Black Friday: Bruce Campbell protagonista di un nuovo horror

L’icona horror Bruce Campbell, noto ai fan del genere per il ruolo di Ash Williams nel franchise Evil Dead, sarà protagonista di un nuovo horror dal titolo Black Friday, ispirato come suggerisce il titolo dal frenetico periodo di acquisti che si tiene ogni anno negli Stati Uniti il giorno dopo il Ringraziamento.

Il sito Deadline riporta che il film è incentrato sugli infelici dipendenti del negozio di giocattoli costretti a combattere contro gli acquirenti nel giorno più trafficato dell’anno, quando un parassita alieno fa sì che gli acquirenti diventino folli assassini. Le riprese hanno preso il via a Boston lo scorso lunedì, ma al momento non c’è ancora una data di uscita.

Oltre a Campbell il cast di “Black Friday” include Devon Sawa (Final Destination), Michael Jai White (Spawn), Ivana Baquero (Il labirinto del fauno), Stephen Peck e Ryan Lee. “Black Frida”y è diretto da Casey Tebo alla sua seconda commedia horror dopo Happy Birthday nel 2016. Le riprese hanno preso il via a Boston lunedì, ma al momento non c’è ancora una data di uscita designata.

Dopo l’abbandono del personaggio di Ash Williams, decisione che ha fatto seguito alla cancellazione della serie tv Ash vs Evil Dead, Campbell ha partecipato alla serie tv Lodge 49, ha doppiato le serie tv animate Rapunzel – La serie e Gli ultimi ragazzi sulla Terra e ha interpretato il presidente Nixon in 18 1/2 , un thriller drammatico in uscita nel 2021 che racconta di un trascrittore della Casa Bianca che si trova coinvolto nello scandalo Watergate quando ottiene l’unica copia del famigerato buco di 18 minuti e mezzo nei nastri di Nixon. Segnaliamo che Campbell è anche produttore con Sam Raimi del reboot horror Evil Dead Rise che vede al timone Lee Cronin (Hole – L’abisso).