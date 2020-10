Canto di Natale: in arrivo un nuovo adattamento con le voci di Martin Freeman e Andy Serkis

Il classico racconto Canto di Natale di Charles Dickens fruirà di un nuovo adattamento teatrale che sarà proiettato anche nei cinema. Il sito Variety riferisce che lo spettacolo sarà diretto da Jacqui Morris e David Morris già co-registi dei documentari Attacco al demonio del 2014 e Nureyev del 2018.

Il nuovo allestimento presenterà dei ballerini nei diversi ruoli, ma anche un cast d attori di primo piano come Carey Mulligan, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Simon Russell Beale e Andy Serkis che presteranno le loro voci in veste di doppiatori.

Questa rivisitazione del classico racconto natalizio di Dickens segue una famiglia vittoriana mentre prepara un teatrino per bambini per la loro rappresentazione annuale di “Canto di Natale”. Il pubblico entra nell’immaginario di uno dei bambini e il palco di cartone si trasforma per rivelare un mondo magico con ballerini reali, scenografie stilizzate e narrazione parlata.

“La mia carriera è iniziata lavorando nel backstage del teatro. Il teatro continua ad ispirare e influenzare il mio lavoro di regista oggi e sono stato devastato dalla situazione attuale che i cinema devono affrontare. La nostra versione di “Canto di Natale” offre un’esperienza coinvolgente simile a un teatro per le famiglie sia al cinema che al cinema, [e] delizierà coloro che si perdono la danza dal vivo e la pantomima in questa stagione festiva. Sono entusiasta di offrire ai cinema la possibilità di proiettare il film per raccogliere fondi e tenere le porte socchiuse fino a quando i clienti non potranno tornare a pieno regime ”, ha detto il regista e produttore Jacqui Morris. “Dato che le famiglie si sono legate e rimangono unite durante la pandemia, e sebbene le piattaforme di streaming siano state fantastiche grazie al blocco, ora è il momento per le famiglie di perdersi in un film coinvolgente in un modo che solo il cinema può offrire. Questo è ciò che il cinema sa fare meglio e penso che il racconto semplice e commovente della redenzione di Dickens e del potere del dare risuonerà particolarmente quest’anno”, ha aggiunto Morris.

L’elenco dei ballerini include Michael Nunn (Scrooge), Jakub Franasowicz, Russell Maliphant, Karl Fagerlund Brekke, Mikey Boats, Grace Jabbari e Dana Fouras. Il nuovo A Christmas Carol uscirà nei teatri e nei cinema del Regno Unito a partire dal 20 novembre.