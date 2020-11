Il sito IGN ha pubblicato un primissimo sguardo all’atteso e travagliato Chaos Walking, adattamento della seie di libri YA di Patrick Ness. Il teaser arriva dopo un primo poster del film che vede protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley meglio noti come la Rey della saga di Star Wars e lo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel.

Questo adattamento è stato sottoposto alle riprese principali nel 2017 ed a un certo punto dopo aver realizzato ampie riprese aggiuntive, il primo montaggio di Doug Liman a quanto pare era un disastro, Lionsgate dopo vari slittamenti aveva finalmente scelto un debutto per il 2019, ma siamo nel 2020 e siamo ancora in attesa di un trailer completo, nel frattempo Holland ha girato Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man Far From Home mentre Ridley ha concluso la nuova trilogia sequel di Star Wars con con l’Episodio IX.

“Chaos Walking” è ambientato in un mondo distopico in cui un agente patogeno chiamato “Rumore” ha ucciso tutte le donne e permette a tutti gli esseri viventi di ascoltare i reciproci pensieri. La storia del film è basata sul primo libro della trilogia Chaos Walking dal titolo “La Fuga” (The Knife of Never Letting Go) uscito nel 2008. “La Fuga” racconta la storia di Todd Hewitt, cresciuto come l’unico ragazzo in una colonia di uomini adulti situata sul pianeta Nuovo Mondo. I coloni sono stati infettati da qualcosa chiamato Rumore, che ha ucciso la popolazione femminile e ha dato ai sopravvissuti la capacità di ascoltare i pensieri di altri uomini e animali attraverso un flusso di immagini, parole e suoni. Poco prima che Todd diventi maggiorenne, sospetta che stia succedendo qualcosa di sinistro nella sua città e finisce per scappare con il suo cane. Todd lungo la strada incontra una ragazza, Viola, di cui non riesce a leggere i pensieri. Insieme, i due tentano di sfuggire agli abitanti della colonia natale di Todd e fanno squadra per scoprire la vera storia di Nuovo Mondo.

“Chaos Walking” non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Lionsgate ha confermato sui social media che il primo trailer debutterà online giovedì 19 novembre.