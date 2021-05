Blu Miracle – A pesca per un sogno: trailer del film Netflix con Dennis Quaid

Netflix ha pubblicato un trailer in lingua originale per il dramma Blue Miracle – A pesca per un sogno, basato su una storia vera, il film è interpretato da Jimmy Gonzales (Godzilla II – King of the Monsters) e Dennis Quaid (Midway) nei panni rispettivamente del proprietario di un orfanotrofio e di un esperto pescatore d’altura.

La trama segue Omar (Gonzales), proprietario dell’orfanotrofio messicano Casa Hogar, che nel 2014 è stato colpito dall’uragano Odile. Dopo aver subito molti danni e perdite, Omar e i bambini decidono di partecipare al più grande torneo di pesca del mondo sperando di salvare il loro orfanotrofio. A dare loro una mano Dennis Quaid che interpreta il pescatore esperto Wade, che accetta di aiutare il gruppo a raggiungere l’obiettivo, vincere il torneo Black & Blue di Bisbee.

Il film è interpretato anche da Anthony Gonzalez (Coco), Raymond Cruz (La Llorona – Le lacrime del male), Nathan Arenas (Summer Camp), Steve Gutierrez, Dana Wheeler-Nicholson (Nashville), Fernanda Urrejola (Narcos: Messico), Silverio Palacios (Emma), Bruce McGill (Migliori nemici), Isaac Arellanes (Lo scrittore fantasma), Chris Doubek (Mister Limbo), Tom Clark (Anchorman 2 – Fotti la notizia), Steve Gutierrez, Mario Cersósimo, Krista Moorman e Marcos Sánchez.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Quaid che ha recentemente interpretato il dramma con arti marziali Born a Champion apparirà prossimamente anche nel film per famiglie The Tiger Rising, su un giovane ragazzo che scopre una tigre in gabbia nel bosco vicino a casa sua; nel dramma American Underdog: The Kurt Warner Story sulla vera storia del giocatore della NFL Kurt Warner (Zachary Levi) dagli scaffali di un supermercato a star del football americano e sta attualmente filmando il film biografico Reagan in cui veste i panni dell’attore, politico ed ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan.

“Blue Miracle” è diretto dal regista cubano-americano Julio Quintana al suo secondo lungometraggio dopo il dramma The Vessel (2016) con protagonista Martin Sheen. Quintana dirige Blu Miracle da una sua sceneggiatura che ha scritto con Chris Dowling (The Remaining – Il giorno è giunto). Il film debutterà in streaming e in esclusiva su Netflix il 27 maggio.

Fonte: YouTube