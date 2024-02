Boy Kills World: trailer del thriller d’azione con Bill Skarsgård prodotto da Sam Raimi

Dal 26 aprile 2024 nei cinema americani con Roadsideflix Boy Kills World, un nuovo film d’azione prodotto da Sam Raimi. Il film è diretto da Moritz Mohr e vede protagonisti Bill Skarsgard (IT) e Jessica Rothe (Auguri per la tua morte).

Boy Kills World – Trama e cast

Skarsgård interpreta “Boy”, un ragazzo che giura vendetta dopo che la sua famiglia è stata assassinata da Hilda Van Der Koy (Famke Janssen), la matriarca squilibrata di una dinastia post-apocalittica corrotta che ha lasciato il ragazzo orfano, sordo e senza voce. Spinto dalla sua voce interiore, che ha cooptato dal suo videogioco preferito d’infanzia, Boy si allena con un misterioso sciamano (Yayan Ruhian) per diventare uno strumento di morte e viene liberato alla vigilia dell’abbattimento annuale dei dissidenti. Segue un caos mentre Boy commette un sanguinoso caos di arti marziali, incitando un’ira di carneficine e spargimenti di sangue. Mentre cerca di orientarsi in questo delirante regno, Boy si imbatte presto in un disperato gruppo di resistenza, litigando nel frattempo con l’apparente fantasma della sua sorellina ribelle.

Il cast include anche Sharlto Copley, Michelle Dockery, Brett Gelman, Isaiah Mustafa Andrew Koji, Sharlto Copley, Nicholas Crovetti, Cameron Crovetti, Andrew Koji, Quinn Copeland, Kevin Otto, Frances Sholto-Douglas.

Boy Kills World – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Il film è una co-produzione Germania-Sudafrica-Stati Uniti

Moritz Mohr dirige “Boy Kills World” da una sceneggiatura di Tyler Burton Smith & Arend Remmers, da una storia di Arend Remmers & Moritz Mohr, basata sull’omonimo cortometraggio di Arend Remmers & Moritz Mohr.

Samara Weaving (Finché morte non ci seapri) era stata scelta come June 27, ma si è dimessa a causa di conflitti di programmazione e sostituita da Jessica Rothe

Famke Janssen e Bill Skarsgard hanno entrambi recitato come madre e figlio nella serie televisiva Hemlock Grove.

Isaiah Mustafa e Bill Skarsgard hanno già lavorato insieme in It – Capitolo Due (2019) rispettivamente nei panni di Michael “Mike” Hanlon e del Clown Pennywise.

Anche Alexander Skarsgård (Boy), fratello di Bill Skarsgård, aveva precedentemente interpretato un personaggio muto nel thriller d’azione Mute (2018).

Yayan Ruhian – Note biografiche

Yayan Ruhian (nato il 19 ottobre 1968) è un artista marziale e attore indonesiano. È noto per aver recitato nei film di Gareth Evans The Raid (2011) come Mad Dog, The Raid 2 (2014) come Prakoso, Star Wars: il risveglio della Forza (2015) come Tasu Leech, e in Beyond Skyline ( 2017) come capo della polizia, ruolo che ha ripreso nel sequel Skylines (2020). Nel 2019, è apparso in John Wick 3 – Parabellum come Shinobi #2, uno degli studenti di Zero e come Ifrit nel film malese del 2019 Wira.

Yayan Ruhian è nato a Tasikmalaya, Giava Occidentale, Indonesia il 19 ottobre 1968. All’età di 13 anni, sperando di “mostrare la sua mascolinità”, iniziò a studiare la tradizionale arte marziale pencak silat suo padre aveva praticato il karate. Yayan Ruhian si allenò con quello che in seguito divenne Pencak Silat Tenaga Dasar, diventando infine allenatore e arbitro, anche se in seguito apprese che questo lo squalificava dalla partecipazione ai tornei. Verso la metà degli anni 2000 Yayan Ruhian aveva insegnato pencak silat in paesi come Belgio, Francia e Paesi Bassi, e aveva anche imparato diverse altre tecniche di arti marziali, come l’aikido. Ha anche lavorato come istruttore “corpo a corpo” per la polizia nazionale indonesiana.