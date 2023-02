Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale: l’annuncio della famiglia

A un anno dall’annuncio della diagnosi di afasia che aveva costretto l’attore Bruce Willis al ritiro definitivo dalle scene, nelle ultime ore la famiglia del divo di Hollywood ha comunicato ai fan che la situazione è peggiorata notevolmente.

Con una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Associazione per la Degenerazione Frontotemporale, l’intera famiglia di Bruce Willis – Demi, Emma, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn – ha reso noto che la diagnosi è cambiata:

Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022 le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara.

Il comunicato è stato condiviso anche dall’ex moglie Demi Moore sul proprio profilo Instagram, con un sentito ringraziamento ai milioni di fan che nell’ultimo anno hanno inondato di affetto l’intera famiglia, “per l’incredibile dimostrazione di amore, sostegno e vicinanza che abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la diagnosi di Bruce”.

La malattia che ha colpito Bruce Willis è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla progressiva perdita e deterioramento di neuroni in specifiche aree del sistema nervoso centrale. È la forma più comune di demenza che colpisce le persone che hanno meno di 60 anni. Oggi purtroppo non ci sono trattamenti e l’unica speranza risiede nella ricerca e nel futuro. Anche per questo i familiari di Bruce Willis hanno scelto la via della trasparenza, nella speranza che l’attenzione data a questa grave malattia degenerativa possa aiutare la ricerca a fare dei passi avanti in futuro.

Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca.

Il difficile e onesto comunicato diffuso nelle ultime ore è stato firmato dalla famiglia allargata del 67enne, lontano dalle scene ormai da più di un anno: l’ex moglie Demi Moore, l’attuale consorte Emma Heming e i cinque figli di Bruce, Rumer, Tallulah e Scout nati dal matrimonio con Demi e Mabel e Evelyn, figlie di Heming.

Willis, per decenni tra le star più pagate di Hollywood, si era dato parecchio da fare nell’ultimo periodo di attività, riuscendo, seppur con molte difficoltà, a completare i thriller d’azione Vendetta al fianco di Thomas Jane e Mike Tyson e il film Fortress: Sniper’s Eye insieme a Jesse Metcalfe. Al momento risultano in post-produzione altri sei film che lo hanno visto impegnato sul set, anche se non in ruoli da protagonista.