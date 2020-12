Channing Tatum nella commedia “The Lost City Of D”

Channing Tatum si è unito al cast della commedia The Lost City of D. Sandra Bullock. Il sito The Hollywood Reporter riporta Tatum si unisce a Sandra Bullock che interpreta un’autrice di romanzi che scopre che una città immaginaria che ha creato per i suoi racconti in realtà è un luogo reale e tangibile.

The Lost City of D è diretto da Aaron e Adam Nee, meglio noti come i Nee Brothers i cui crediti includono la commedia The Last Romantic del 2006 e la crime-comedy Band of Robbers del 2015 ispirata ai racconti Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twayn.

Secondo quanto riferito da THR, Channing Tatum interpreterà l’interesse amoroso della scrittrice di Bullock nonché personaggio principale del libro che ha scritto. Il film rievoca pellicole come All’inseguimento della pietra verde, un’avventura vecchio stile, ricca di battute spiritose e condita con un buona dose di romanticismo.

Tatum dopo aver recitato in Kingsman: Il cerchio d’oro e doppiato Superman in The Lego Movie 2: Una nuova avventura e lo yeti Migo in Smallfoot: Il mio amico delle nevi, sta attualmente filmando il suo esordio alla regia, la commedia per famiglie Dog che segue un ranger dell’esercito e il suo cane che intraprendono un viaggio lungo la Pacific Coast Highway per partecipare al funerale di un amico e sarà la voce di George Washington nel film animato America: The Motion Picture che segue Washington impegnati a mettere insieme una forza combattente di rivoluzionari per combattere il tirannico Re James.

Bullock dopo lo spin-off Ocean’s 8 e il post-apocalittico Bird Box di Netflix ha recitato nei panni di Ruth Slater, un ex detenuta che cerca di rientrare in una società che la rifiuta, in un dramma ancora senza titolo diretto dalla tedesca Nora Fingscheidt alla sua prima produzione americana e attualmente in post-produzione.