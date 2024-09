Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer del film di fantascienza Mickey 17 scritto e diretto dal regista premio oscar Bong Joon-ho (Parasite, Snowpiercer, The Host) e interpretato da Robert Pattinson (“The Batman”, “Tenet”, Civiltà perduta). Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 30 gennaio 2025.

Mickey 7 – Trama e cast

Nel film, basato sul romanzo di Edward Ashton, l’ improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro… ovvero morire, per vivere.

Il cast include anche Naomi Ackie (“Blink Twice”), Steven Yeun (“Nope”) e i candidati all’Oscar Toni Collette (“Hereditary”) e Mark Ruffalo (“Povere creature”).

Mickey 7 – Il primo trailer italiano ufficiale

Il direttore della fotografia è Darius Khondji (nominato all’Oscar® per “Bardo: Cronaca falsa di alcune verità”, ‘Okja’). La scenografia è di Fiona Crombie (nomination all’Oscar per “La favorita”, “Crudelia”). Il montaggio è affidato a Yang Jinmo (nomination all’Oscar per “Parasite”, “Okja”). Il supervisore agli effetti speciali è Dan Glass (“Animali fantastici: I segreti di Silente”, “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”). La costumista è Catherine George (“Okja”, “Snowpiercer”).

Il film è prodotto da Dede Gardner e Jeremy Kleiner (vincitori dell’Oscar per “Moonlight” e “12 anni schiavo”), Bong Joon Ho e Dooho Choi (“Okja”, “Snowpiercer”). I produttori esecutivi sono Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd e Marianne Jenkins.

Il romanzo originale

Edward Ashton ha iniziato a scrivere “Mickey7” nel 2015 con l’intenzione di esplorare il “paradosso del teletrasporto” noto anche come “paradosso dei duplicati”. Si tratta di un esperimento concettuale sulla filosofia dell’identità che sfida le intuizioni comuni sulla natura del sé e della coscienza, formulato dal filosofo britannico Derek Parfit nel suo libro del 1984 “Reasons and Persons”.

Derek Parfit e altri prendono in considerazione un ipotetico “teletrasporto”, una macchina che ti fa addormentare, registra la tua composizione molecolare, scomponendoti in atomi per poi ritrasmettere la sua registrazione su Marte alla velocità della luce. Su Marte, un’altra macchina ti ricrea (dai depositi locali di carbonio, idrogeno e così via), ogni atomo esattamente nella stessa posizione relativa. Parfit pone la questione se il teletrasporto sia effettivamente un metodo di viaggio o se semplicemente uccida e crei una replica esatta dell’utente. Quindi il teletrasporto viene potenziato. Il teletrasporto sulla Terra viene modificato per non distruggere la persona che vi entra, ma può semplicemente creare infinite repliche, tutte le quali affermerebbero in primo luogo di ricordare di essere entrate nel teletrasporto sulla Terra. Utilizzando esperimenti concettuali come questi, Parfit sostiene che qualsiasi criterio tentiamo di usare per determinare l’identità della persona sarà carente, perché non ci sono ulteriori fatti. Ciò che conta, per Parfit, è semplicemente la “Relazione R”, la connessione psicologica, che include la memoria, la personalità e via discorrendo.

Ashton in principio voleva scrivere un racconto breve, ma è stato spinto ad ampliare la storia da Navah Wolfe, editor americana di opere di fantascienza, fantasy e horror vincitrice di due Hugo Award.

Discutendo il contesto del romanzo, Ashton ha detto: “Ho scritto un racconto breve diversi anni fa che esplorava… una sorta di immortalità da quattro soldi… Mi piaceva l’idea e volevo vedere come poteva essere ampliata se la si accoppiava ad una struttura sociale di sfruttamento.”. L’organizzazione NPR (National Public Radio) ha incluso il libro di Ashton nella sua lista dei migliori libri di fantascienza del 2022.

The Martian incontra Dark Matter nel thriller fantascientifico di Edward Ashton, in cui Mickey7, un “sacrificabile”, si rifiuta di lasciare che il suo clone sostitutivo Mickey8 prenda il suo posto. Morire non è divertente… ma almeno è vivere. Mickey7 è un sacrificabile: un dipendente sacrificabile in una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che c’è una missione troppo pericolosa, persino suicida, l’equipaggio si rivolge a Mickey. Dopo la morte di una versione, un nuovo corpo viene rigenerato con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. Dopo sei morti, Mickey7 comprende i termini del suo accordo…e perché era l’unica posizione coloniale vacante quando l’ha accettata. Durante una missione di ricognizione abbastanza di routine, Mickey7 scompare e si presume morto. Quando torna alla base della colonia, sorprendentemente aiutato dalla vita nativa, il destino di Mickey7 è segnato. C’è un nuovo clone, Mickey8, che si presenta per compiti che richiedano personale “sacrificabile”. L’idea di sacrificabili duplicati è universalmente detestata e, se catturati, saranno probabilmente gettati nel riciclatore per le proteine. Mickey7 deve tenere segreto il suo doppio al resto della colonia. Nel frattempo, la vita su Niflheim sta peggiorando. L’atmosfera non è adatta agli umani, il cibo scarseggia e la terraformazione sta andando male. Le specie autoctone stanno diventando curiose dei loro nuovi vicini e questa curiosità ha molto timore del comandante Marshall. Alla fine, la sopravvivenza di entrambe le forme di vita dipenderà da Mickey7.

L’estate è arrivata a Niflheim. I licheni stanno crescendo, le creature-pipistrello a sei ali stanno cinguettando e, con sua grande sorpresa, Mickey Barnes è ancora vivo, quest’ultima parte grazie quasi interamente al fatto che il comandante Marshall crede che i vicini rampicanti della colonia abbiano una bomba di antimateria e che Mickey sia l’unico che impedisce loro di usarla. Mickey è solo un altro colono ora. Invece di pulire il nucleo del reattore, in questi giorni passa il tempo a pulire le gabbie dei conigli. Non è una brutta vita. Non durerà. Ora può anche essere soleggiato, ma l’inverno sta arrivando. L’antimateria che alimenta la colonia sta finendo e Marshall vuole indietro la sua bomba. Se Mickey accetta di recuperarla, rinuncerà all’unica cosa che gli ha impedito di finire sul ceppo. Se rifiuta, potrebbe condannare l’intera colonia. Nel frattempo, i creeper hanno le loro preoccupazioni e non consegneranno la bomba senza ottenere qualcosa in cambio. Ancora una volta, Mickey si ritrova il destino di due specie nelle sue mani. Se questa volta qualcosa andrà storto, però, non tornerà.

Fonte: Wikipedia / Amazon ( IMDb