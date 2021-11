Dog: trailer e tutte le anticipazioni sull’esordio alla regia di Channing Tatum

Channing Tatum protagonista della commedia Dog in uscita nei cinema americani il 18 febbraio 2022. Il film racconta la storia di un ranger dell’esercito caduto in disgrazia e del suo cane Lulu che viaggiano lungo la costa del Pacifico per raggiungere in tempo il funerale del loro migliore amico.

Trama e cast

La trama ufficiale: “Un sudicio animale inadatto alla compagnia umana…e un cane.” Il ranger dell’esercito Briggs (Channing Tatum), insieme al suo compagno Lulu, un Malinois belga, intraprendo un viaggo lungo la costa del Pacifico in tempo per assistere al funerale del loro migliore amico e supervisore. Uno di loro ha una settimana da vivere, l’altro vive come se ogni giorno fosse l’ultimo.

Il cast di “Dog” include anche Q’orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash, Nicole LaLiberte, Kameron Hood, Aqueela Zoll, Cayden Boyd, Ronnie Gene Blevins, Skyler Joy, Amanda Booth, Patricia Isaac, Joy Sunday, Trent Buxton, Darren Keilan, Neiko Neal, Luke Forbes, Timothy Eulich e Junes Zahdi.

Dog – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 23 novembre 2021

Curiosità

“Dog” segna il debutto alla regia dell’attore Channing Tatum, che dirige il film con il suo abituale partner di produzione Reid Carolin, anche lui al suo debutto dietro la macchina da presa.

La sceneggiatura di “Dog” è scritta da Reid Carolin in collaborazione con Brett Rodriguez al suo esordio come scrittore, per lui all’attivo in veste di produttore il documentario della HBO War Dog: A Soldier’s Best Friend del 2017.

Reid Carolin ha scritto e prodotto Magic Mike, diretto da Steven Soderbergh, e ha vinto un Peabody Award 2012 per aver scritto e prodotto il documentario Earth Made of Glass, che è stato presentato in anteprima su HBO nell’aprile 2011. È stato un produttore associato e ha sviluppato la storia per il film Stop-Loss della Paramount Pictures del 2008 ed è stato il direttore della fotografia per le sequenze video dei soldati nel film. È anche produttore dei film Ten Years, White House Down e 22 Jump Street. A partire dalla metà degli anni 2010 voleva produrre uno spin-off su Gambit con Channing Tatum e un reboot di Ghostbusters con protagonisti maschili; entrambi i progetti non hanno superato la fase di sviluppo.

Lulu è un cane da pastore belga Malinois, una razza che si sta diffondendo sempre più tra i reparti cinofili dei dipartimenti di polizia americani.

“Dog” è prodotto da Gregory Jacobs, Peter Kiernan, Brett Rodriguez e Channing Tatum.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Thomas Newman (Le ali della libertà, American Beauty, Skyfall, Il ponte delle spie, 1917). Newman ha collezionato 15 volte al Premio Oscar e 3 volte al Golden Globe; ha vinto 2 premi BAFTA, 6 Grammy Award ed 1 Premio Emmy.

Foto e poster