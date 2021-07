Cannes 2021, Blue Bayou: trailer italiano del film con Alicia Vikander (Al cinema dal 16 settembre)

Il 16 settembre arriva nei cinema italiani con Universal Pictures il dramma Blue Bayou con protagonisti Alicia Vikander e Justin Chon. Il film diretto dallo stesso Chon è stato selezionato per una proiezione in anteprime al Festival di Cannes 2021 nella speciale sezione “Un Certain Regard”.

La trama ufficiale: Blue Bayou è la commovente storia senza tempo di una singolare famiglia americana che combatte per il proprio futuro. Antonio LeBlanc (Chon), di origine coreana, adottato e cresciuto in una piccola città della Louisiana bayou, è sposato con l’amore della sua vita, Kathy (Alicia Vikander) ed è il padre adottivo della loro amata figlia Jessie. Cercando di rendere la vita migliore per la sua famiglia, dovrà affrontare i fantasmi del suo passato quando scoprirà di poter essere deportato dall’unico paese che abbia mai chiamato casa.

Il cast include anche Mark O’Brien, Randy Austin, Brad Blanchard, Chris Bosarge, Martin Bats Bradford, Adam Brazy, Tracy Brotherton, Ron Centanni, Emory Cohen, Sylvia Grace Crim e Vondie Curtis-Hall.

Justin Chon nato in California e di origine coreana ha recitato nella saga Twilight nei panni di Eric, nella commedia horror Detention of the Dead, nel dramma biografico The Glorias e nell’horror Satanic. Chon ha debuttato alla regia nel 2015 con la commedia Man Up, seguita dai drammi Gook, che Chon ha anche interpretato e Ms. Purple.

Per quanto riguarda il premio Oscar Alicia Vikander la vedremo anche in due film già completati, il fantasy The Green Knight al fianco di Dev Patel e Joel Edgerton e il thriller Beckett con protagonista John David Washington e in arrivo su Netflix il 13 agosto. Inoltre Vikander riprenderà il ruolo di Lara Croft nell’annunciato sequel Tomb Raider 2 che sarà scritto e diretto da Misha Green, regista della notevole serie tv horror Lovecraft Country purtroppo cancellata da HBO dopo una sola stagione.

Fonte: YouTube