumulano significati, e ogni nuova forma di fruizione — restauro, proiezione speciale, esecuzione dal vivo — aggiunge uno strato a un’opera che continua a parlare con una voce sorprendentemente attuale. La Los Angeles del 2019 immaginata da Scott nel 1982 è ancora, in qualche modo, il futuro che stiamo cercando di non diventare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.