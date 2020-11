Chaos Walking: primo poster ufficiale dell’adattamento con Tom Holland e Daisy Ridley

Update sull’adattamento della saga di libri YA Chaos Walking di Patrick Ness; è disponibile un primo poster ufficiale del primo film di un potenziale franchise, incassi permettendo, che vede protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley meglio noti come la Rey della saga di Star Wars e lo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel.

La storia del film è basata sul primo libro della trilogia Chaos Walking dal titolo “La Fuga” (The Knife of Never Letting Go) uscito nel 2008. Al romanzo hanno fatto seguito “Il Nemico” (The Ask and the Answer) del 2009 e “La guerra” (Monsters of Men) del 2010. Ness ha ulteriormente ampliato il mondo di Chaos Walking con tre racconti brevi: i due antefatti “The New World” e “The Wide, Wide Sea” e il sequel “Snowscape”.

“La Fuga” racconta la storia di Todd Hewitt, cresciuto come l’unico ragazzo in una colonia di uomini adulti situata sul pianeta Nuovo Mondo. I coloni sono stati infettati da qualcosa chiamato Rumore, che ha ucciso la popolazione femminile e ha dato ai sopravvissuti la capacità di ascoltare i pensieri di altri uomini e animali attraverso un flusso di immagini, parole e suoni. Poco prima che Todd diventi maggiorenne, sospetta che stia succedendo qualcosa di sinistro nella sua città e finisce per scappare con il suo cane. Todd lungo la strada incontra una ragazza, Viola, di cui non riesce a leggere i pensieri. Insieme, i due tentano di sfuggire agli abitanti della colonia natale di Todd e fanno squadra per scoprire la vera storia di Nuovo Mondo.

L’adattamento della trilogia di romanzi di Ness è stato annunciato per la prima volta nel 2011 da Lionsgate ed è rimasto bloccato in fase di sviluppo per un certo numero di anni, In questo periodo Charlie Kaufman (Se mi lasci ti cancello) è stato reclutato per scrivere la sceneggiatura e il regista Robert Zemeckis (Ritorno al futuro) è salito a bordo come produttore.

Le riprese di Chaos Walking sono iniziate nell’agosto 2017 con al timone il regista Doug Liman (Edge of Tomorrow, The Bourne Identity) e si sono concluse a novembre 2017. Ad aprile 2018 è stato riferito che Chaos Walking sarebbe andato incontro a riprese extra di tale ampiezza da far slittare la data di uscita fissata in origine a marzo 2019 ed attualmente fissata al 22 gennaio 2021. Un tale slittamento è stato in parte dovuto anche agli impegni di Holland con Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man Far From Home e di Ridley con l’Episodio IX di Star Wars, ma anche per un primo montaggio presentato da Liman allo studio che pare sia stato giudicato “non pubblicabile”. E’ stato riportato che le ampie riprese extra realizzate da Lionsgate sono state affidate al regista Fede Alvarez (Millennium – Quello che non uccide, Man in the Dark e il remake La casa).

