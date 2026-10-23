La terza giornata della festa del cinema di Roma 2026 ha portato VisionQuest con Paul Bettany, il biopic su Pino Daniele e Fatherland di Paweł Pawlikowski.

La terza giornata della Festa del Cinema di Roma 21 — giovedì 15 ottobre 2026 — si è confermata come una delle più dense dell’intera manifestazione, con tre titoli di peso che hanno animato l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e attirato l’attenzione di pubblico e stampa. Dal biopic su Pino Daniele alla serie Marvel con Paul Bettany, fino al nuovo lavoro di Paweł Pawlikowski, la festa del cinema di Roma 2026 ha dimostrato ancora una volta la sua vocazione eclettica e internazionale.

Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele in Je so’ pazzo

La proiezione più attesa della giornata in chiave italiana è stata senza dubbio quella di Je so’ pazzo, il biopic dedicato a Pino Daniele, diretto da Nicola Prosatore e presentato nella sezione Grand Public alle 18:30 nella Sala Sinopoli. Il film racconta la vita e la musica di uno dei cantautori più amati della storia italiana, e la scelta di inserirlo nel programma della festa del cinema di Roma 2026 in una sezione rivolta al grande pubblico è coerente con la portata popolare del soggetto.

A interpretare Pino Daniele è Massimiliano Caiazzo, attore napoletano già apprezzato per la sua presenza scenica in produzioni televisive di rilievo. Il ruolo richiede non soltanto una resa fisica credibile, ma anche la capacità di restituire la complessità di un artista che ha saputo fondere tradizione partenopea, blues e jazz in un linguaggio del tutto personale. La presenza di Caiazzo al festival ha generato uno dei momenti di maggiore attenzione mediatica della giornata, con il red carpet che ha raccolto appassionati e curiosi.

Je so’ pazzo si inserisce in un filone di biopic musicali italiani che negli ultimi anni ha trovato crescente interesse sia in sala che sulle piattaforme, seguendo una tendenza consolidata anche a livello internazionale. Prosatore affronta un materiale biografico denso, con la responsabilità di rendere giustizia a un’eredità artistica ancora molto viva nella memoria collettiva.

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VisionQuest: Paul Bettany porta Visione a Roma

Sul fronte internazionale, la giornata ha visto la presentazione di VisionQuest, la serie Marvel in cui Paul Bettany torna a interpretare il personaggio di Visione. La presenza del progetto alla festa del cinema di Roma 2026 conferma come il festival romano abbia saputo ritagliarsi uno spazio anche per i grandi titoli dell’industria dell’intrattenimento globale, senza rinunciare alla propria identità culturale.

Bettany è da anni uno dei volti più riconoscibili del Marvel Cinematic Universe, avendo costruito nel corso di oltre un decennio una caratterizzazione del personaggio che ha trovato il suo momento più articolato nella serie WandaVision. Con VisionQuest, il progetto si espande ulteriormente, e la vetrina romana rappresenta un’occasione di visibilità europea di primo piano per un titolo che punta su un pubblico già fidelizzato ma anche su nuovi spettatori.

La presentazione di una produzione Marvel a un festival come quello di Roma non è un fatto scontato: riflette una strategia di posizionamento culturale che le major americane adottano con crescente attenzione nei confronti dei festival europei, riconoscendone il peso in termini di copertura critica e di legittimazione presso il pubblico non strettamente mainstream.

Fatherland di Pawlikowski: il cinema d’autore europeo in primo piano

Alle 19:00, la giornata ha ospitato la proiezione di Fatherland, il nuovo film firmato dal regista polacco Paweł Pawlikowski. Il nome di Pawlikowski porta con sé un peso specifico nel panorama del cinema europeo contemporaneo: Ida e Cold War gli hanno valso riconoscimenti internazionali e una reputazione da autore rigoroso, capace di costruire immagini di straordinaria densità visiva con mezzi narrativi essenziali.

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La presenza di Fatherland alla festa del cinema di Roma 2026 è uno dei segnali più chiari della volontà del festival di bilanciare i titoli ad alto richiamo commerciale con opere che appartengono a una tradizione cinematografica più esigente. Pawlikowski è un regista che lavora lentamente, con lunghi intervalli tra un film e l’altro, e ogni suo nuovo progetto è atteso con aspettativa dalla critica internazionale.

Il titolo stesso — Fatherland, ovvero patria — suggerisce un’esplorazione di temi legati all’identità, alla memoria e al senso di appartenenza, terreno su cui il regista si è già mosso con risultati notevoli. Roma offre al film una platea qualificata, in una serata che ha messo a confronto linguaggi cinematografici molto distanti tra loro.

Una giornata che rispecchia la vocazione del festival

Il programma del 15 ottobre ha messo in fila, nel giro di poche ore, un biopic musicale italiano, una serie Marvel e il cinema d’autore europeo. È una convivenza che non sempre riesce senza attriti, ma che alla festa del cinema di Roma 2026 sembra essere diventata una cifra stilistica consapevole: la rassegna non si definisce attraverso un’unica identità, ma attraverso la molteplicità delle proposte.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si conferma come spazio capace di contenere questa varietà, con le sue sale che accolgono generi e provenienze geografiche diverse senza che nessuno sembri fuori posto. La terza giornata ha anche ribadito come il red carpet romano sappia attrarre nomi di primo piano — da Bettany a Caiazzo — senza trasformare l’evento in una semplice passerella, mantenendo al centro la sostanza delle opere in programma. Per chi segue il festival ufficiale, le giornate successive promettono di mantenere lo stesso ritmo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.