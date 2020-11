Lionsgate ha reso disponibile un trailer ufficiale e una locandina per Born a Champion, un dramma sportivo ambientato nel mondo dell’MMA diretto dal regista francese Alex Ranarivelo.

Il film vede protagonista l’attore Sean Patrick Flanery nei panni di Mickey Kelly, una delle prime cinture nere americane nel jiu-jitsu brasiliano che negli anni ’90 si ritrova coinvolto in un torneo MMA non autorizzato nella speranza di provvedere al sostentamento della sua famiglia.

La trama ufficiale:

Dennis Quaid (The Day After Tomorrow) e Sean Patrick Flanery (The Boondock Saints) sono i protagonisti di questo potente film d’azione sulle arti marziali sull’amore per la famiglia e sulla spinta alla grandezza. Dopo un match di jujitsu intriso di sangue tenutosi a Dubai, la leggenda del combattimento Mickey Kelley (Flanery) cade per mano della superstar Blaine. Ma anni dopo, un video online dimostra che Blaine ha barato e il mondo chiede una rivincita. Riuscirà il perdente anziano a tornare in forma in tempo per sconfiggere il suo nemico, vendicarsi e rivendicare il suo premio?