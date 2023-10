Buon Natale da Candy Cane Lane: primo teaser trailer italiano del film con Eddie Murphy (su Amazon Prime Video dal 1° dicembre)

Buon Natale da Candy Cane Lane, disponibile un primo teaser trailer ufficiale in italiano della commedia con protagonista Eddie Murphy in arrivo su Amazon Prime Video dal 1° dicembre. Il trailer ci mostra una sorta di versione natalizia del film “Jumanji” in cui la magia delle feste prenderà vita con l’aiuto di alcuni magici personaggi e di un sorprendente caos.

In questa commedia natalizia Eddie Murphy interpreta Chris, un uomo intento a a vincere la competizione annuale degli addobbi di Natale del suo quartiere. Chris (Eddie Murphy) inavvertitamente fa un accordo con una maliziosa elfa di nome Pepper (Jillian Bell) per aumentare le sue possibilità di vittoria, ma l’elfa lancia un incantesimo che dà vita ai “12 giorni di Natale” scatenando il caos in tutta la città. Correndo il rischio di rovinare le vacanze a tutta la famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross), e i loro tre figli devono correre contro il tempo per rompere l’incantesimo di Pepper, combattere personaggi magici e subdoli e salvare il Natale per tutti.

Il cast di star include anche Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, D.C. Young Fly, Riki Lindhome, Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, Danielle Pinnock, Timothy Simons.

Buon Natale da Candy Cane Lane – Il trailer italiano

Il regista Reginald Hudlin, Eddie Murphy e il produttore Brian Grazer, per la prima volta tornano nuovamente insieme dopo loro successo del 1992 Il principe delle donne (Boomerang).

La sceneggiatura è di Kelly Younger, ispirata ai suoi ricordi d’infanzia del periodo delle feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo in California.

Il regista Reginald Hudlin ha dichiarato: “Non vedo l’ora che il mondo veda Buon Natale da Candy Cane Lane. Per tutta la vita ho sognato di girare un film di Natale, ma con un taglio fresco e sorprendente. Eddie Murphy e questo cast esilarante riescono veramente a portare il divertimento, è super natalizio e vi emozionerà”.

Il film è prodotto da Ron Howard, Brian Grazer, Eddie Murphy, Karen Lunder, Charisse Hewitt-Webster. Doug Merrifield è il produttore esecutivo.

La location reale

“Candy Cane Lane” è il nome dato ad una strada (isolato) al 200 di Summer Street della cittadina di Duboistown sita nello stato americano della Pennsylvania, quando ogni anno viene decorato per Natale, dal Ringraziamento all’Epifania. Nel 2007 “Candy Cane Lane” ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario, “Candy Cane Lane” è stata decorata per la prima volta per Natale nel 1957, ed è stata onorata con una parata e un proclama da parte del sindaco del distretto che proclamava il mese di “Dicembre come mese di Candy Cane Lane per sempre a DuBoistown”. L’isolato 200 di Summer Street ha solo tredici case: cinque sul lato ovest e otto su quello est.[ Tutte queste case sono pesantemente decorate per le vacanze con luci e figure. “Candy Cane Lane” è una destinazione popolare per i turisti tra il Ringraziamento e l’Epifania. Alla vigilia di Natale il traffico rallenta su Euclid Avenue mentre la gente aspetta di guidare lungo la strada. Una visita a “Candy Cane Lane” è un’importante tradizione natalizia per molte famiglie della zona. Anche dopo Natale, a livello locale Summer Street viene spesso chiamata “Candy Cane Lane”.