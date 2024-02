Bob Marley – One Love: la colonna sonora del film biografico di Reinaldo Marcus Green

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Eagle Pictures Bob Marley – One Love, un film biografico prodotto in collaborazione con la famiglia Marley, diretto da Reinaldo Marcus Green (Una famiglia vincente – King Richard) e interpretato da Kingsley Ben-Adir nei panni del leggendario musicista e Lashana Lynch nei panni di sua moglie Rita.

Il biopic celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Sul grande schermo per la prima volta, scopri la potente storia di Bob sul superamento delle avversità e il viaggio dietro la sua musica rivoluzionaria.

Bob Marley One Love – Le musiche originali di Kris Bowers

Le musiche originai del film sono del compositore Kris Bowers (Green Book, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, Space Jam: New Legends, Respect, King Richard, Bridgerton, Il colore viola). Bowers è stato due volte candidato all’Oscar al miglior cortometraggio documentario come co-regista di Ben Proudfoot prima in A Concerto Is a Conversation (2021) e più recentemente The Last Repair Shop (2024).

“Una delle cose che mi ha entusiasmato di questa storia è quanto l’introduzione di [Bob] alla colonna sonora di [EXODUS di Otto Preminger (1960)] lo abbia fatto sentire ispirato a realizzare questo album che aveva le dimensioni di un film e questa gravitas cinematografica, afferma Bowers. “Questo film si concentra in gran parte sul suo esodo personale, sulla partenza, sul ritorno e sul soggiorno a Londra. Questa esposizione a una cultura diversa mi ha aiutato a creare una regola per me stesso secondo cui avrei potuto suonare con una strumentazione diversa che è un po’ più di natura orchestrale [dato che] è stato ispirato da quel suono, anche se l’album Exodus non ha un’orchestra in esso.” Sebbene Bowers non avesse paura di iniettare nella colonna sonora del film l’enfasi cinematografica del film che ha ispirato l’album Exodus, si è anche assicurato di coinvolgere musicisti rastafari giamaicani per emulare rispettosamente le basi alle radici reggae del suono di Bob Marley & the Wailers. “La scelta di incorporare le percussioni Nyabinghi è nata dal rapporto di [Bob] con quella musica”, spiega Bowers. “In tutta la sua musica e gli spettacoli dal vivo, aveva sempre con sé un ensemble di percussioni Nyabinghi; è collegato alla religione Rastafariana. Ziggy e io abbiamo parlato molto di come quei tamburi potrebbero essere in grado di rappresentare idee diverse nella partitura ed essere parte della tavolozza in un modo che la collega a quella cultura”. Secondo Bowers, tutte le percussioni Nyabinghi sono state registrate negli studi Tuff Gong durante le riprese in Giamaica; sia Ziggy che Steven Marley erano presenti a quelle sessioni, aiutando Bowers a produrre e dirigere ogni movimento. Oltre alle percussioni Nyabinghi, Bowers nota anche “Redemption Song”, “Turn Your Lights Down Low” e “Running Away” come tre canzoni di Marley che in qualche modo hanno ispirato direttamente la colonna sonora. “È quasi una lingua diversa, hai presente? Stavano quasi traducendo per me, dove direi: “Questo è ciò che voglio a livello di vigore”, e sono stati in grado di articolare a questo insieme ciò che potremmo essere in grado di fare”, afferma Bowers. “Sono un principiante quando si tratta di quel tipo di musica. È stato così affascinante per me vederli spiegare come evocare un certo sentimento in base al tempo o a certi aspetti della strumentazione”.

Kris Bowers – Note biografiche

Il compositore e pianista vincitore dell’Emmy Award, Kris Bowers, crea musica che sfida i generi e rende omaggio alle sue radici jazz con inflessioni di influenze alternative e R&B. Una confluenza di grandi del jazz, standard classici e musica alternativa e sperimentale della sua giovinezza, insieme alla narrazione cinematografica delle sue colonne sonore più studiate. Le prime ispirazioni musicali di Bowers erano varie e trascendevano la generazione e il genere per includere il lavoro di artisti come Steve Reich, Radiohead, Stevie Wonder, Brian Eno, Herbie Hancock e Jimi Hendrix. Da giovane musicista, Bowers ha portato il linguaggio del jazz nelle sue cover di artisti come Death Cab For Cutie, Tune-Yards, Radiohead e Kendrick Lamar. Bowers si è affermato in prima linea nella generazione emergente di compositori che sfidano i generi di Hollywood. Ciò che distingue Bowers è la sua capacità unica di comporre musica che risuona in un continuum così diversificato di artisti, narratori e pubblico. Dalla colonna sonora di documentari come Muse di Kobe Bryant (SHOWTIME, 2015) e Norman Lear: Just Another Version of You (2016), a serie con sceneggiatura tra cui For The People (ABC) di Shonda Rhimes e Paul William Davies, Dear White People di Netflix e SHOWTIME’S. Black Monday (prodotto da Seth Rogen e Evan Golberg), il lavoro di Bowers come compositore cinematografico e televisivo testimonia la sua versatilità come artista. Nel 2018, Bowers ha avuto l’onore di collaborare con il regista premio Oscar Peter Farrelly e l’attore premio Oscar Mahershala Ali per il loro acclamato Green Book (vincitore del premio Oscar, “Miglior film” e “Miglior sceneggiatura originale”, 2019). Oltre a comporre la colonna sonora del film, Bowers ha ricoperto il ruolo di controfigura di Ali sullo schermo, fornendo la diteggiatura per le riprese ravvicinate del pianoforte, oltre a trascorrere mesi lavorando con Ali come suo insegnante di pianoforte: Ali Went ha vinto il premio come “Miglior attore non protagonista” per il suo ruolo nel film. Il lavoro di Bowers su Green Book gli è valso una nomination per la “Miglior colonna sonora” ai Critic’s Choice Awards 2019, durante i quali ha eseguito una versione dal vivo di “Dear Dolores” dalla colonna sonora di Green Book. Bowers ha registrato e si è esibito con artisti come Q-Tip, Aretha Franklin, Ludacris, Christian Rich, Jay-Z e Kanye West. Ha contribuito agli album di Marcus Miller, José James, Moses Sumney e Murs. E’ stato inoltre nominato uno dei dodici “artisti da tenere d’occhio” da iTunes nel 2014 ed è stato uno dei sei compositori invitati a partecipare al Sundance Film Composers Lab allo Skywalker Sound nel 2015. Nel 2016 è stato selezionato come uno dei 40 artisti che si esibiranno alla Casa Bianca per l’International Jazz Day, un evento ospitato dal presidente e dalla First Lady Barack e Michelle Obama. Bowers ha ricevuto il prestigioso “ROBIE Pioneer Award” dalla Jackie Robinson Foundation nel 2019.

Bob Marley One Love – Le canzoni del film

Tuff Gong & Island Records hanno pubblicato la colonna sonora ufficiale del dramma biografico sulla vita e la musica di Bob Marley. L’album contiene 17 canzoni del celebre cantautore giamaicano e della sua band The Wailers. Le etichette hanno pubblicato anche un EP separato con 7 cover di canzoni di Marley ispirate al film.

LE CANZONI DEL FILM:

1. Get Up, Stand Up – The Wailers (3:18)

2. Roots, Rock, Reggae – Bob Marley & The Wailers (3:37)

3. I Shot The Sheriff – The Wailers (4:42)

4. No More Trouble – Bob Marley & The Wailers (3:58)

5. War/No More Trouble – Bob Marley & The Wailers (4:57)

6. So Jah S’eh – Bob Marley & The Wailers (7:32)

7. Natural Mystic – Bob Marley & The Wailers (3:28)

8. Turn Your Lights Down Low – Bob Marley & The Wailers (3:40)

9. Exodus – Bob Marley & The Wailers (7:39)

10. Jamming – Bob Marley & The Wailers (3:32)

11. Concrete Jungle – Bob Marley & The Wailers) (4:12)

12. No Woman, No Cry – Live At The Rainbow Theatre, London / 4th June 1977 / Remastered 2020 – Bob Marley & The Wailers (7:01)

13. Three Little Birds – Bob Marley & The Wailers (3:01)

14. Redemption Song – Bob Marley & The Wailers (3:47)

15. One Love / People Get Ready – Bob Marley & The Wailers (2:51)

16. Is This Love – Bob Marley & The Wailers (3:53)

17. Rastaman Chant – The Wailers (3:46)

Bob Marley One Love – La musica ispirata dal film

MUSICHE ISPIRATE DAL FILM:

1. Natural Mystic (Bloody Civilian) 2:53

2. Exodus (Skip Marley) 4:19

3. Waiting In Vain (Daniel Caesar) 5:01

4. Three Little Birds (Kacey Musgraves) 4:01

5. One Love (Wizkid) 3:04

6. Is This Love (Jessie Reyez) 3:25

7. Redemption Song (Leon Bridges) 3:40

