Globo e Netflix, il più grande accordo di licensing: Walter Salles e “I’m Still Here” guidano l’intesa

Il più grande accordo di licensing mai siglato tra Globo e Netflix è stato annunciato il 19 ottobre 2026 e porterà sulla piattaforma streaming 18 titoli della principale media company latinoamericana a partire da dicembre. A guidare l’intesa è I’m Still Here di Walter Salles, film vincitore del Premio Oscar, che diventa la pietra angolare di un’operazione senza precedenti tra le due società.

Un accordo senza precedenti nella storia tra i due gruppi

Quando Variety e il newsroom ufficiale di Netflix hanno reso pubblica la notizia, la qualifica usata è stata inequivocabile: si tratta del più grande accordo di licensing mai concluso tra Globo e Netflix. Non un’espansione incrementale di una partnership già esistente, ma un salto di scala che ridefinisce i termini della collaborazione tra il colosso brasiliano e la piattaforma americana.

Globo è la più grande media company dell’America Latina, con una produzione audiovisiva che abbraccia decenni di fiction televisiva, cinema e documentari. Netflix, dal canto suo, ha da tempo identificato il Brasile come uno dei mercati strategici per la crescita internazionale. Il globo netflix accordo licensing che entra in vigore a dicembre 2026 è dunque il risultato di una convergenza di interessi che va ben oltre la semplice cessione di diritti.

I’m Still Here: il film Oscar di Walter Salles come simbolo dell’intesa

Tra i 18 titoli compresi nell’accordo, I’m Still Here occupa una posizione del tutto particolare. Il film diretto da Walter Salles è un vincitore del Premio Oscar — un riconoscimento che conferisce all’intera operazione un peso culturale immediato e riconoscibile a livello globale. Portare un titolo premiato dall’Academy su Netflix attraverso un accordo di licensing con Globo significa dare visibilità internazionale a una produzione brasiliana che ha già dimostrato il proprio valore nei circuiti più esigenti.

→ Leggi anche: Netflix entra nel box office con La Bola Negra: il primo dato ufficiale della piattaforma

Salles è uno dei registi brasiliani più rispettati nel panorama internazionale, e il fatto che il suo lavoro faccia da traino a questo globo netflix accordo licensing non è casuale: segnala l’ambizione dell’intesa, che non si limita a spostare contenuti di intrattenimento popolare, ma punta a consolidare la presenza del cinema d’autore brasiliano sulle piattaforme globali.

India – A Love Story e gli altri 16 titoli: la profondità del catalogo

Accanto a I’m Still Here, l’accordo include India – A Love Story, telenovela brasiliana vincitrice dell’International Emmy Award. La presenza di questo titolo nella lista dice molto sulla strategia di Globo: non solo cinema d’autore, ma anche fiction televisiva che ha già ricevuto riconoscimenti internazionali. L’International Emmy è uno dei parametri più credibili per misurare la qualità e l’appeal globale di una produzione non anglofona, e il fatto che India – A Love Story lo abbia vinto rafforza il valore complessivo del pacchetto.

I restanti sedici titoli compresi nel globo netflix accordo licensing non sono stati dettagliati singolarmente nelle fonti disponibili, ma la composizione già nota — un Oscar winner e un International Emmy winner come titoli di punta — suggerisce un catalogo costruito con criteri selettivi, non una cessione en masse di contenuti di archivio.

Dicembre 2026: quando i titoli arriveranno su Netflix

L’accordo è stato annunciato il 19 ottobre 2026 e i contenuti inizieranno ad essere disponibili su Netflix a partire da dicembre 2026. La finestra temporale tra annuncio e disponibilità effettiva è relativamente breve, il che indica che i termini contrattuali erano già definiti prima della comunicazione pubblica e che non si tratta di un’intesa ancora in fase di strutturazione.

→ Leggi anche: La Regenta di Clarín diventa serie Netflix con Ester Expósito e Mar Coll: il capolavoro spagnolo riscritto al femminile

Per gli abbonati Netflix, dicembre 2026 porterà dunque un ampliamento significativo del catalogo brasiliano, con titoli che portano con sé credenziali critiche di primo piano. La disponibilità geografica specifica — se i titoli saranno accessibili globalmente o con limitazioni per mercato — non è stata precisata nelle comunicazioni ufficiali disponibili al momento della stesura di questo articolo.

Cosa significa per il cinema brasiliano e per Netflix

Guardare a questo accordo soltanto come a un’operazione commerciale sarebbe riduttivo. Il globo netflix accordo licensing tra le due società ha implicazioni che riguardano la circolazione del cinema latinoamericano su scala mondiale. Negli ultimi anni Netflix ha investito in produzioni originali brasiliane — da 3% a Armageddon — ma il licensing di titoli già esistenti e già premiati risponde a una logica diversa: arricchire il catalogo con opere che hanno una storia critica consolidata, senza i rischi produttivi di un original.

Per Globo, invece, l’accordo rappresenta un canale di distribuzione globale per contenuti che in molti mercati sarebbero altrimenti invisibili. La piattaforma Netflix garantisce una visibilità che nessuna vendita tradizionale di diritti televisivi potrebbe offrire, soprattutto per un film come I’m Still Here, che con il suo Oscar ha già dimostrato di poter parlare a un pubblico internazionale.

Resta da vedere come Netflix organizzerà la presentazione editoriale di questi 18 titoli all’interno della piattaforma: se con una sezione dedicata, con campagne promozionali specifiche o integrandoli nel catalogo generale. La risposta a questa domanda dirà molto su quanto Netflix intenda davvero investire nella promozione attiva di questo accordo — e non solo nella sua firma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.