Stasera in tv: “C’era una volta il Principe Azzurro” su Italia 1

C’era una volta il Principe Azzurro, su Italia 1 il film d’animazione dai produttori di Shrek, con le voci e le canzoni di Demi Lovato, Sia e Avril Lavigne, che racconta una nuova e originalissima versione della storia del personaggio più amato di tutte le favole.

C’era una volta il Principe Azzurro – Cast e doppiatori

Doppiatori originali

Demi Lovato: Lenore

Wilmer Valderrama: Principe Filippo Azzurro

Nia Vardalos: Nemesi Maldamore

Ashley Tisdale: Cenerentola

Avril Lavigne: Biancaneve

G.E.M.: Bella Addormentata

Jim Cummings: Re Azzurro

Sia: Mezzo-Oracolo

Tara Strong: Capa Matilija

John Cleese: Fata Madrina

Carlos Alazraqui: Re Bello, Frazelli, Nano

Doppiatori italiani

Veronica Puccio: Lenore

Emanuele Ruzza: Principe Filippo Azzurro

Laura Romano: Nemesi Maldamore

Joy Saltarelli: Cenerentola

Giulia Tarquini: Biancaneve

Valentina Favazza: Bella Addormentata

Fabrizio Pucci: Re Azzurro

Francesca Fiorentini: Mezzo-Oracolo

Claudia Catani: Capa Matilijia

Alessandro Quarta: Fata Madrina

Gerolamo Alchieri: Frazelli

Alberto Angrisano: Re Bello

Roberto Fidecaro: Nano

Roberto Draghetti: Boia

C’era una volta il Principe Azzurro – Trama e trailer

Prendendo amorevolmente in giro le fiabe più conosciute, il film ha come protagonista un principe non molto convenzionale sul quale grava una maledizione davvero particolare. Infatti, quello che le altre storie hanno sempre tralasciato di raccontare è che il fascino irresistibile del Principe Azzurro non è un dono, ma una condanna! A causa di ciò, tutte le donne del regno si innamorano follemente di lui e per questo tutti gli uomini, invece, lo detestano profondamente. Dopo aver conquistato i cuori delle tre principesse per eccellenza Cenerentola, Biancaneve e la Bella Addormentata, tutte e tre determinate a sposarlo, il principe dovrà partire per un lungo viaggio e affrontare tre grandi prove di coraggio che lo porteranno a capire quale sia il suo vero Vero Amore, spezzando così la maledizione. Se non dovesse riuscire nell’impresa, prima del suo ventunesimo compleanno, l’Amore sparirà per sempre dal suo regno condannando tutti all’infelicità. In questa missione che si prospetta molto movimentata, tra tribù indigene, oracoli particolari e giganti di pietra, il Principe Azzurro sarà accompagnato da Lenore, una ladra bella e scaltra, ma stranamente è immune al suo fascino, che travestitasi da uomo lo convincerà a fargli da guida.

Curiosità sul film

Il film è scritto e diretto da Ross Venokur (Get Squirrely) e prodotto da John H. Williams, già produttore di Shrek.

Nelle prime scene in cui il Principe Azzurro sta passeggiando per la città, puoi vedere Belle de La bella e la bestia passare nel suo comune abito blu e bianco, con il naso in un libro come al solito. Questo arriva pochi istanti prima che s’imbatta in Jasmine di Aladdin.

Il primo ruolo cinematografico di Avril Lavigne in 10 anni, e il suo secondo film d’animazione, dopo La gang del bosco (2006) uscito 12 anni prima, quando ha fatto il suo debutto come attrice.

Demi Lovato e Wilmer Valderrama si frequentavano al momento delle riprese, ma da allora si sono lasciati.

La collana della Bella Addormentata nasconde un Topolino.

Il quarto film d’animazione di John Cleese associato ai personaggi delle fiabe, dopo Shrek 2 (2004), Shrek Terzo (2007) e Shrek 4: e vissero felici e contenti (2010).

Secondo film d’animazione di Demi Lovato, dopo I Puffi: Viaggio nella foresta segreta (2017).

Sia e la doppiatrice esperta Tara Strong hanno realizzato insieme il secondo film d’animazione, dopo My Little Pony: Il film (2017).

Il secondo ruolo da doppiatrice di Sia del 2018. L’altro è Peter Rabbit (2018).

Michelle Ruff e l’esperto doppiatore Jim Cummings avevano già lavorato insieme in La strada per El Dorado (2000) e Raitoningu ritânzu: Fainaru fantajî XIII (2013).

Questo film miscela elementi di Rapunzel (2010), Shrek (2001) e La bella addormentata nel bosco.

Nella scena in cui il Principe Filippo Azzurro salva Lenore dal Mezzo-Oracolo, Filippo Azzurro dice: “Ci vediamo!” prima di scappare. Il Mezzo Oracolo è doppiato da Sia.

C’era una volta il Principe Azzurro – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Tom Howe (La genesi di Wonder Woman, I primitivi, Gli ultimi zar, Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – Il Film, Shattered – L’inganno, Il prodigioso Maurice, Ted Lasso).

(La genesi di Wonder Woman, I primitivi, Gli ultimi zar, Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – Il Film, Shattered – L’inganno, Il prodigioso Maurice, Ted Lasso). Demi Lovato è produttrice esecutiva della colonna sonora. L’artista e cantautrice australiana Sia ha scritto due canzoni; “Magical” e “Balladino”, interpretate rispettivamente da lei e Lovato. Inoltre, il frontman dei “Fall Out Boy” Patrick Stump ha scritto la canzone “Trophy Boy”, che è stata cantata da Avril Lavigne, Tisdale & GEM. La colonna sonora include musica addizionale di Steve Aoki e musica scritta e prodotta da Manny Guevara, David Kater e Mark Grilliot.

Trophy Boy – Avril Lavigne, Ashley Tisdale, G.E.M.

Not Changin’ – Catherine “Cat” Missal

Charming Anthem – Steve Aoki

Balladino – Sia

Magical – Demi Lovato, Wilmer Valderrama

Avalanche – Nick Jonas, Demi Lovato

Soar – Magical Thinker, Donna Missal

Somebody To You – The Vamps, Demi Lovato

Charming – Catherine “Cat” Missal