Cannes 2024, vincitori: la Palma d’Oro allo statunitense “Anora” di Sean Baker

Si è tenuta la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2024, la giuria di questa 77esima edizione composta da Greta Gerwig, Pierfrancesco Favino, Omar Sy, Ebru Ceylan, Eva Green, Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona e Kore-eda Hirokazu ha selezionato i vincitori della Selezione Ufficiale tra i 21 film in concorso quest’anno.

La Palma d’Oro è andata al dramma Anora del regista americano Sean Baker. Il film segue le vicissitudini di una una giovane prostituta di Brooklyn, interpretata da Mikey Madison, che ha la possibilità di vivere una storia alla Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. Una volta che la notizia raggiunge la Russia, la sua favola viene minacciata dai genitori che partono per New York per ottenere l’annullamento del matrimonio.

Purtroppo nessun riconoscimento per l’unico italiano in concorso, “Parthenope” di Paolo Sorrentino.

La 77esima edizione della kermesse ha accolto i vincitori, gli ospiti d’onore e la madrina Camille Cottin e il regista di “Star Wars”, George Lucas, che ha ricevuto la Palma d’oro d’onore, assegnata anche a Meryl Streep e al leggendario Studio Ghibli.

I premi assegnati nella selezione Un Certain Regard:

Menzione speciale a Norah di Tawfik Alzaidi (opera prima)

Premio Giovani a Holy Cow di Louise Courvoisier (opera prima)

Miglior Attrice a Anasuya Sengupta in The Shameless e Miglior Attore a Abou Sangaré in L’Histoire de Souleymane.

Premio della Giuria a L’Histoire de Souleymane di Boris Lojkine.

Miglior Regia ex aequo – I Dannati di Roberto Minervini / On Becoming a Guinea Fowl di Rungano Nyoni.

Miglior Film – Black Dog di Guan Hu

Mohammad Rasoulof, sfuggito alla prigione in Iran e in gara con “Il seme del fico sacro” si è aggiudicato il premio Fipresci della critica internazionale e il premio della giuria ecumenica per il Miglior film.

La giuria della Federazione Internazionale dei Critici Cinematografici (Fipresci) ha descritto il film di Rasoulof come “una storia coraggiosa ambientata nell’Iran moderno che affronta il conflitto tra tradizione e progresso e lo fa in un modo molto potente e fantasioso” e la giuria ecumenica ha valorizzato “la finezza e la sobrietà” della scrittura di un film che è “metafora di ogni teocrazia autoritaria”.

Cannes 2024 – I premiati della Selezione Ufficiale

Miglior sceneggiatura a ‘The substance’ di Coralie Fargeat



La regista francese ha voluto ringraziare la protagonista del film Demi Moore:

Che occasione è stata lavorare con te, grazie di avermi dato fiducia. Questo film parla di donne,, dell’esperienza delle donne nel mondo e la violenza a cui sono sottoposte. Io credo che i film cambino il mondo e spero che il mio film sia un piccolo passo. Grazie alle donne che decidono di parlare per migliorare il mondo. Ci serve una rivoluzione e spero che potremo iniziarla assieme.

Le Prix du Scénario est attribué à CORALIE FARGEAT pour THE SUBSTANCE.

–

The Award for Best Screenplay goes to CORALIE FARGEAT pour THE SUBSTANCE.

#Cannes2024 #Palmares #Awards #BestScreenplay pic.twitter.com/1Q04yTMLbn — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Armand di Halfdan Ullman Tondel. si aggiudica il premio per la migliore opera prima

La Caméra d’or pour un premier film est attribuée à ARMAND de HALFDAN ULLMANN TØNDEL.

–

The Caméra d’or award for a first film goes to ARMAND by HALFDAN ULLMANN TØNDEL.

#Cannes2024 #Palmares #Awards #CameraDOr pic.twitter.com/HgYHISGOwF — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Menzione speciale per la Miglioiree opera prima a Mongrel di Wei Liang Chiang & You Qiao Yin

La Mention Spéciale de la Caméra d’or est remise à MONGREL de WEI LIANG CHIANG & YOU QIAO YIN, présenté dans le cadre de la Quinzaine des Cinéastes.

–

The Special Mention for Caméra d’or goes to MONGREL by WEI LIANG CHIANG & YOU QIAO YIN, presented at the Directors' Fortnight.… pic.twitter.com/2vbSQG2P5B — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Premio al miglior cortometraggio al croato The Man Who Could Not Remain Silent di Nebojša Slijepčević

La Palme d’or du Court Métrage est attribuée à THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT de NEBOJŠA SLIJEPČEVIĆ.

–

The Short Film Palme d’or winner is THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT by NEBOJŠA SLIJEPČEVIĆ.

#Cannes2024 #Palmares #Awards #PalmeDOr #ShortFilm pic.twitter.com/LLLUjJghWe — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

La Menzione speciale per i cortometraggi va al portoghese Bad For A Moment, regia di Daniel Soares (Portogallo)

La Mention Spéciale du Court Métrage est remise à BAD FOR A MOMENT de DANIEL SOARES.

–

The Special Mention for Short Film goes to BAD FOR A MOMENT by DANIEL SOARES.

#Cannes2024 #Palmares #Awards #SpecialMention #ShortFilm pic.twitter.com/FFrqqjvqOu — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Per la Miglior interpretazione femminile va al cast femminile del francese Emilia Pérez di Jacques Audiard

Le Prix d’interprétation féminine revient à ADRIANA PAZ, ZOE SALDAÑA, KARLA SOFÍA GASCÓN, SELENA GOMEZ dans EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD.

–

The Award for Best Actress goes to à ADRIANA PAZ, ZOE SALDAÑA, KARLA SOFÍA GASCÓN, SELENA GOMEZ in EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD.… pic.twitter.com/y0gUSA5Ny1 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

La miglior interpretazione maschile è quella di Jesse Plemons in Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos (Irlanda / Regno Unito)

Le Prix d’interprétation masculine revient à JESSE PLEMONS dans KINDS OF KINDNESS de YÓRGOS LÁNTHIMOS.

–

The Award for Best Actor goes to à JESSE PLEMONS in KINDS OF KINDNESS by YÓRGOS LÁNTHIMOS.#Cannes2024 #Palmares #Awards #BestActor pic.twitter.com/aDVMe0EcQa — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Il Grand Prix Speciale della Giuria è andato a The Seed Of The Sacred Fig (Il seme del fico sacro) di Mohammad Rasoulof (Iran, Germania, Francia).

Le Prix Spécial est attribué à THE SEED OF THE SACRED FIG de MOHAMMAD RASOULOF.

–

The Special Award for Best Screenplay goes to THE SEED OF THE SACRED FIG by MOHAMMAD RASOULOF.#Cannes2024 #Palmares #Awards #PrixSpécial #SpecialAward pic.twitter.com/beN0Lo8x6j — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Il premio al miglior regista è andato a Miguel Gomes per Grand Tour (Portogallo, Italia, Francia)

Le Prix de la Mise en scène est remis à MIGUEL GOMES pour GRAND TOUR.

–

The Award for Best Director goes to MIGUEL GOMES for GRAND TOUR.#Cannes2024 #Palmares #Awards #BestDirector pic.twitter.com/Yb30uZYSNZ — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Il Premio della giuria è andato al francese Emilia Pérez di Jacques Audiard

Le Prix du Jury est attribué à EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD.

–

The Jury Prize goes to EMILIA PÉREZ by JACQUES AUDIARD.#Cannes2024 #Palmares #Awards #PrixDuJury pic.twitter.com/6GdkRSaxGX — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Il Grand Prix Speciale della Giuria è andato a All We Imagine as Light di Payal Kapadiya (India, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia)

Le Grand Prix est attribué à ALL WE IMAGINE AS LIGHT de PAYAL KAPADIA.

–

The Jury Prize goes to ALL WE IMAGINE AS LIGHT by PAYAL KAPADIA.#Cannes2024 #Palmares #Awards #GrandPrix pic.twitter.com/Ew5SfmFmvZ — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

La Palma d’Oro se l’aggiudica lo statunitense Anora del regista Sean Baker

La Palme d’or est remise à ANORA réalisé par SEAN BAKER !

–

The Palme d’or winner is ANORA by SEAN BAKER!#Cannes2024 #Palmares #Awards #PalmedOr pic.twitter.com/35fsVPu31I — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Fonte: Cannes 2024