Quarant’anni dopo il suo debutto giapponese, I Cavalieri dello Zodiaco tornano in grande stile sugli schermi italiani. Dal 24 ottobre 2026 — data non casuale, coincidente quasi alla perfezione con il quarantesimo anniversario della prima messa in onda — l’intera epopea creata da Masami Kurumada è disponibile in un unico boxset per chi cerca i cavalieri dello zodiaco in streaming, attraverso le piattaforme Sky e NOW. Un’operazione editoriale che guarda insieme alla nostalgia e a un pubblico nuovo, e che arriva con una tempistica precisa: l’11 ottobre 1986 andava in onda in Giappone il primissimo episodio della serie.

Una serie che ha ridefinito l’animazione per una generazione intera

Saint Seiya — questo il titolo originale giapponese — non è mai stato semplicemente un anime d’azione. Fin dal suo esordio, la serie di Kurumada ha proposto una mitologia ibrida, mescolando cosmologia greca, filosofia orientale e un sistema di combattimento basato sul cosmo, l’energia interiore che i Cavalieri imparano a dominare per proteggere la dea Atena. Un immaginario denso, a tratti barocco, che ha lasciato un’impronta duratura nell’animazione mondiale e in particolare nel pubblico italiano degli anni Novanta, che ha scoperto la serie attraverso le reti Mediaset.

Il successo di Saint Seiya non si misura soltanto in termini di audience: ha generato merchandise, videogiochi, sequel, prequel e persino una controversa serie live-action Netflix. Ma la versione originale, quella dei 171 episodi della serie classica, è rimasta per decenni difficile da recuperare in modo organico sulle piattaforme italiane. Il boxset su Sky e NOW colma questa lacuna in modo definitivo.

I 171 episodi su Sky e NOW: cosa contiene il boxset

Il pacchetto streaming disponibile dal 24 ottobre 2026 raccoglie tutti i 171 episodi della serie originale, rendendoli accessibili in un’unica soluzione su Sky e NOW. Per chi volesse approfondire l’universo narrativo oltre la serie madre, il cofanetto include anche Saint Seiya: The Lost Canvas, prequel in 26 episodi realizzato da Kurumada insieme a Shiori Teshirogi e prodotto da TMS Entertainment.

The Lost Canvas sposta l’azione nella Grecia del XVIII secolo e racconta la guerra santa precedente agli eventi della serie principale, con un tono più cupo e una caratterizzazione dei personaggi più articolata rispetto alla serie originale. Si tratta di un’opera che i fan storici conoscono bene ma che per molti spettatori più giovani rappresenta una novità assoluta: averla disponibile insieme alla serie classica, in un unico ambiente streaming, è una scelta editoriale intelligente.

Lucca Comics & Games: l’anniversario celebrato anche dal vivo

L’arrivo dei cavalieri dello zodiaco in streaming su Sky e NOW non è l’unico evento legato al quarantesimo anniversario. È previsto un evento celebrativo a Lucca Comics & Games, la manifestazione dedicata al fumetto e all’animazione che ogni anno raduna a Lucca appassionati da tutta Italia e dall’Europa. La coincidenza temporale tra il lancio streaming e Lucca Comics non è casuale: le due iniziative si rafforzano a vicenda, intercettando sia il pubblico digitale sia quello che preferisce l’esperienza dal vivo.

Lucca Comics & Games è da anni il palcoscenico privilegiato per annunci e celebrazioni legate all’animazione giapponese in Italia, e la presenza di un titolo come Saint Seiya in questo contesto ha un peso specifico preciso: segnala che l’operazione non è soltanto distributiva, ma punta a riposizionare la serie nel dibattito culturale contemporaneo sull’anime come forma d’arte.

Perché questo anniversario conta, anche nel 2026

Nel panorama attuale dello streaming, dove le piattaforme competono a colpi di produzioni originali e cataloghi sempre più frammentati, recuperare un classico da 171 episodi in un unico boxset ha un significato che va oltre la semplice nostalgia. I cavalieri dello zodiaco in streaming rappresentano un test: esiste ancora un pubblico disposto a investire tempo in una narrazione lunga, seriale, costruita con ritmi e convenzioni narrative molto distanti dall’episodio da trenta minuti con cliffhanger calibrato dell’era contemporanea?

La risposta, almeno sul fronte degli annunci, sembra essere sì. E non è difficile capire perché. Saint Seiya ha qualcosa che molta produzione contemporanea fatica a replicare: un senso di scala epica costruito episodio dopo episodio, con archi narrativi che si sviluppano su stagioni intere. Il Saga di Asgard, il Saga di Poseidone, e soprattutto la celeberrima Saga di Ade sono strutture narrative complesse, con una densità di personaggi e sottotrame che giustifica pienamente la lunghezza della serie.

Masami Kurumada, che ha costruito questo universo partendo dal manga pubblicato su Weekly Shōnen Jump a partire dal 1986, ha creato qualcosa di raro: una mitologia originale capace di sedimentarsi nella cultura popolare di più generazioni. A quarant’anni di distanza, il fatto che Sky e NOW abbiano scelto di investire su un boxset completo — e non su una selezione o su un reboot — è già di per sé una dichiarazione sul valore duraturo di quell’opera.

Chi vuole (ri)scoprire la serie può farlo da oggi, senza aspettare: tutti i 171 episodi sono già disponibili su Sky e NOW, insieme al prequel The Lost Canvas. Quarant’anni di cosmo, in un unico posto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.