Cinema In Festa: guarda i film al cinema ad un prezzo speciale dal 9 al 13 Giugno

Al via la quarta edizione di Cinema in Festa, l’occasione imperdibile per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Un’iniziativa proposta al pubblico da parte di Anec e Anica, con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

“Vedere un film al cinema è un’emozione unica e io invito tutti a viverla nelle settimane che verranno perché – sottolinea il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – a partire dal 9 giugno, quando prenderà il via l’iniziativa Cinema in Festa targata Anec-Anica, grazie alla campagna del MiC Cinema Revolution per tutta la stagione grandi titoli e promozioni attendono il pubblico in sala. Noi ci saremo: il nostro impegno per la piena ripartenza delle sale cinematografiche continua”.

“Cinema in Festa” è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film e in tutta Italia.

La quarta edizione partirà domenica 9 giugno con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi e si concluderà giovedì 13 giugno con le nuove uscite della settimana.

La prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori, dati che sono aumentati costantemente nel corso del tempo, con la seconda edizione che ha segnato 1,2 milioni di spettatori a giugno 2023 e la terza 1,5 milioni di spettatori a settembre 2023.

Anche quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l’estate 2024 in una stagione straordinaria di film e promozioni. Film e sale aderenti su www.cinemainfesta.it.