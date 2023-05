Firebrand: trama, foto e video da Cannes 2023 del film con Jude Law e Alicia Vikander

Dopo la tappa in concorso (Selezione Ufficiale) al Festival di Cannes 2023, arriverà nei cinema italiani con Vertice 360 Firebrand, un dramma storico britannico con venature da thriller psicologico, diretto dal brasiliano Karim Aïnouz, che ci porta nella brutale Inghilterra dei Tudor con Alicia Vikander nei panni di Catherine Parr e Jude Law in quelli del famigerato Enrico VIII.

Nell’Inghilterra Tudor intrisa di sangue, Katherine Parr (Alicia Vikander), la sesta e ultima moglie del re Enrico VIII (Jude Law), viene nominata reggente mentre il tiranno Henry combatte all’estero. Katherine ha fatto tutto il possibile per spingere per un nuovo futuro basato sulle sue convinzioni protestanti radicali. Quando un re sempre più malato e paranoico ritorna, rivolge la sua furia contro i radicali, accusando l’amica d’infanzia di Katherine di tradimento e bruciandola sul rogo. Inorridita e addolorata, ma costretta a negarlo, Katherine si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza. La cospirazione risuona nel palazzo. Tutti trattengono il respiro, in attesa che la regina sbagli, e che Henry le prenda la testa come le mogli precedenti. Con la speranza di un futuro libero dalla tirannia a rischio, Katherine si sottometterà all’inevitabile per il bene del re e del paese?

Primo progetto internazionale per il regista brasiliano Karim Aïnouz.

Michelle Williams è stata originariamente scelta per il ruolo di Catherine Parr, ma ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione e Alicia Vikander l’ha sostituita.

Catherine Parr occupava un posto speciale alla corte di Enrico VIII. Infuriava una guerra quando fu nominata temporaneamente reggente durante le campagne militari. Questa posizione le ha fornito l’opportunità di esercitare determinati poteri e diffondere i principi protestanti che ha sposato. Il re, al ritorno dalla battaglia, condannò al rogo un amico della regina per tradimento. Catherine si trovò così a camminare sul filo del rasoio, di fronte ad un marito capace delle peggiori atrocità.

“Firebrand” è la storia di Catherine Parr, la sesta e ultima moglie di Enrico VIII, sopravvissuta al re che avrebbe ispirato Barbe Bleue (Barbablù). Prima di lei, tutti i matrimoni del re erano falliti. Peggio ancora, aveva già ucciso due delle sue mogli.

Il film è stato ispirato dal romanzo Queen’s Gambit di Elizabeth Fremantle, pubblicato nel 2012. L’autrice britannica dipinge un quadro dettagliato della vita travagliata di Catherine Parr alla corte dei Tudor in una storia di amore e tirannia, manipolazione e potere.

Karim Aïnouz prosegue la sua rappresentazione di donne che entrano in conflitto con l’ordine sociale, come in La vita invisibile di Euridice Gusmao (A Vida Invisível), un melodramma sull’emancipazione di due sorelle. Questa volta lascia il Brasile per immergersi nel mondo dell’Inghilterra del XVI secolo, dove invita Alicia Vikander a interpretare un personaggio determinato a stabilire la sua influenza.

Nato nel 1966 a Fortaleza, Karim Aïnouz ha studiato architettura a Brasilia e cinema alla New York University. Il suo primo lungometraggio Madame Satã (2002) è stato selezionato per Un Certain Regard e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo. O Céu de Suely (2006) e Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo, co-diretto con Marcelo Gomes (2009), sono stati entrambi invitati alla sezione Orizzonti del Festival di Venezia e hanno vinto numerosi premi internazionali. The Silver Cliff (2011) è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs. Nel 2008 Aïnouz ha diretto Alice, una serie di fiction per HBO Latin America. Le sue installazioni sono state esposte in diverse sedi tra cui Whitney Museum of American Art Biennial (1997), São Paulo Art Biennial (2004) e Sharjah Biennial (2011).

Le musiche originali del film sono del compositore Dickon Hinchliffe (Le paludi della morte, Rampart, Locke, Il fuoco della vendetta – Out of Fornace, La figlia oscura, Il concorso).

