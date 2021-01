Dennis Quaid ha firmato per recitare in un dramma familiare a sfondo religioso dal titolo On a Wing and a Prayer. Il sito Deadline riporta che il film di stampo religioso è in sviluppo alla MGM e prodotto da LightWorkers.

La trama segue un pilota di una piccola città che muore inaspettatamente mentre è in volo, con il passeggero Doug White (Quaid) che si trova costretto a prendere i comandi e atterrare in sicurezza per salvare la sua intera famiglia. Basato su una sorprendente storia vera, “On a Wing and a Prayer” segue il viaggio straziante di un uomo per salvare la sua famiglia da un pericolo insormontabile .

Il film è diretto da Sean McNamara, che tornerà a dirigere Quaid per la terza volta dopo Soul Surfer, altro dramma basato su una storia vera e l’imminente biopic Reagan, in cui Quaid impersonerà il 40° presidente degli Stati Uniti. La sceneggiatura è di Brian Egeston (House of Payne) e il film è prodotto da Roma Downey e Autumn Bailey-Ford. Mark Burnett sarà il produttore esecutivo del progetto.