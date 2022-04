Stasera in tv: “C’era una volta a Hollywood” su Rai 2

Cast e personaggi

Leonardo DiCaprio: Rick Dalton

Brad Pitt: Cliff Booth

Margot Robbie: Sharon Tate

Emile Hirsch: Jay Sebring

Margaret Qualley: Pussycat

Timothy Olyphant: James Stacy

Julia Butters: Trudi Fraser

Austin Butler: Charles “Tex” Watson

Dakota Fanning: Lynette Fromme

James Landry Hebert: Steve ‘Clem Grogan

Bruce Dern: George Spahn

Mike Moh: Bruce Lee

Luke Perry: Wayne Maunder

Damian Lewis: Steve McQueen

Kurt Russell: Randy Stuntman

Zoë Bell: Janet

Al Pacino: Marvin Schwarzs

Lorenza Izzo: Francesca Capucci

Michael Madsen: “Sceriffo Hacket”

Damon Herriman: Charles Manson

Rafal Zawierucha: Roman Polański

Tim Roth: maggiordomo di Jay Sebring

Samantha Robinson: Abigail Folger

Doppiatori originali

Kurt Russell: Narratore

Corey Burton: Annunciatore promo “Bounty Law”

Quentin Tarantino: Regista pubblicità “Sigarette Red Apple”

Doppiatori italiani

Francesco Pezzulli: Rick Dalton

Sandro Acerbo: Cliff Booth

Domitilla D’Amico: Sharon Tate

Davide Perino: Jay Sebring

Martina Angeletti: Pussycat

Andrea Lavagnino: James Stacy

Lucrezia Roma: Trudi Fraser

Alessio Puccio: Charles Watson

Giulia Franceschetti: Lynette Fromme

Marco Giansante: Steve ‘Clem’ Grogan

Franco Zucca: George Spahn

Luca Mannocci: Bruce Lee

Francesco Prando: Wayne Maunder

Riccardo Rossi: Steve McQueen

Francesco Pannofino: Randy Stuntman / Narratore

Luca Violini: Annunciatore promo “Bounty Law”

Gabriele Tacchi: Regista pubblicità “Sigarette Red Apple”

Laura Romano: Janet

Giancarlo Giannini: Marvin Schwarzs

Alessia Rubini: Francesca Cappucci

Fabrizio Pucci: Scheriffo Hacket

Francesco De Francesco: Charles Manson

Valentina Perrella: Abigail Folger

Stefano Macchi: Roman Polanski

La trama ufficiale

Cannes Cannes 2019, C'era una volta a... Hollywood, recensione: l'onirica città dei diavoli di Tarantino

Nel 1969 a Los Angeles, Rick Dalton (DiCaprio) è un attore diventato famoso per una serie tv western che lotta per passare al cinema. Dalton e la sua controfigura di lunga data e migliore amico Cliff Booth (Pitt) intraprendono un’odissea per farsi un nome nell’industria cinematografica. Ma c’è un elemento che collega il personaggio di DiCaprio alla Sharon Tate di Margot Robbie, i due sono vicini di casa e quindi l’efferato massacro perpetrato dai seguaci di Charles Manson ai danni dell’attrice moglie del regista Roman Polanski e in attesa di un bambino e di alcuni suoi ospiti intersecherà la trama di Dalton e Booth.

Curiosità

“C’era una volta…a Hollywood” ha vinto 2 Oscar su 10 nomination (Miglior attore non protagonista a Brad Pitt e Migliore scenografia a Barbara Ling e Nancy Haigh); 3 Golden Globes su 5 nomination (Miglior film commedia o musicale, Miglior attore non protagonista in un film a Brad Pitt e Miglior sceneggiatura in un film a Quentin Tarantino) e 1 BAFTA su 10 nomination (Miglior attore non protagonista a Brad Pitt).

La battuta di Bruce Lee sul fatto che Cliff sia carino per uno stuntman è stata suggerita da Burt Reynolds durante una lettura della sceneggiatura. Tarantino ha detto “se la battuta non fosse stata di Burt, non sarebbe mai entrata nel film. A Brad non piacciono i personaggi che sottolineano quanto sia bello. Ma poiché Burt l’ha suggerito, come poteva dire di no a includerla.”

Quando Sharon va a una proiezione del suo film Missione compiuta fermati. Bacioni Matt Helm (1968), i realizzatori hanno scelto di utilizzare il film vero e proprio piuttosto che ricreare le scene con Robbie. La vera Sharon Tate appare brevemente sullo schermo.

Quando Cliff riconosce i membri della famiglia Manson dalla sua visita allo Spahn Ranch, non riesce a ricordare il nome di Tex Watson. Tex risponde dicendo: “Io sono il diavolo e sono qui per fare il lavoro del diavolo”. Il vero Tex Watson ha detto questa frase esatta alle vittime a casa di Sharon Tate prima che fossero assassinate.

Molto raro per un film di Quentin Tarantino, alcune scene contenevano improvvisazioni, in particolare quando Rick Dalton dimentica le battute durante le riprese di “Lancer” e poi inveisce tra sé e sé in privato nella sua roulotte. Leonardo DiCaprio ha avuto un momento molto difficile ad interpretare la scena come Dalton, piuttosto che come avrebbe fatto lui stesso, soprattutto perché Dalton dovrebbe essere un attore di portata limitata. DiCaprio ha suggerito a Dalton di dimenticare le sue battute a metà scena, ironicamente, per aiutarlo a rimanere nel personaggio di Dalton. Anche la scena successiva nel trailer era senza sceneggiatura, improvvisata.

Donald “Shorty” Shea era un ranch impiegato da George Spahn. Aveva cercato di mettere in guardia Spahn sulla natura pericolosa della famiglia Manson. Ad un certo punto è stato aggredito e poi ucciso, con varie parti del corpo sepolte intorno al ranch. Uno degli assassini era Steve “Clem” Grogan, l’hippie che accoltella la gomma e si confronta con Cliff. Il suo corpo non fu trovato fino al 1977, quando Clem accettò di mostrare alla polizia dove si potevano trovare i resti.

Brad Pitt ha improvvisato la frase: “Sei Rick fottuto Dalton! Non dimenticarlo”. Pitt ha basato quella frase su un attore che gli ha detto la stessa cosa quando era un attore in erba nei primi anni Novanta.

Margot Robbie, che interpreta Sharon Tate, indossa alcuni dei veri gioielli di Sharon Tate, forniti dalla sorella di Tate, Debra Tate.

La Cadillac crema di Brad Pitt appartiene a Michael Madsen. È apparsa anche in “Le iene (1992)” guidata da Madsen. Inoltre, Pitt e Madsen sono apparsi entrambi in “Thelma & Louise” come amanti dei personaggi del titolo.

Durante la ricerca delle location, Tarantino ha visitato la casa di Lee Van Cleef. Mentre era lì, ha notato un poster gigante della faccia di Van Cleef appeso nel garage. Tarantino pensava che fosse allo stesso tempo divertente e strano e decise di regalare a Rick Dalton la stessa cosa sul suo vialetto d’accesso.

La Cina ha rifiutato a “C’era una volta…a Hollywood” un certificato per l’uscita nel paese, suggerendo fortemente che il problema era il modo in cui il film ritraeva Bruce Lee e che una modifica che avesse eliminato il materiale relativo a Lee avrebbe ottenuto l’approvazione per l’aucita. Quentin Tarantino ha risposto affermando pubblicamente che non avrebbe rimontato il film per garantirne l’uscita in Cina.

Originariamente scettica sul progetto, la sorella di Sharon Tate, Debra Tate, ha dato al film e al ritratto di Sharon di Margot Robbie la sua benedizione dopo che Debra è stata abbracciata dallo stesso Quentin Tarantino ed è diventata consapevole di come sua sorella sarebbe stata rappresentata nel film. Debra ha definito Margot una “artista devota” e ha elogiato la ricerca dell’attrice su Sharon prima di incontrarla.

Il personaggio Flowerchild, che viene mostrato con i piedi nudi mentre affronta gli omicidi, e che fugge dalla scena nella Ford Galaxie del 1959, è basato su Linda Kasabian, che divenne testimone dell’accusa nel processo per omicidio di Tex Watson, Patricia Krenwinkel e Susan Atkins. Nella vita reale a Kasabian è stato ordinato da Tex Watson di aspettare in macchina, durante la quale ha sentito gli omicidi all’interno della residenza Tate e ha assistito all’omicidio di Wojciech Frykowski fuori casa. Kasabian ha affermato che voleva fuggire, ma che era troppo spaventata.

Domenica sera, Rick e Cliff si siedono a guardare “l’episodio di Rick” di F.B.I. (1965). In seguito viene detto al pubblico che l’episodio è FBI: All the Streets Are Silent . Questo è un vero episodio della serie tv, e la clip che ne segue è l’effettiva apertura di quell’episodio, con una differenza importante: Rick Dalton è stato messo al posto del cattivo della guest star “Michael Murtaugh”. In realtà, il ruolo di Murtaugh nell’episodio è stato interpretato da Burt Reynolds, noto per masticare gomme a bocca aperta, che è una probabile ragione per cui Rick e Cliff si riferiscono alla masticazione di gomme come “forte”.

Sharon Tate mette i piedi su un sedile al cinema mentre guarda Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Se si guardi da vicino si può vedere che i suoi piedi sono piuttosto sporchi. Nella vita reale, Tate odiava indossare le scarpe e avrebbe colto ogni possibile opportunità per non indossarle in pubblico a meno che la situazione non lo richiedesse assolutamente. Tate arrivava persino a indossare elastici ai piedi per dare l’illusione di indossare sandali mentre mangiava al ristorante.

Secondo quanto riferito, Steve McQueen, interpretato nel film da Damian Lewis, aveva programmato di far visita a Sharon Tate la sera in cui è stata uccisa, ma alla fine non l’ha fatto.

Burt Reynolds era stato originariamente scelto per interpretare George Spahn, il proprietario del ranch, ma l’attore è morto prima che potesse girare le sue scene. Bruce Dern lo ha sostituito nel ruolo. Inoltre, il ruolo di James Stacy è stato originariamente scritto per Bill Paxton, che purtroppo è scomparso durante la stesura della sceneggiatura. Il ruolo di Paxton è andato a Timothy Olyphant.

La sequenza della festa alla Playboy Mansion è stata effettivamente girata in loco, poiché Tarantino è stato ospite di Hugh Hefner in diverse occasioni.

“C’era una volta…a Hollywood” è l’ultimo film di Luke Perry. Perry ha subito un grave ictus alla fine di febbraio 2019 ed è morto il 4 marzo. Scott Lancer è un omaggio a Wayne Maunder e al suo ruolo in Lancer (1968). Maunder è morto l’11 novembre 2018, dieci giorni dopo la conclusione delle riprese di questo film. Il film è uscito il 26 luglio 2019.

Il casting di Kurt Russell e Zoë Bell come coordinatori degli stuntman e moglie in Il Calabrone Verde (1966) è una doppia autocitazione ai film di Tarantino. Russell ha precedentemente interpretato “Stuntman Mike” in Grindhouse – A prova di morte (2007), in cui anche Bell, una stuntman nella vita reale, è apparsa nel ruolo di se stessa. Zoë Bell è stata la controfigura di Uma Thurman in Kill Bill – Volume 1 (2003) che presentava il tema musicale del “Calabrone Verde” nella sua colonna sonora.

Quentin Tarantino ha detto alla troupe che voleva che la sequenza dello Spahn Movie Ranch fosse simile alle prime scene di Non aprite quella porta (1974), in particolare in termini di sound design e scenografia.

Quentin Tarantino ha descritto Leonardo DiCaprio e Brad Pitt come “il duo dinamico più entusiasmante dai tempi di Robert Redford e Paul Newman”.

Nel film viene mostrato James Stacy che lascia il set di “Lancer” sulla sua moto. Il 27 settembre 1973, Stacy stava portando la sua ragazza Claire Cox a fare un giro in moto sulle colline di Hollywood quando un guidatore ubriaco li investì. Cox è morto e Stacy perse il braccio e la gamba sinistra.

Desideroso di lavorare di nuovo con Quentin Tarantino e di rispettare il budget, Leonardo DiCaprio ha accettato una riduzione del 25% del suo solito compenso di 20 milioni di dollari.

Mentre Sharon Tate sta cercando di convincere la cassiera del cinema che lei è Sharon, la cassiera cita La valle delle bambole (1967) che la fa visibilmente sussultare. Nella vita reale, Tate odiava il romanzo e la sceneggiatura, pensando che fossero terribili. Ha accettato il ruolo di Jennifer North solo perché sapeva che avrebbe portato la sua attenzione a livello nazionale e migliorato la sua carriera.

Dopo che Rick e Cliff lasciano il bar all’inizio del film, si sente un notiziario provenire dall’autoradio. Si tratta di Sirhan Sirhan, che uccise il senatore Robert F. Kennedy che vinse le primarie democratiche in California nel 1968 e venne ucciso dopo aver pronunciato il suo discorso di vittoria. Gli eventi della scena si svolgono l’8 febbraio 1969, due giorni prima che Sirhan si dichiarasse colpevole di omicidio di primo grado.

Quentin Tarantino ha trascorso cinque anni a scrivere “C’era una volta…a Hollywood” come un romanzo prima di rendersi conto che la sceneggiatura di un film si sarebbe adattata meglio al grande schermo.

Il pluripremiato direttore della fotografia Robert Richardson ha affermato che una delle esperienze più gratificanti per lui durante le riprese è stata girare per la prima volta con Al Pacino. Aveva visto tutti i film di Pacino, ma avere la rara opportunità di filmarlo con Brad e Leonardo nello stesso luogo è stata una pietra miliare nella sua carriera.

Margot Robbie ha accidentalmente portato a casa uno degli elenchi di riprese “del giorno” di Quentin Tarantino da uno dei suoi giorni di riprese. L’ha scoperto mesi dopo e aveva paura di dire qualcosa nel caso Quentin lo avesse chiesto indietro. Quando lo ha rivelato a Quentin, lui le ha detto che praticamente li butta via quando ha finito con loro e ne ha offerti molti altri a Robbie.

Il titolo “C’era una volta…a Hollywood” è un omaggio a Sergio Leone, che ha diretto sia C’era una volta il West (1968) che C’era una volta in America (1984). Quentin Tarantino ha citato Leone come uno dei suoi registi preferiti e una fonte d’ispirazione per tutta la sua carriera.

Quando Charles Manson va a casa Polanski e Jay gli dice che Terry e Candy non ci sono, stava parlando del figlio di Doris Day, il produttore discografico Terry Melcher e della sua allora fidanzata, l’attrice Candice Bergen. Manson cita anche il batterista dei Beach Boys Dennis Wilson. Sognando una carriera nella musica, Manson aveva suonato e cantato alcune delle sue canzoni a Wilson e una di esse finì per essere registrata dai Beach Boys. La canzone, originariamente intitolata “Cease to Exist”, è apparsa come singolo con il nome “Never Learn Not To Love”.

Quentin Tarantino avrebbe dovuto girare “C’era una volta…a Hollywood” per The Weinstein Company, ma ha interrotto i rapporti quando le accuse di aggressione sessuale contro il co-presidente Harvey Weinstein sono state rivelate dalla stampa. Per evitare il ripetersi dell’incidente di fuga di sceneggiature che gli è quasi costato The Hateful Eight (2015), ha scritto un promemoria a tutti gli studios cinematografici, invitandoli a inviare un rappresentante all’ufficio del suo agente (The William Morris Endeavour) a Beverly Hills per leggere la sua sceneggiatura di Manson di persona a un’ora e una data concordate. La nota prevedeva anche che ogni rappresentante fosse tenuto a firmare un pesante accordo di riservatezza, leggere la sceneggiatura di persona (non era consentito copiare o riprendere la sceneggiatura) e presentare l’elenco delle richieste e delle condizioni alla direzione dello studio. Dopo aver letto la sceneggiatura, Warner Bros., Universal Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, Annapurna Pictures e Lionsgate sono state invitate a fare un’offerta per i diritti cinematografici prima che un secondo round di offerte fosse rivolto allo stesso Tarantino. Sony ha vinto i diritti cinematografici nella battaglia delle offerte, superando la sua rivale più vicina Warner Bros., rendendola la prima produzione di David Heyman a non essere distribuita dalla Warner.

La vera sorella di Sharon Tate è stata così commossa dal ritratto di Tate di Margot Robbie che ha affermato di aver “pianto lacrime vere, avevo una grossa macchia bagnata di lacrime sul davanti della maglietta. Era come avere mia sorella di nuovo indietro, dopo 50 anni.”

La TV a casa di George Spahn ha uno dei primi telecomandi non cablati, il telecomando Zenith “Space Command 3”. Invece di utilizzare la tecnologia a infrarossi o simile degli anni successivi, utilizza un suono ad altissima frequenza. Il telecomando è dotato di quattro pulsanti, ciascuno dei quali fa scattare un martello a molla che colpisce un’ancia di metallo. Ciascuna delle ance è a un passo separato, tutte impercettibili. Un pulsante serviva per accendere la TV, un altro per spegnerla, uno per alzare il canale e uno per abbassarlo. Poiché ogni pressione di un pulsante fa un forte clic, molte persone si riferivano semplicemente al dispositivo come a un “clicker”. Un errore piuttosto divertente di questo sistema è che se facevi tintinnare le chiavi dell’auto potevi causare l’accensione della TV.

Il disegno sul muro dell’aeroporto è identico al disegno sul muro dell’aeroporto mostrato nella scena di apertura di Jackie Brown (1997).

Quentin Tarantino ha detto di aver scritto il ruolo del fittizio agente di Hollywood Marvin Schwarz appositamente per Al Pacino.

Quentin Tarantino ha curato e presentato una “Swinging Sixties Movie Marathon” di film che hanno influenzato “C’era una volta…a Hollywood”, trasmessa in TV in 80 paesi prima dell’uscita del film. Tarantino ha dichiarato: “Sony Pictures mi ha messo a disposizione il catalogo della Columbia Pictures in modo che potessi selezionare una serie di film rappresentativi dell’epoca in cui è ambientato C’era una volta a Hollywood, The Swinging Sixties. Sono entusiasta di presentare questi film così possiamo goderceli insieme”. I dieci film inclusi sono stati: Bob & Carol & Ted & Alice (1969), Fiore di cactus (1969), Easy Rider (1969), L’amante perduta (1969), La battaglia del Mar dei Coralli (1959), L’impossibilità di essere normale (1970), Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm (1968), Trafficanti del piacere (1968), Il sentiero della violenza (1958) e I pistoleri maledetti (1965)

Leonardo DiCaprio ha intrapreso una rigida routine di allenamento per interpretare in modo convincente una star d’azione, rinunciando a pasta e dessert e facendo centinaia di flessioni al giorno.

La versione finale di “C’era una volta…a Hollywood” è leggermente più lunga del taglio presentato in anteprima al Festival di Cannes. In particolare, la scena in cui appare Rick Dalton in una clip di La grande fuga (1963) (che richiedeva l’uso di effetti digitali e quindi non poteva essere completata in tempo per Cannes) e lo spot pubblicitario di Red Apple a metà titoli di coda erano assenti alla prima mondiale.

All’attore e coreografo di arti marziali cinesi britanniche J. Cheung è stato offerto il ruolo di Bruce Lee, ma ha rifiutato, adducendo la sua mancanza di rispetto per Bruce Lee e il suo spirito. Cheung aveva precedentemente rifiutato il ruolo di Bruce Lee anche in Bruce Lee – La grande sfida (2016) per ragioni simili.

“C’era una volta…a Hollywood” ha ricevuto una standing ovation di sette minuti alla premiere di Cannes, ma non ha ricevuto alcun premio.

L’immaginaria marca di sigarette “Red Apple” è la marca che Tarantino usa in ogni film. Nella pubblicità di Rick Dalton l’immagine sulla confezione è stata modificata per dare al verme un cappello da cowboy. Come dice Rick Dalton alla fine delle riprese di Red Apple durante i titoli di coda, queste sono sigarette davvero orribili.

“C’era una volta…a Hollywood” è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, 25 anni dopo che Quentin Tarantino portò Pulp Fiction al festival nel 1994 e vinse la Palma d’Oro.

Rick Dalton è interpretato come un aspirante Steve McQueen. Rick Dalton ha recitato nella serie TV western immaginaria degli anni ’50 “Bounty Law”, mentre Steve McQueen ha recitato nella serie TV western degli anni ’50, Ricercato vivo o morto (1958), che parlava di un cacciatore di taglie. Nel suo ultimo film Il cacciatore di taglie (1980), McQueen ha interpretato il vero cacciatore di taglie Ralph Thorson.

L’adetto alle automobili del film, Steven Butcher, ha trovato l’effettiva Ford Galaxie del 1959 usata negli omicidi della Tate e ne ha fatto costruire una replica esatta per il film.

Roman Polanski chiama il suo cane ‘Dr. Sapirstein’. Questo era il nome di un personaggio di Rosemary’s Baby – Nastro rosso a New York (1968), il suo ultimo film dell’epoca.

L’episodio di The Lancer girato all’interno del film sembra essere Lancer: The High Riders con il personaggio di DiCaprio nella parte interpretata da Joe Don Baker, completo di lunghi baffi. Questo episodio è stato infatti diretto dal noto attore shakespeariano Sam Wanamaker (da cui il riferimento ad Amleto).

Tarantino anche in questo film mostra la sua passione per i piedi nudi femminili: li si può vedere in primo piano quando Sharon Tate guarda il suo film al cinema, quando Squeaky sta guardando la TV allo Spahn Ranch e quando Pussycat fa l’autostop con Cliff.

Ci sono forti indicatori che Cliff Booth sia basato su Hal Needham. Essendo lo stuntman più pagato al mondo, Needham si è rotto 56 ossa, si è lesionato la schiena due volte, ha avuto un polmone perforato e ha perso alcuni denti. La sua carriera ha incluso 4.500 episodi televisivi e 310 lungometraggi come stuntman, coordinatore degli stunt, regista della seconda unità e, infine, regista. Uno dei film più importanti che ha diretto è stato Il bandito e la madama (1977), interpretato da Burt Reynolds, il vero attore nell’episodio di “F.B.I.” che avrebbe interpretato Rick Dalton.

Tim Roth, James Marsden e Danny Strong sono stati tagliati dal film.

All’inizio del terzo atto del film, a Rick Dalton viene servito un cocktail su un volo da una hostess della Pan Am. Questa hostess è interpretata da Margot Robbie, ma vengono mostrate solo le mani, le braccia e parte della sua uniforme. Margot Robbie ha anche recitato nella miniserie TV Pan Am (2011).

La moglie di Quentin Tarantino, Daniella Pick, ha un breve cameo come una delle primedonne del periodo italiano di Rick Dalton.

Quentin Tarantino ha basato il personaggio di Rick Dalton su una serie di attori dell’epoca. L’influenza più evidente è Steve McQueen che, come Dalton, trovò presto successo nella serie western degli anni ’50 come “Ricercato vivo o morto”. A differenza di Dalton, McQueen è passato con successo dalla televisione ai film e sarebbe rimasto una star di serie A per tutti gli anni ’60. Altre influenze furono Edd Byrnes, Ty Hardin, che Tarantino chiama “lo Steve McQueen dei poveri”, e Pete Duel. Come Dalton, Duel è stato il protagonista di una serie televisiva western, Due onesti fuorilegge (1971), ha avuto problemi con l’alcol e gli è stata revocata la patente dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza. In modo simile a Cliff Booth (Brad Pitt), il sostituto di Duel, Harold ‘Hal’ Frizzell, è stato l’autista di Duel.

Quando Sharon viene alla porta e vede Charles Manson, quella porta rappresenta la porta su cui la parola “maiale” sarebbe, nella vita reale, scritta nel sangue di Sharon. La porta vera e propria è stata presa e sostituita nel 1993 da un successivo residente della casa Tate/Polanski, il frontman dei Nine Inch Nails Trent Reznor. Fu poi la porta d’ingresso di quello che un tempo era lo studio di registrazione di Reznor in Magazine Street a New Orleans. Ora è di proprietà di Chris Moore, un collezionista di rarità e stranezze.

Il regista del film Operazione Dyn-O-Mite di Rick Dalton, Antonio Margheriti, non era solo il nome di uno pseudonimo usato in precedenza in Bastardi senza gloria (2009), ma un omaggio al regista italiano Antonio Margheriti scomparso nel 2002, tra le sue regie Danza macabra (1964), Joe l’implacabile (1967), Nella stretta morsa del ragno (1971), Il mostro è in tavola… barone Frankenstein, co-regia con Paul Morrisey (1975), Apocalypse domani (1980), Alien degli abissi (1989) e Indio (1989).

Shannon Lee, figlia della leggenda Bruce Lee, è rimasta molto delusa dal modo in cui suo padre è stato interpretato dall’attore Mike Moh sotto la direzione di Quentin Tarantino. Sentiva che era gravemente travisato come uno sbruffone arrogante pieno di boria.

Il personaggio di Margaret Qualley “Pussycat” è basato su Ruth Ann Morehouse, membro della famiglia Manson.

Tom Cruise era originariamente in trattative per interpretare il ruolo di Cliff Booth, ma ha dovuto rifiutare l’offerta perché il programma delle riprese sarebbe stato in conflitto con le sue riprese di Mission: Impossible – Fallout (2018).

La superstar dell’NBA in pensione Kareem Abdul-Jabbar ha fortemente criticato il film per quello che riteneva fosse un ritratto offensivo e macchiettistico di Bruce Lee. Abdul-Jabbar e Bruce Lee hanno lavorato insieme in L’ultimo combattimento di Chen (1974) e sono rimasti amici fino alla morte di Lee.

David Heyman, produttore britannico di tutti i film di Harry Potter, ha affermato che lavorare su questo film, la sua prima collaborazione con Quentin Tarantino, è stata l’esperienza di produzione più divertente della sua carriera.

La premiere del film a Cannes ha avuto un tale successo che un gran numero di persone, inclusi i dirigenti cinematografici, non è stato in grado di entrare. I giornalisti hanno fatto la fila per due ore prima delle 16:30, orario dela proiezione stampa del film. Quando gli assistenti sono arrivati ​​​​alla sbarra d’ingresso del cinema verso le 15:50. per iniziare ad ammettere i partecipanti, alcuni tra la folla hanno applaudito. La calca e la spinta per entrare sono diventate un tale pasticcio di sgomitate che i membri dello staff hanno dovuto ammonire le persone a calmarsi e rispettare la fila.

Quentin Tarantino ha dichiarato in un’intervista che il regista il cui lavoro assomiglia di più a questo film è quello del regista francese Claude Lelouch.

Bruce Dern, che interpreta George Spahn, è apparso in 6 serie televisive citate nel film: Il virginiano (1962), F.B.I. (1965), La grande vallata (1965), Lancer (1968), La terra dei giganti (1968), Bonanza (1959).

Nicholas Hammond, che interpreta il regista televisivo Sam Wanamaker, è stato uno degli attori caratteristi dal “volto familiare ma senza nome” visti in ruoli minori in televisione. Il pubblico dgli anni ’70 lo ricorderà per aver interpretato Peter Parker nella serie tv live action L’uomo ragno (1977).

Brad Pitt ha detto in precedenza di aver trascorso del tempo con il figlio di Bruce Lee, Brandon, non molto tempo prima della sua morte. In Fight Club ha anche fatto una imitazione della posizione di combattimento di Bruce Lee.

Il costume con giacca e jeans di Brad Pitt (Cliff) all’inizio del film è una copia del look di Tom Laughlin in Violence aak The Born Losers (1967). Il romanzo di “C’era una volta…a Hollywood” spiega che è il guardaroba usato sullo schermo in “Violence” ed è stato dato a Cliff dopo una settimana di scene di stunt su quel film.

Jennifer Lawrence ha incontrato Tarantino all’inizio e ha letto la sceneggiatura per la parte di Squeaky Fromme, che alla fine è andata a Dakota Fanning.

Il poster de “La Rivolta dei Comanche” nel vialetto di Rick è un omaggio al western Navajo Joe di Burt Reynolds (1966).

Uno dei western in cui recita Rick Dalton (Red Blood, Red Skin) è basato sul romanzo “The only good Indian is a dead Indian” di Floyd Wilson. Floyd Wilson è il pugile ucciso nella lotta con Butch in Pulp Fiction.

Il cast comprende attori che abbracciano 9 decenni: Clu Gulager nato nel 1928; Bruce Dern nato nel 1936; Al Pacino nato nel 1940; Kurt Russell nato nel 1951; Brad Pitt nato nel 1963; Leonardo Di Caprio nato nel 1974; Emile Hirsch nato nel 1985; Margot Robbie nata nel 1990; Julia Butters nata nel 2009.

La leggenda delle arti marziali Chuck Norris ha avuto la sua prima apparizione cinematografica in una scena del film di Sharon Tate “Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm”. Nella vita reale Norris era anche un buon amico e conoscente di Bruce Lee (che è ritratto in questo film) e sarebbe apparso di fronte a lui quattro anni dopo in L’urlo di Chen terrrorizza anche l’occidente (1972).

Sebbene non sia indicato nel film, i personaggi Johnny Madrid e Scott Lancer sono fratellastri.

Rumer Willis interpreta Joanna Pettet, collega attrice e amica di Sharon Tate. Suo padre, Bruce Willis, ha recitato in “Pulp Fiction”, anch’esso diretto da Tarantino.

ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE!!! Il film è una fiction revisionista, con diversi personaggi inventati che interagiscono con quelli esistenti, cambiando così il corso della storia reale. In questo caso, i famigerati omicidi di Sharon Tate da parte dei membri della “famiglia” di Charles Manson sono interrotti dalla presenza di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt). Il film mostra accuratamente Charles Manson (Damon Herriman) che visita la casa di Tate all’inizio del film, alla ricerca del produttore musicale Terry Melcher (il precedente affittuario) perché sentiva che Melcher gli doveva il contratto discografico che una volta gli era stato promesso. Dopo aver appreso che Melcher si era trasferito, Manson decise che era ancora una buona posizione perché era già stato in casa e conosceva molto bene la disposizione della casa principale. (Non era a conoscenza, tuttavia, della dependance in cui viveva un giardiniere; uno che in seguito disse di non aver sentito le urla ma il cui visitatore quella notte era stato il primo ad essere ucciso). Sei mesi dopo Manson ordinò a quattro dei suoi seguaci di andare a casa e di uccidere tutti gli occupanti. I quattro sono andati laggiù, hanno parcheggiato brevemente sul vialetto per interrompere le linee telefoniche per la casa di Tate, poi hanno parcheggiato l’auto in fondo alla collina, sono tornati a casa a piedi e hanno ucciso cinque persone (Tate, tre amici di lei che si trovavano per caso nella casa e l’amico del giardiniere che aveva risposto a un annuncio personale per una radio in vendita). Il primo punto significativo di divergenza tra il racconto reale e quello fittizio è il fatto che Dalton nota i quattro mentre sono parcheggiati sul vialetto. Esce, li insulta verbalmente e li manda via. Questo fa arrabbiare Tex (Austin Butler) e le tre donne al punto che decidono di tornare e irrompere nella casa di Dalton. Questo incidente fa sì che la donna chiamata Flower Child (Maya Hawke) abbia i piedi freddi e se ne vada con l’auto (nella vita reale, questa era Linda Kasabian, che ha accompagnato gli altri fino in fondo ma non ha partecipato alle uccisioni). Alla fine, l’errore fatale da parte degli assassini è di irrompere nella casa di Dalton, senza contare sulla resistenza di Booth e del suo cane, e dello stesso Dalton. Flower Child è stata interpretata dalla figlia della favorita di Tarantino Uma Thurman. FINE SPOILER .

“C’era una volta…a Hollywood” costato 96 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 374.

Il romanzo ispirato al film

Nel romanzo del film, scritto dallo stesso regista Quentin Tarantino, il finale del film è raccontato brevemente nella prima metà del libro. Il finale vero e proprio del romanzo è una scena che è stata effettivamente girata, ma tagliata dal film in cui Rick e Trudi provano le loro battute di Lancer durante una telefonata.

La sinossi ufficiale del romanzo: Rick Dalton è un attore con alle spalle una luminosa carriera nel cinema in bianco e nero, ma a Hollywood negli anni ’60 si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve lottare per un ruolo in una serie tv commerciale o in un film in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida. La spalla di Rick è Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata che gli fa da controfigura nei film, e da confidente e autista nel privato. La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino. Mentre un giovane carismatico, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua vendetta violenta in una comunità hippy fuori città, Rick è distratto dall’attrice che recita con lui nella serie tv: una giovane lolita che lo riporta nella magia del cinema.

Il romanzo “Cera una volta…a Hollywood” è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Tra i brani presenti nel film non inclusi nell’album ci sono Out of Time dei Rolling Stones , The Letter di Joe Cocker , Summertime di Billy Stewart , Victorville Blues dei Harley Hatcher Combo , Ready for Action di Syd Dale , Funky Fanfare di Keith Mansfield , The House That Jack Built di Aretha Franklin , Time for Livin’ dei The Association , I Can’t Turn You Loose di Otis Redding , Soul Serenade di Willie Mitchell , Straight Shooter e Twelve Thirty (Young Girls Are Coming to the Canyon) dei The Mamas & the Papas e Snoopy vs. the Red Baron dei The Royal Guardsmen ; inoltre, Samantha Robinson e Leonardo DiCaprio interpretano rispettivamente Straight Shooter e The Green Door di Jim Lowe .

, The Letter di , Summertime di , Victorville Blues dei , Ready for Action di , Funky Fanfare di , The House That Jack Built di , Time for Livin’ dei , I Can’t Turn You Loose di , Soul Serenade di , Straight Shooter e Twelve Thirty (Young Girls Are Coming to the Canyon) dei e Snoopy vs. the Red Baron dei ; inoltre, Samantha Robinson e Leonardo DiCaprio interpretano rispettivamente Straight Shooter e The Green Door di . Tra i brani di colonne sonore cinematografiche già esistenti non inclusi nell’album figurano The Killing e The Radiogram di Bernard Herrmann, provenienti dalla prima colonna sonora de Il sipario strappato (1966) di Alfred Hitchcock, utilizzati da Tarantino nelle scene allo Spahn Ranch: di Herrmann compaiono anche The Rocks e The Return dalla serie tv Have Gun – Will Travel. Sono stati utilizzati anche dei brani dalle colonne sonore di Wehrmacht, I giorni dell’ira (1974) di Vojislav Borisavljević, Against a Crooked Sky (1975) di Lex de Azevedo, Un uomo chiamato Apocalisse Joe (1971) di Bruno Nicolai, il tema principale della serie tv Mannix di Lalo Schifrin, The Bed di Ennio Morricone da Diabolik (1968), Ecce Homo da Sartana non perdona (1968) e Mexican Western da Vado… l’ammazzo e torno (1967), entrambe di Francesco De Masi.

La canzone che Sharon ascolta è “Good Thing” di Paul Revere & The Raiders dal loro album “Spirit of ’67”. Il cantante e produttore dei Raiders, Mark Lindsay, era un buon amico del produttore discografico Terry Melcher e per un po’ i due hanno condiviso una casa; un luogo ideale per le feste. Dopo che Melcher si trasferì, questa era la casa in cui avrebbe vissuto Tate e che, a causa di Melcher, fu presa di mira da Charles Manson. È possibile che Tate sapesse che il disco che stava ascoltando era stato cantato e prodotto dall’ex residente della sua casa.

dal loro album “Spirit of ’67”. Il cantante e produttore dei Raiders, Mark Lindsay, era un buon amico del produttore discografico Terry Melcher e per un po’ i due hanno condiviso una casa; un luogo ideale per le feste. Dopo che Melcher si trasferì, questa era la casa in cui avrebbe vissuto Tate e che, a causa di Melcher, fu presa di mira da Charles Manson. È possibile che Tate sapesse che il disco che stava ascoltando era stato cantato e prodotto dall’ex residente della sua casa. La musica di Ultimatum alla Terra può essere ascoltata mentre Cliff sta tornando per vedere George Spahn nella stanza, un escamotage sonoro per rendere la scena più tesa.

Questo film e Forrest Gump (1994) condividono due canzoni in comune nella loro colonna sonora. Uno è “California Dreamin'” di The Mamas and the Papas e il secondo è “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel.

TRACK LISTINGS:

1. Treat Her Right (Roy Head & The Traits) 2:04

2. Ramblin’ Gamblin’ Man (The Bob Seger System) 2:22

3. Hush (Deep Purple) 4:08

4. Mug Root Beer Advertisement (KHJ) 0:08

5. Hector (The Village Callers) 2:32

6. Son of a Lovin’ Man (The Buchanan Brothers) 2:56

7. Paxton Quigley’s Had The Course (from the MGM film Three in the Attic) (Chad & Jeremy) 3:17

8. Tanya Tanning Butter Advertisement (Bristol-Myers) 1:06

9. Good Thing (Paul Revere & The Raiders) 3:02

10. Hungry (Paul Revere & The Raiders) 2:53

11. Choo Choo Train (Mono Single Version) (The Box Tops) 2:50

12. Jenny Take A Ride (Mitch Ryder & The Detroit Wheels) 3:36

13. Kentucky Woman (Deep Purple) 4:45

14. The Circle Game (Buffy Sainte-Marie) 3:00

15. Mrs. Robinson (Simon & Garfunkel) 3:36

16. Numero Uno Cologne Advertisement (I Profumi di Capri) 0:49

17. Bring a Little Lovin’ (Los Bravos) 2:17

18. Suddenly / Heaven Sent Advertisement (Harold E. Weed / Dana Classic 0:59

19. Vagabond High School Reunion (KHJ) 0:20

20. KHJ Los Angeles Weather Report (KHJ) 0:10

21. The Illustrated Man Advertisement / Ready for Action (Various Artists) 0:29

22. Hey Little Girl (Dee Clark) 2:15

23. Summer Blonde Advertisement (Coty Inc.) 1:15

24. Brother Love’s Traveling Salvation Show (Neil Diamond) 3:27

25. Don’t Chase Me Around (from the MGM film GAS-S-S-S) (Robert Corff) 1:45

26. Mr. Sun, Mr. Moon (Paul Revere & The Raiders feat. Mark Lindsay) 2:45

27. California Dreamin’ (Vanilla Fudge) 4:09

28. Dinamite Jim (English Version) (I Cantori Moderni Di Alessandroni) 2:27

29. You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit) (Vanilla Fudge) 5:00

30. Miss Lily Langtry (cue from The Life and Times of Judge Roy Bean) (Maurice Jarre) 3:13

31. KHJ Batman Promotion (KHJ) 1:06

La colonna sonora di “C’era uan volta…a Hollywood” è disponibile su Amazon.