Dal 27 maggio 2024 disponibile su Amazon Prime Video Boy Kills World, un nuovo film d’azione prodotto da Sam Raimi. Il film è diretto da Moritz Mohr e vede protagonisti Bill Skarsgard (IT) e Jessica Rothe (Auguri per la tua morte).

Boy Kills World – La trama ufficiale

Skarsgård interpreta “Boy”, un ragazzo che giura vendetta dopo che la sua famiglia è stata assassinata da Hilda Van Der Koy (Famke Janssen), la matriarca squilibrata di una dinastia post-apocalittica corrotta che ha lasciato il ragazzo orfano, sordo e senza voce. Spinto dalla sua voce interiore, che ha cooptato dal suo videogioco preferito d’infanzia, Boy si allena con un misterioso sciamano (Yayan Ruhian) per diventare uno strumento di morte e viene liberato alla vigilia dell’abbattimento annuale dei dissidenti. Segue un caos mentre Boy commette un sanguinoso caos di arti marziali, incitando un’ira di carneficine e spargimenti di sangue. Mentre cerca di orientarsi in questo delirante regno, Boy si imbatte presto in un disperato gruppo di resistenza, litigando nel frattempo con l’apparente fantasma della sua sorellina ribelle.

Il cast include anche Sharlto Copley, Michelle Dockery, Brett Gelman, Isaiah Mustafa Andrew Koji, Sharlto Copley, Nicholas Crovetti, Cameron Crovetti, Andrew Koji, Quinn Copeland, Kevin Otto, Frances Sholto-Douglas.

Boy Kills World – La colonna sonora

E’ disponibile anche la colonna sonora del film pubblicata digitalmente da Lakeshore Records. L’album include le musiche originali del film composte da Ludvig Forssell (Death Stranding, P.T., Belle) alla sua prima colonna sonora di un film live-action.

Ludvig Forssell è un risolutore di enigmi e la mente sonora dietro diversi successi dell’autore di videogiochi cinematografici Hideo Kojima, tra cui Death Stranding, il fenomeno intriso di mistero che è stato ampiamente acclamato come un capolavoro quando è uscito nel 2019. La colonna sonora materica e ultraterrena di Forssell ha vinto numerosi riconoscimenti ed è stata nominata ai BAFTA sia per la migliore musica che per il miglior audio. In qualità di ex direttore audio e compositore interno per Kojima Productions, ha contribuito a concepire l’intero mondo sonoro del gioco da zero. In precedenza presso Konami, Forssell è stato il compositore principale di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015), che The Guardian ha definito “Il più grande gioco stealth mai realizzato”. “Come nei film”, ha detto il creatore della serie Kojima, “penso che il suono ne costituisca l’80%”. Più recentemente è stato compositore del film d’animazione Belle scritto e diretto da Mamoru Hosoda. Cresciuto nella città di Umeå, nel nord della Svezia, Forssell si unisce alla sua prima band all’età di otto anni, cantando musica di gruppi heavy metal come i Black Sabbath. Ben presto inizia a scrivere le sue canzoni e sviluppa una vera e propria ossessione per la cultura pop giapponese. Dopo essersi diplomato in un liceo musicale in Svezia, si è trasferito a Tokyo e ha studiato l’arte della composizione strumentale. Trova rapidamente un lavoro alla Konami e la sua carriera da compositore decolla. Forssell ha gli occhi puntati su ancora più tipi di media e narrazione visiva, ma tutto si riduce alla risoluzione di enigmi. “Scrivere musica per qualsiasi cosa non è mai scontato per me”, dice. “La parte veramente divertente, la magia, è trovare le soluzioni a questi enigmi.”

La colonna sonora include tre brani realizzati in collaborazione: The Culling Show – Daniel James & Ludvig Forssell e FROSTY PUFFS – Elspeth Bawden & Ludvig Forssell.

