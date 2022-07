Channing Tatum in “Project Artemis” e Adam Sandler in “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”

Channing Tatum reduce dal successo delle commedia Io & Lulù e The Lost City ha firmato per recitare in Project Artemis, Tatum rimpiazzerà Chris Evans, che originariamente era stato scelto come protagonista, mentre il regista Greg Berlanti (Tuo Simon, Tre all’improvviso, Il club dei cuori infranti ) sostituirà Jason Bateman che ha abbandonato subito dopo Evans. Bateman ha abbandonato il progetto a causa di differenze creative, che hanno alterato il programma delle riprese. Per questo motivo, Evans ha dovuto lasciare per lavorare su Pain Hustlers di Netflix, che lo vedrà al fianco di Emily Blunt.

“Project Artemis” uscirà su Apple TV+ con Scarlett Johansson che sarà la protagonista femminile. Il film, che fruirà di un budget di 100 milioni di dollari, sarà ambientato nel periodo dello sbarco sulla Luna, e ruoterà attorno alla corsa allo spazio degli anni ’60.

Jonathan Lia co-fondatore di These Pictures, la società che sta producendo il film insieme ad Apple Studios ha commentato l’arrivo di Tatum e Berlanti.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Greg Berlanti e Channing Tatum in Poeject Artemis. La passione di Greg per i personaggi e la narrazione ha guidato la sua decennale carriera nel cinema e in TV. Non potremmo essere più entusiasti che lui guidi la nostra squadra in questo viaggio. Siamo stati grandi fan di Channing per molto tempo e siamo così onorati di avere finalmente l’opportunità di lavorare con lui.

Channing Tatum sarà prossimamente nei cinema con il sequel Magic Mike’s Last Dance attualmente un post-produzione e sta attualmente girando Pussy Island, un thriller che segue una cameriera di Los Angeles che riesce a farsi invitare sull’isola privata di un magnate della tecnologia e filantropo, interpretato da Channing Tatum, ma dietro a lusso e buone maniere sembra che il miliardario nasconda un segreto terrificante. Il film segna il debutto alla regia di Zoë Kravitz vista di recente nei panni di Catwoman nel Batman di Matt Reeves. Il nome di Tatum è anche collegato alla commedia musicale Wingmen, seconda regia per Joseph Gordon-Levitt ,che segue due piloti che si schiantano a Las Vegas.

Greg Berlanti dovrebbe girare il film DC sul supereroe Booster Gold, che nei fumetti fa coppia con Blue Beetle, il cui film è attualmente in post-produzione e debutterà nel 2023.

Adam Sandler (Hustle, Murder Mistery) e la sua famiglia, inclusa la moglie Jackie e le figlie adolescenti Sunny e Sadie, si sono uniti al cast dell’adattamento cinematografico di You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, basato sull’amato romanzo di Fiona Rosenbloom. Il cast di questa nuova produzione Netflix includerà Idina Menzel, che ha già recitato con Sandler in Diamanti Grezzi, l’esordiente Sarah Sherman (Saturday Night live) e Luis Guzmán che torna a recitare con Sandler a 20 anni da Ubriaco d’amore. La trama del film ci racconta dei piani del bat mitzvah di una ragazza che prendono una piega comica e minacciano di rovinare uno degli eventi più importanti della sua giovane vita.

Il cast include anche Ido Mosseri (Sandy Wexler), Samantha Lorraine (The Walking Dead: World Beyond), Dylan Hoffman (Next), Dean Scott Vazquez (Sognando a New York – In the Heights), Miya Cech (Rim of the World), Dylan Dash (The Great), Millie Thorpe (Ultra Violet & Black Scorpion) e gli esordienti ​​Zaara Kuttemperoor e Ivory Baker.

La storia ambientata dei primi anni 2000 (riferimenti ad Ashlee Simpson, telefoni cellulari e braccialetti a scatto abbondano) e segue Stacey Friedman, che si sta preparando per uno degli eventi più importanti della sua giovane vita, il suo bat mitzvah. Ma prima del grande giorno si ritrova sconvolta dopo aver sorpreso la sua migliore amica Lydia Katz a baciare la sua cotta Andy Goldfarb. Il tradimento fa sì che una Stacy sopraffatto dall’emozione dichiari la frase che ispira il titolo ingombrante…’Non sei più invitata al mio bat mitzvah!’

Vedremo Adam Sandler anche in Murder Mystery 2, sequel della commedia d’azione Netflix che lo vedrà di nuovo al fianco di Jennifer Aniston e in Spaceman, un dramma fantascientifico che vede Sandler nei panni di Jakub Procházka, un uomo rimasto orfano da ragazzo e cresciuto nella campagna ceca dai nonni, che va contro ogni probabilità e prova a diventare il primo astronauta del paese.

La sinossi ufficiale del romanzo: Stacy Friedman si sta preparando per uno degli eventi più importanti della sua giovane vita: il suo bat mitzvah! Tutto ciò che desidera è l’abito BCBG perfetto da indossare, le sue amiche al suo fianco e la sua più grande cotta di sempre, Andy Goldfarb, per ballare con lei (e magari anche pomiciare con lei sulla pista da ballo). Ma i piani ben strutturati di Stacy iniziano presto a sgretolarsi… Sua madre stressata la costringe a comprare un orribile vestito di paillettes che la fa sembrare la sposa di Frankenstein. Le sue mitzvah non vanno affatto bene. E poi accade la cosa peggiore del mondo intero, costringendo Stacy a pronunciare le parole che creeranno il caos completo nella sua vita sociale … Non sei invitata al mio bat mitzvah!

