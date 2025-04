Bridget Jones, 5 curiosità che (di sicuro) non conosci

Pellicola di successo, ispirata dal romanzo di Helen Fielding, Il Diario di Bridget Jones è oggi un must della cinematografia internazionale. Trama originale, ha sdoganato le imperfezioni femminili rendendole un motivo di vanto e orgoglio. La protagonista è una donna comune, con le sue insicurezze fisiche, ma anche caratteriali. Non ancora sposata nonostante i 30 anni compiuti ed è innamorata del suo capo. Una donna che non nasconde le fragilità, ma che riesce a far fronte ai fallimenti quotidiani senza perdere mai l’ottimismo e l’entusiasmo.

Bridget Jones accumuna l’universo femminile, ne rivela alcuni precari equilibri e la forza ed è anche per questo che è un personaggio che ha riscosso un successo inaspettato. Originariamente Helen Fielding ha dato vita alla Jones in una rubrica umoristica per The Independent e ha ottenuto un immediato riscontro. Questo l’ha portata a mettere in cantiere il primo libro che fu tradotto in diverse lingue del mondo. Un successo che non poteva non ottenere l’attenzione del cinema: nel 2001 Sharon Maguire diresse la pellicola. Protagonista la bravissima Renée Zellweger che per il suo ruolo ottenne anche la nomination all’Oscar.

Tra gli altri interpreti del film Hugh Grant e Colin Firth che danno al film quel quid emozionale in più. La trama del film è semplice, ma coinvolgente ed ha ricevuto critiche positive. Trentenne maldestra la Jones decide di tenere un diario dove annottare tutti i suoi pensieri, riflessioni e disavventure quotidiane. Innamorata di Daniel, suo capo, che ha il volto di Grant, viene raggirata da quest’ultimo che dopo aver avuto un breve flirt con lei la lascia. Bridget incontra Marc Darcy, noto avvocato, con cui ha i primi approcci. Ma nel momento dell’avvicinamento Daniel torna a corteggiarla e questo complica la situazione.

Il diario di Bridget Jones: 5 curiosità che in pochi conoscono

Renée Zellweger trasformazione fisica e linguistica

Non tutti sanno che Renée Zellweger per vestire i panni di Bridget Jones ha subito sia una trasformazione fisica che linguistica. L’attrice è ingrassata seguendo una dieta ricca di grassi: tanto gelato e pizza. Subito dopo la fine delle ripresa è tornata al suo peso forma. Un cambiamento fisico rapido e per alcuni non salutare che ha generato una serie di dibattiti e polemiche legati sui modelli di bellezza standard stabilità da Hollywood.

La Zellweger ha anche seguito alcune lezioni per modellare il suo accento. Di origini statunitensi per interpretare Bridget Jones doveva acquisire la cadenza inglese, per questo si è rivolta ad una nota coach linguistica, Barbara Berkery che le ha insegnato i vari accenti e l’ha invitata a parlare in quel modo anche quando era lontana dal set.

Lavoro sotto copertura per Renée Zellweger

Per settimane Renée Zellweger ha lavorato sotto copertura in un ufficio inglese. Un’esperienza che le ha fatto comprendere meglio la quotidianità del suo personaggio. Nessuno dei suoi colleghi si è mai accorto della finzione e in molti alla fine si sono convinti che fosse realmente inglese.

Mark Darcy, nato dal personaggio di Orgoglio e Pregiudizio

Ne Il diario di Bridget Jones Colin Firth interpreta Mark Darcy, uomo che riesce ad ottenere l’attenzione della protagonista anche se inizialmente fra i due non c’è una particolare simpatia. Darcy è un personaggio ispirato da uno dei protagonisti di Orgoglio e Pregiudizio. Non tutti sanno che Firth interpretò Darcy nella miniserie BBC del 1995 dedicata proprio al romanzo.

Colin Firth e Hugh Grant dialoghi modellati sui personaggi

Helen Fielding ha più volte rivelato di aver modellato i dialogo di Grant e Firth immaginando come i due si sarebbero scontrati nella vita quotidiana, In tal modo ha dato maggiore vitalità ai loro personaggi rendendoli più attuali e reali. Una scelta che si è rivelata vincente per l’affermazione e il successo del film.

Wrotham Park, la famosa casa di Darcy

La famosa casa di Darcy è una dimora molto nota al cinema ne Il Diario di Bridget Jones appartiene alla famiglia del noto avvocato. Wrotham Park, questo il nome della tenuta, si trova nella campagna inglese ed stata il set di diverse pellicole di successo come Gosford Park (2001), Ragione e sentimento (2008), Kingsman: The Secret Service (2014), Downton Abbey (2010-2015).