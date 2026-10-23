Da oggi, 23 ottobre 2026, è ufficialmente partita la produzione del film che adatta per Netflix uno dei romanzi più importanti della letteratura spagnola dell’Ottocento: La Regenta di Clarín. Al centro del progetto ci sono due nomi che definiscono con precisione il tipo di sguardo scelto dalla piattaforma: Ester Expósito, volto noto al grande pubblico grazie a Elite, e Mar Coll, regista catalana con un premio a Locarno all’attivo. L’adattamento de la Regenta per Netflix si annuncia come uno dei titoli spagnoli più attesi del prossimo futuro sulla piattaforma.

Un classico della letteratura spagnola riletto al femminile

La Regenta, pubblicata da Clarín — pseudonimo di Leopoldo Alas — tra il 1884 e il 1885, è considerata uno dei vertici del realismo letterario spagnolo. La storia di Ana Ozores, donna intrappolata tra le convenzioni sociali di una città di provincia, il desiderio insoddisfatto e le pressioni di un ambiente soffocante, ha attraversato i decenni con una forza narrativa intatta. Adattarla oggi, con una prospettiva esplicitamente contemporanea e femminile, non è una scelta neutra: è una dichiarazione di intenti.

È proprio questo l’elemento che distingue il progetto Netflix da letture precedenti del testo. La sceneggiatura, firmata da Mar Coll insieme ad Anna R. Costa e Diego Vega, sceglie di posizionare il punto di vista al centro dell’esperienza della protagonista, non come oggetto dello sguardo altrui ma come soggetto consapevole della propria condizione. Una riscrittura che non tradisce Clarín ma lo interroga da una prospettiva diversa, più aderente alla sensibilità contemporanea.

Mar Coll: una regista con un profilo preciso

Mar Coll non è una scelta casuale. La regista catalana porta con sé un riconoscimento festivaliero solido — il premio a Locarno ne certifica la statura internazionale — e una filmografia che ha sempre messo al centro le dinamiche relazionali, il corpo femminile come spazio di negoziazione sociale, le tensioni tra individuo e contesto. Sono esattamente le coordinate tematiche di La Regenta.

Affidarle anche la sceneggiatura, in collaborazione con Costa e Vega, significa garantire una continuità di visione tra scrittura e regia che spesso manca negli adattamenti letterari di alto profilo. Il rischio, in questi casi, è che la fonte letteraria venga ridotta a pretesto scenografico. Con Coll alla guida dell’intero processo creativo, quel rischio è strutturalmente ridotto.

Ester Expósito nel ruolo di Ana Ozores

Il casting di Ester Expósito nel ruolo della protagonista è la mossa più visibile e più discussa del progetto. L’attrice madrilena, diventata internazionalmente nota grazie alla serie Elite su Netflix, porta con sé un pubblico vastissimo e una riconoscibilità globale che nessun altro nome del panorama spagnolo potrebbe garantire allo stesso modo.

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Ma Expósito non è solo un asset commerciale. Negli anni successivi a Elite ha dimostrato una volontà precisa di diversificare i propri ruoli, cercando materiale più complesso e registri interpretativi meno immediati. Ana Ozores è un personaggio di straordinaria profondità psicologica: repressa, desiderante, intelligente e condannata da una società che non sa cosa farsene di una donna così. Interpretarla richiede una gamma espressiva che va ben oltre il glamour della serialità pop. Sarà questa, probabilmente, la sfida più significativa della carriera di Expósito fino a oggi.

Elastica Films e la produzione che parte oggi

La produzione è affidata a Elastica Films, e il ciak è scattato ufficialmente il 23 ottobre 2026, come confermato dal comunicato ufficiale di Netflix. Non sono ancora stati resi noti né la data di uscita né i mercati di lancio prioritari. Trattandosi di una produzione spagnola per Netflix, è ragionevole attendersi una distribuzione globale sulla piattaforma, ma qualsiasi indicazione temporale sarebbe al momento speculativa.

Elastica Films è la casa di produzione che accompagna il progetto dall’origine. La sua presenza garantisce una struttura produttiva radicata nell’industria audiovisiva spagnola, in grado di gestire un’opera di questa ambizione — letteraria, visiva, culturale — con la necessaria competenza locale.

Perché questo adattamento arriva adesso

La scelta di adattare La Regenta nel 2026 non è casuale. Il romanzo di Clarín è da tempo uno di quei testi che il cinema e la televisione spagnola hanno trattato con un certo rispetto reverenziale, senza mai trovare una chiave di lettura davvero contemporanea. La serie televisiva degli anni Ottanta resta il riferimento più noto, ma appartiene a un’epoca e a una sensibilità completamente diverse.

Oggi, con il dibattito culturale attorno alla rappresentazione femminile, all’autonomia del desiderio e alle strutture di potere che condizionano le donne — temi che La Regenta tratta con un’acutezza sorprendente per un testo ottocentesco — il romanzo di Clarín ha ritrovato una risonanza nuova. Netflix ha evidentemente deciso di cogliere quel momento, e ha scelto di farlo con una regista e un’attrice che incarnano due generazioni diverse dell’industria audiovisiva spagnola.

Il risultato finale è ancora lontano, ma i presupposti — creativi, produttivi, culturali — sono tra i più solidi che un adattamento letterario di questo livello potesse avere. Vale la pena tenerlo d’occhio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.