Breve storia d’amore: terminate le riprese del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini e Valeria Golino

Sono terminate le riprese di Breve storia d’amore, esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice di film e creatrice di serie TV di grande successo tra cui Esterno Notte, The Bad Guy, Il Traditore, Il ragazzo invisibile, Gomorra – la serie, 1992 / 1993 / 1994, La Doppia Ora.

Lea incontra Rocco in un bar e ne diventa l’amante. La loro relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo, prende una piega sinistra quando lei inizia a infilarsi nella vita di lui.ù

“Da sceneggiatrice, per anni ho scritto per altri registi, e sempre con grande fiducia e soddisfazione” racconta Ludovica Rampoldi “Questa storia di relazioni storte, tradimenti, purezza e ossessioni sentivo di volerla mettere in scena io, mescolando thriller e ironia, dramma e commedia sentimentale, e affidandomi a un cast di attori straordinari e generosi, e a una troupe che è stata meravigliosa non solo dal punto di vista tecnico.”

“Breve storia d’amore” è prodotto da Indigo Film, HT Film con Rai Cinema, le riprese sono durate sette settimane e hanno avuto luogo a Roma e a Napoli.

Il film è scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, la fotografia è di Gogò Bianchi, il montaggio di Francesca Calvelli, la scenografia di Massimiliano Nocente, i costumi sono di Stefano Ciammitti, le musiche di Fabio Massimo Capogrosso, il suono di Gianluca Scarlata, il casting di Gabriella Giannattasio.