Bloodshot 2: il sequel con Vin Diesel è in lavorazione

Vin Diesel tornerà nei panni del super soldato Ray Garrison in Bloodshot 2. Il sito CBR riporta che un sequel dell’action Bloodshot uscito lo scorzo marzo direttamente in digitale, causa Covid-19, è ufficialmente in lavorazione.

Nonostante il film sia stato una delusione rispetto al materiale originale, l’uscita on-demand è stata una mossa vincente che ha portato “Bloodshot” a diventare il film più visto su Amazon Prime nei suoi primi tre giorni di rilascio.

In una recente intervista con il sito CBR, Dan Mintz fondatore e CEO di DMG Entertainment ha rivelato che ci sono piani in corso per un “Bloodshot 2” e per un ritorno di Vin Diesel come protagonista.

Penso che [Bloodshot] abbia avuto molto successo sotto questo aspetto, molte persone l’hanno visto e ha funzionato molto bene nell’implementazione post-rilascio, ma non puoi più usare lo stesso processo di valutazione pre-COVID. Vin Diesel e tutte quelle persone torneranno? Sì, perché ha funzionato così bene e la risposta è stata così buona, è solo che la risposta è stata in un ambiente non trasparente, al contrario di un ambiente trasparente come numeri al botteghino.

Diretto da Dave Wilson e basato sull’omonima serie a fumetti di Valiant del 1992, “Bloodshot” ha visto Vin Diesel nei panni di Ray Garrison, un ex marine ucciso in azione che viene riportato in vita da un’organizzazione per essere trasformato in un super soldato indistruttibile potenziato dalla nanotecnologia.

L’adattamento cinematografico di DMG Entertainment e Sony aveva lo scopo di aprire la strada ad un futuro franchise, con Fred Pierce, l’editore di Valiant Comics, che sperava di implementare a partire dal film con Vin Diesel un vero e proprio Universo Cinematografico Valiant. Purtroppo al momento quella visione è stata vanificata dall’acquisizione l’anno scorso da parte di Paramount del franchise “Harbinger”, acquisizione che ha incluso personaggi di primo piano come X-O Manowar, Eternal Warrior e Archer & Armstrong.