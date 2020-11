Stasera in tv: Canterville – Un fantasma per antenato su Italia 1

Cast e personaggi

Audrey Fleurot: Aliénor de Canterville

Michaël Youn: Gwilherm

Michèle Laroque: Elisabeth

Lionnel Astier: Alain

Mathilde Daffe: Virginia

Julien Frison: Erwan

Djelhan Wague: Eusèbe

Luka Micheli: Zachary

Finn Bell: Patron bistrot

Françoise Oriane: Nonna di Erwan

Michelangelo Marchese: Gauvain

Jean-Marie Debol: Agente Immobiliare

La trama

Una leggenda britannica racconta del fantasma di Eleanor Canterville, condannata ad infestare il castello della sua famiglia e a spaventarne qualsiasi abitante.Eleonor adempie perfettamente a questo compito, aiutato da Gwilherm, il suo fedele servitore. Ma quando gli Otis, una famiglia in fuga dalla vita parigina, acquista il castello, Eleanor è sconvolta perché non riesce spaventare questa stirpe del ventunesimo secolo. Peggio ancora, i bambini la mettono in ridicolo e i genitori sono ignari. Solo Virginia Otis, di quindici anni, commossa dal destino del fantasma di Canterville, cercherà di liberarla dalla maledizione che l’affligge.

Curiosità

Il film è basato su “Il fantasma di Canterville” (The Canterville Ghost), un celebre racconto fantastico umoristico giovanile di Oscar Wilde del 1887. Pubblicato per la prima volta sulla rivista “The Court and Society Review”, il racconto ebbe un enorme successo e alcuni elementi della storia sono entrati nell’immaginario popolare.

Dal racconto originale sono stati realizzati numerosissimi adattamenti per il cinema, la televisione e il teatro tra questi segnaliamo 6 film tv: The Canterville Ghost (1974) con David Niven nella parte del fantasma; The Canterville Ghost (1985) interpretato da Richard Kiley; Il fantasma di Canterville (1986) interpretato da Alyssa Milano e John Gielgud; Fantasma per amore (1996) interpretato da Patrick Stewart e Neve Campbell; The Canterville Ghost (1997) interpretato da Ian Richardson e Celia Imrie e il film tedesco Sir Simon – Il mio amico fantasma (2005).

Il regista francese Yann Samuell ha diretto anche le commedie romantiche Carissima me, Quella svitata della mia ragazza e Amami se hai coraggio.

L’attrice francese Audrey Fleurot (Eleanor) ha recitato anche nelle commedie Le donne del 6º piano, Quasi amici – Intouchables e 11 donne a Parigi e più recentemente nella serie tv Destini in fiamme di Netflix.

Le musiche originali del film sono del compositore francese Matthieu Gonet (Christmas & Co., Madame, Les profs 2, Se sposti un posto a tavola).

TRACK LISTINGS:

1. Le fantôme de Canterville

2. Lieu magique

3. Une enquête au château

4. Spectres en colère

5. Nostalgie d’une âme

6. Ghost Fight

7. Marque et touche

8. Demande spectrale

9. Damnation

10. Habile possession

11. Une attaque

12. L’idée d’un plan

13. Rien n’est joué

14. Bonne doublure

15. Danse des spectres (Galäad Lebeaut Matthieu Gonet)

16. Damnée

17. Sauvetage

18. Le dénouement

