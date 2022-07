Cast e personaggi

Philippe Lacheau: Cédric / Badman

Julien Arruti: Seb

Tarek Boudali: Adam

Élodie Fontan: Éléonore

Alice Dufour: Laure

Jean-Hugues Anglade: Michel Dugimont

Amr Waked: Le schyzo

Chantal Ladesou: La Produttrice

Brahim Bouhlel: Jimmy

Georges Corraface: Alain Belmont detto Il Clown

Paco Boisson: José

Tony Saint Laurent: Il Regista

Salomé Partouche: Cindy

Dédeine Volk-Léonovitch: Monique

Régis Laspalès: Jean-Pierre

Clara Joly: Alice

Valeria Cavalli: Brigitte

Philippe Beglia: Raymond / Walter

Sébastien Hamel: Wolverine

La trama

Cedric (Philippe Lacheau) continua a perseguire il suo sogno di attore, nonostante l’opposizione del padre, capo della polizia. Quando ogni speranza sembra ormai vana Cedric viene scelto come protagonista del nuovo film “Badman”. Sì, non è “Batman” ma “Badman”. Un film di supereroi in cui il protagonista viaggia “Bad-Mobile” e combatte contro la sua nemesi “Pierrot”. Per non perdere questa occasione, Cedric si allena, impara le arti marziali e affronta la sfida a viso aperto. Nonostante le incertezze il primo giorno di riprese sta per filare liscio, ma la sorella di Cedric lo avverte che il loto padre ha avuto un malore. Cedric impaziente di vedere il padre lascia il set con il suo costume e si precipita in ospedale, ma lungo la strada ha un incidente e perde i sensi; quando si risveglia Cedric ha perso la memoria, non ricorda il suo nome e nulla del suo passato.

Curiosità