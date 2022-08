Book of Love è una commedia romantica diretta da Analeine Cal Y Major, con protagonisti Sam Clafin e Veronica Echegui, prodotta nel Regno Unito e girato in Messico. Book of Love è un film Sky Original.

Il film andrà in onda in Italia in prima tv assoluta domenica 28 agosto 2022 a partire dalle ore 21:15 su Sky Cinema Uno, alle ore 21:45 su Sky Cinema Romance, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in 4K.

Book of Love: cast

I protagonisti del film sono Sam Clafin e Veronica Echegui. Nel cast, troviamo anche Horacio Garcia Rojas, Antonia Clarke e Melissa Pino. Altri attori che recitano nel film sono Lucy Punch, Horacio Villalobos, Laura de Ita, Ruy Gaytan, Giovani Florido e Remmie Milner.

Il film è stato scritto dalla regista Analeine Cal Y Major, da Geoff Deane e da David Quantick.

Book of Love: trama

Il protagonista del film è Henry, interpretato da Sam Clafin. Henry è uno scrittore in declino in quanto il suo ultimo romanzo non ha ottenuto il successo sperato.

Improvvisamente, però, il libro ottiene un grande successo in Messico. L’addetta stampa di Henry, quindi, insiste affinché lo scrittore parta alla volta per il Messico per un tour promozionale. Una volta arrivato in Messico, Henry, però, scopre la verità. Il suo libro è diventato un successo perché la traduttrice del libro, Maria, interpretata da Verónica Echegui, ha adattato il suo noioso libro, trasformandolo in un romanzo erotico.

Tra Henry e Maria, quindi, gli animi si infiammeranno e si accenderà anche una storia d’amore.

Book of Love: foto

Book of Love: il film Sky Original con Sam Clafin e Veronica Echegui (Gallery) Guarda le altre 7 fotografie →

Sam Claflin: note biografiche

Tra i film ai quali Sam Claflin ha recitato, ricordiamo Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Biancaneve e il cacciatore, Hunger Games: La ragazza di fuoco, Posh, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 e Parte 2, Io prima di te, L’ora più bella, Rachel, Resta con me, The Nightingale e Every Breath You Take – Senza respiro.

Dalla quinta stagione, è entrato anche nel cast della serie Peaky Blinders.

Veronica Echegui: note biografiche

L’attrice spagnola Veronica Echegui è principalmente conosciuta per i film La fredda luce del giorno, La gran familia española, Mi stai ammazzando Susana, Lasciati andare, Hunter’s Prayer – In fuga, Origini Segrete e Ballo Ballo.

Ha anche lavorato nelle serie Fortitude e Trust.