Bugiardo seriale: trailer italiano e colonna sonora del film di Olivier Baroux (Al cinema)

Dopo l’anteprima nazionale al Sicilia Film Fest 2023, dal 31 agosto nei cinema italiani con Play di Altre Storie e Minerva Pictures Bugiardo Seriale (Menteur), la commedia del regista francese Olivier Baroux.

Bugiardo seriale – Trama e cast

La trama ufficiale: Jérôme (Tarek Boudali) è un bugiardo compulsivo. La sua famiglia e gli amici non sopportano più le sue bugie e fanno di tutto per fargli cambiare atteggiamento. Non ascoltando le loro parole, Jérôme continua a mentire fino al giorno in cui una maledizione divina lo colpisce: tutte le sue bugie prendono vita e inizia così un vero e proprio incubo.

Artus, Pauline Clément, Catherine Hosmalin, Karim Belkhadra, Florence Muller, Louise Coldefy, Bertrand Usclat, Oleg Kupchik, Kersti Ilves-Savina, Philippe Vieux, Guy Lecluyse, Jérémy Lopez, Emilie Arthapignet.

Bugiardo seriale – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è un remake francese della commedia canadese Menteur (2019) di Émile Gaudreault.

Olivier Baroux (Safari, Tra amici, L’italien) dirige “Bugiardo Seriale” da una sua sceneggiatura basata sulla commedia canadese “Menteur” scritta da Eric K. Boulianne, Émile Gaudreault e Sébastien Ravary.

Tarek Boudali ha recitato anche in Il truffacuori, Babysitting 1 & 2, Sposami stupido!, Tutto in 30 giorni, Supereroe per caso e Due matrimoni alla volta.

Intervista al regista

Perché ha deciso di adattare Menteur di Émile Gaudreault?

Gaumont me l’ha mandato e mi ha chiesto se fossi interessato a farne una versione francese. L’ho guardato come un normale spettatore e mi sono divertito così tanto che ho richiamato subito per dire che ero disponibile. Mi è piaciuto tutto del film: la sceneggiatura, la regia e la recitazione. Ho semplicemente chiesto se potevo andare oltre un semplice copia/incolla e cambiare alcuni elementi per renderlo, non migliore (non pretendevo di esserlo!), ma per proporre la mia personale visione della menzogna. Una volta raggiunto l’accordo, abbiamo lavorato insieme per tre mesi e mezzo per arrivare alla sceneggiatura finale.

Cosa le è piaciuto di questa commedia?

Il suo argomento! La menzogna è uno degli espedienti comici più utilizzati nel cinema, ma non è mai, o quasi mai, al centro di una sceneggiatura vera e propria. In questo film abbiamo cercato di analizzarla, di capire non solo i suoi effetti ma anche i fattori che la scatenano. Esistere, fuggire, ferire, evitare di ferire, sentirsi meglio… Ci sono molti motivi per mentire. Il film ne ha esplorati parecchi! Mi ha divertito e interessato ancora di più perché, poco tempo prima, avevo letto un articolo molto serio su Le Monde che avanzava l’ipotesi che una società senza bugie non potrebbe esistere. Questa ipotesi aveva ispirato a Ricky Gervais un film di una decina di anni fa, intitolato Il primo dei bugiardi (The Invention of Lying), sull’utopia di una società senza bugie.

Anche lei pensa che una società in cui le persone sono costrette a dire la verità sia utopica?

Sì, lo penso. Tutti sono costretti a mentire, prima o poi, per ragioni sociali. Per esempio, quando una coppia invia una foto del proprio bambino appena nato, è difficile non rispondere che è il più bello del mondo, anche se sappiamo quanto sia raro che i bambini siano al massimo della loro fotogenia quando nascono! Ma tutti noi diciamo questo tipo di piccole bugie per compiacere!

Perché pensa che Jerome il protagonista menta?

Per esistere. Ha iniziato a mentire molto presto per attirare l’interesse della gente su di sé e non ha mai smesso. Inventare bugie è diventato per lui uno stile di vita, una seconda natura. Sa che, inventando storie, le persone lo ascolteranno e lo ammireranno. Fondamentalmente, ciò che Jérôme vuole è essere considerato.

Di solito lavora alle sceneggiature in tandem, ma non è stato così per “Bugiardo Seriale”…

È il secondo che ho scritto da solo. L’avevo già fatto per “On a marché sur Bangkok”. Ma in realtà, in entrambi i casi, non ho mai lavorato isolato dal mondo. Ogni volta ho scritto in stretta collaborazione con i miei produttori. Per “Bugiardo Seriale”, ho inviato i miei testi man mano a Franck Weber e Guillaume Colboc e ne abbiamo discusso. A volte mi davano il via libera, ma se pensavano che stessi andando fuori strada, mi aiutavano a tornare in carreggiata. Devo dire che quando si adatta una sceneggiatura, gran parte del lavoro è già fatto. Non c’è bisogno di creare molto. Devi solo proporre alcune nuove idee e aggiungere il tuo ‘tocco’.

Quando scrive, pensa già al ritmo del film?

Sì, perché la scrittura è il primo montaggio. Quando sono al computer, mi impongo delle regole. Per le mie commedie, ad esempio, mi vieto scene più lunghe di una pagina e mezza, in modo che sullo schermo non durino più di due minuti. A meno che non siano eccezionalmente divertenti. Questo a volte mi costringe a fare dei tagli drastici al testo. Come scrittore a volte me ne pento, ma come regista non lo faccio mai. Per le scene emotive, mi lascio andare un po’ di più: mi concedo due pagine, due pagine e mezzo. E poi per le scene che so di dover “tagliare”, mi limito a scrivere le indicazioni di recitazione per l’attore o gli attori e riesco a fare in modo che lo spettatore le capisca senza alcun dialogo. Dedico molto tempo alle mie sceneggiature, le faccio leggere e rileggere a tutti. Ogni volta che sono stato pigro o impreciso nella scrittura, ne ho pagato le conseguenze sul set. Le incoerenze e le imprecisioni possono far perdere molto tempo e costare molto denaro.

Parliamo del cast, come in tutti i suoi film precedenti, comprende attori abituali e nuovi arrivati, ma questo è forse ancora più eterogeneo…

Quando lavoro al cast di un film, di solito penso prima agli attori della mia banda e poi invito sempre attori che spesso ho scoperto per caso, al cinema o a teatro. È così che Jérémy Lopez, una delle forze trainanti della Comédie Française, è entrato a far parte del gruppo. Con un’esperienza che spazia dall’opera classica a quella contemporanea, ha una gamma di sfumature fenomenale. Credo molto nel potere creativo della commistione di generi. Tarek Boudali, che è uno dei pilastri della “Bande à Fifi”, e Pauline Clément che, come Jérémy, proviene dalla Comédie-Française dove l’ho vista recitare in “La pulce nell’orecchio” in modo folgorante, danno, mi sembra, un risultato irresistibilmente divertente. Lo stesso vale per le scene tra Tarek e l’ex studente del Conservatorio Bertrand Usclat, il bravissimo Usclat, che interpreta l’assistente affetto da narcolessia. Attori come questi, con la loro impareggiabile professionalità e l’immediata comprensione di tutto, sono una manna dal cielo per un regista.

Perché ha scelto Tarek Boudali come bugiardo?

Nel 2010, stavo cercando un giovane attore per interpretare il fratello di Kad in “L’Italien”. Mi è stato presentato Tarek, che non aveva mai recitato in un film. È stato sensazionale! È uno di quei giovani attori che si pensa siano all’apice di una grande carriera. In effetti, è diventato molto presto uno dei pilastri del team di Philippe Lacheau e poi, senza abbandonare la recitazione, ha iniziato a dirigere. Ma non ci siamo mai persi di vista. Quando ho saputo che avrei adattato “Menteur”, ho subito pensato a lui per il ruolo principale. Ho pensato che avrebbe fatto qualcosa di speciale. Gli ho inviato il progetto. Fortunatamente era entusiasta e ha accettato subito. Così ho potuto scrivere il suo ruolo su misura. È successo più o meno lo stesso con Artus, con cui volevo lavorare da tempo, per via del suo umorismo simile al mio, e della sua capacità di improvvisare battute. Non ci eravamo mai incontrati prima, ma anche lui ha accettato di interpretare Thibault, semplicemente leggendo il testo. È stato fantastico perché lui e Tarek hanno potuto seguire l’intero processo di scrittura della sceneggiatura e dei dialoghi. Li ho consultati spesso.

Si può supporre che non sia un caso che siano fisicamente molto diversi?

Jérôme è molto robusto e Thibault è più paffuto. Funzionano bene insieme. Ho quindi preso l’idea della dissomiglianza fisica tra i due e ho cercato di accentuarla. Ho suggerito a Tarek/Jérôme di infilare il suo fisico atletico in un elegante abito da venditore, e ad Artus/Thibault di indossare una camicia abbastanza casual da essere compatibile con il suo lavoro di tecnico sindacale. Una vera coppia di fratelli male assortiti, un po’ come Stanlio e Ollio.

Non si conoscevano, Come è andato il loro incontro sul set?

Molto bene. All’inizio Tarek, che è iperpreciso e molto concentrato, era un po’ troppo silenzioso. Probabilmente era un po’ stressato dal fatto di avere un film completamente incentrato su di lui. Ma Artus, che è un attore istintivo che si muove rapidamente e aggiunge un po’ di più all’improvvisazione a ogni ripresa, non ci ha messo molto a rilassarlo. A volte abbiamo avuto un po’ di confusione sul set, ma la coppia ha lavorato molto bene insieme.

Come sempre nei suoi film, lei fa una piccola apparizione, un cameo.

A volte faccio una comparsata per divertimento, faccio piccoli ruoli che non sono stati scelti. Non mi piace raddoppiare, soprattutto su set complicati. In “Bugiardo Seriale” è stato più un ammiccamento: un’apparizione sul quadrante di un telefono cellulare. Ma qualcuno doveva comunque esserci, quindi l’ho fatto io. Non ho dovuto lasciare il mio lavoro di regista per molto tempo!

C’è un regista di commedie che ammira?

Judd Apatow. Purtroppo il suo umorismo non funziona molto bene in Francia, il che mi dispiace perché penso che sia un grande scrittore. Detto questo, quando faccio un film cerco di non ispirarmi a nessuno, di copiare il meno possibile.

Perché ha girato nel sud della Francia?

Per le barche. Dovevamo girare in un cantiere che ripara yacht di lusso. E l’IS M700 di Tolone, proprio di fronte alla base dei sottomarini nucleari, ha accettato di ospitarci. Il resto delle riprese si è svolto in Costa Azzurra. Era l’ideale. La regione è magnifica e le condizioni meteorologiche erano perfette. Era la quinta volta che giravo nel Sud della Francia e, anche questa volta, tutto è andato bene!

Nel film i russi non si comportano in modo molto…onesto. E’ una coincidenza?

Certo che lo è. Quando Émile Gaudreault ha scritto il suo film, e poi quando l’ho adattato, non c’era nessuna guerra in Ucraina. Anche all’orizzonte, nessuno poteva vederla arrivare! È una triste coincidenza.

Come descriverebbe il suo film?

Poiché ha un finale molto sentimentale potrebbe essere classificato come una commedia romantica. Ma credo che in realtà appartenga più alle commedie per famiglie.

Dietro le risate, c’è una morale nel vostro film?

Sì, c’è! Alla fine è chiaro che mentire è una pratica ad alto rischio.

Bugiardo seriale – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Philippe Kelly (Camping 2, Un amore sopra le righe, Belle enfant, King of Kings: Chasing Edward Jones).

1. Ouverture 1:15

2. Philippe Kelly & Bobbie – Truth In Your Lies 2:36

3. Cajun Style 2:24

4. Virtual Ballet 1:29

5. Flash Back 2:02

6. Apparition 1:01

7. Grishka Marishka 1:18

8. Mon Frère 1:58

9. Rocking Lier 1:21

10. Piano Bar 1:58

11. Truth In Your Lies (Au Balcon) 0:59

12. Negresco Jazz 1:45

13. Jettin’ Lier 1:44

14. Serial Killer 2:36

15. Le Monastère 1:56

16. Chez Abdel 1:39

17. Les Adieux 1:54

18. Truth In Your Lies (La Peniche) 1:52

La colonna sonora di “Bugiardo Seriale” disponibile su Amazon.

Bugiardo seriale – Foto e poster