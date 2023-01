Stasera in tv: “Charlie’s Angels” con Kristen Stewart su Rai 2

Charlie’s Angels, su Rai 2 il reboot di Sony Pictures e nuovo adattamento della omonima serie tv degli anni ’70 con i nuovi angeli Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. Alla regia Elizabeth Banks che veste anche i panni del nuovo Bosley, il tramite tra gli Angeli e il loro datore di lavoro, Charlie. Tuttavia, in questa nuova versione, il brand “Charlie’s Angels” si è ampliato in tutto il mondo come un servizio indipendente di sicurezza e intelligence che conta diversi Bosley.

Charlie’s Angels – Cast e doppiatori

Kristen Stewart: Sabina Wilson

Naomi Scott: Elena Houghlin

Ella Balinska: Jane Kano

Elizabeth Banks: Rebekah “Bosley”

Patrick Stewart: John Bosley

Djimon Hounsou: Edgar “Bosley” Dessange

Sam Claflin: Alexander Brock

Noah Centineo: Langston

Luis Gerardo Méndez: Il Santo

Robert Clotworthy: Charlie (voce)

Jaclyn Smith: Kelly Garrett

Doppiatori italiani

Gemma Donati: Sabina Wilson

Giulia Franceschetti: Elena Houghlin

Veronica Puccio: Jane Kano

Barbara De Bortoli: Rebekah “Bosley”

Pietro Biondi: John Bosley

Stefano Thermes: Edgar “Bosley” Dessange

Andrea Mete: Alexander Brock

Federico Viola: Langston

Gabriele Sabatini: Il Santo

Fabrizio Pucci: Charlie (voce)

Charlie’s Angels – Trama e trailer

Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska che lavorano per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

Curiosità sul film

Questo nuovo film si può considerare un reboot del film “Charlie’s Angels” diretto da McG nel 2000 con Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu e Bill Murray nei panni di John Bosley. Quel film costato 93 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 264. A quel film seguì nel 2003 un sequel intitolato Charlie’s Angels – Più che mai. in cui il Bosley di Bill Murray veniva rimpiazzato con il fratellastro di Bosley, Jimmy Bosley, interpretato da Bernie Mac per un incasso globale di 259 milioni di dollari da un budget di 120 milioni.

Questo nuovo film riporta sul grande schermo per la seconda volta l’omonima serie televisiva del 1976, creata da Ivan Goff e Ben Roberts e interpretata da Jaclyn Smith, Farrah Fawcett e Kate Jackson come la squadra originale. Quella serie originale è stata un grande successo nel corso della messa in onda con un totale di 115 episodi in cinque stagioni tra il 1976 e il 1981. Nel frattempo questa nuova versione di “Charlie’s Angels” segue al fallimentare tentativo di reboot televisivo del 2011 con Annie Ilonzeh, Minka Kelly, Rachael Taylor e Ramon Rodriguez come John Bosley. ABC ordinò tredici episodi della serie reboot del 2011, ma dopo aver mandato in onda solo quattro episodi, la serie venne annullata a causa degli ascolti troppo bassi.

Elizabeth Banks dirige questo nuovo film di “Charlie’s Angels” da una sceneggiatura che ha scritto sulla base di una storia di Evan Spiliotopoulos e David Auburn basata sui personaggi creati da Ivan Goff e Ben Roberts. Banks ha anche prodotto la nuova versione insieme a Max Handelman, Elizabeth Cantillon e Doug Belgrad. Il film presenta la fotografia di Bill Pope e il montaggio di Mary Jo Markey.

Il film presenta un ampio uso di pistole e altre armi esplosive. Questo è un netto cambiamento rispetto a Charlie’s Angels (2000) e Charlie’s Angels – Più che mai (2003), in cui la star e produttrice esecutiva Drew Barrymore insisteva sul fatto che gli Angeli non usavano affatto pistole e quasi nessuna arma a parte le loro abilità nelle arti marziali .

Lupita Nyong’o, Emma Stone, Margot Robbie e Jennifer Lawrence hanno rifiutato ruoli in questo film.

Ella Balinska ha fatto la maggior parte delle sue scene di stunt.

L’uniforme blu da pilota di corse e il completo tedesco del film Charlie’s Angels (2000) appaiono nell’armadio.

Sebbene la Charles Townsend Agency si sia ampliata per rappresentare “Bosley” come un grado all’interno dell’organizzazione, Sir Patrick Stewart viene presentato come il Bosley “originale” (il cui vero nome è John Bosley). Viene mostrato ricollegato digitalmente a riprese reali della serie tv Charlie’s Angels (1976) e del film Charlie’s Angels (2000), in sostituzione rispettivamente di David Doyle e Bill Murray. Non è stata menzionata una sottotrama di Charlie’s Angels – Più che mai (2003), in cui Bosley era interpretato da Bernie Mac. Dal momento che Bill Murray ha rifiutato di tornare al ruolo per il sequel, Mac è stato scritto come suo fratello adottivo, Jimmy, i cui genitori neri di South Los Angeles hanno adottato John da bambino e che ha assunto il ruolo di John nell’agenzia dopo che John se n’è andato per non specificati motivi.

In preparazione per i loro ruoli in questo film, la regista Elizabeth Banks ha chiesto a Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska di guardare estratti selezionati dell’originale serie tv Charlie’s Angels (1976), invece che dai film Charlie’s Angels (2000) e Charlie’s Angels – Più che mai (2003).

Drew Barrymore era in possesso dei diritti su Charlie’s Angels fino al 2019, quando sono tornati alla Sony Pictures.

Jane Kano chiama Sabina Wilson “Sabrina”. Questo è presumibilmente un riferimento a Sabrina Duncan (Kate Jackson), una deille tre Charlie’s Angels originali.

Solo 2 degli angeli della serie tv Charlie’s Angels non sono stati mostrati nelle fotografie durante la scena del pensionamento, Shelley Hack (interpretava Tiffany Welles) e Tanya Roberts (che interpretava Julie Rogers).

Il brano preferito dal cast sul set è stato “Bad Girls” di Donna Summer, che è la canzone che si può ascoltare durante la scena della festa.

Tutte le auto principali viste in questo film sono state prodotte da Audi o da un marchio di loro proprietà, il risultato di un accordo di product placement. L’elenco include il SUV Lamborghini Urus che Bosley e gli Angeli rubano mentre si trovano in Turchia. Audi ha acquisito la Lamborghini nel 1998.

Il compleanno di Sabina è il 29 ottobre, come mostrato quando Elena indossa gli “occhiali speciali” che mostrano la cartella di Sabina. Il 29 ottobre è il compleanno dell’ex Angelo Kate Jackson.

La scrittrice, produttrice e regista Elizabeth Banks ha realizzato la più lunga scena tagliata (outtake) durante le riprese facendo ridere a crepapelle Kristen Stewart ed Ella Balinska quando non riusciva a dire “race track”.

La distribuzione in Polonia è stata annullata dalla United International Pictures (UIP) nonostante i trailer fossero stati proiettati nelle sale.

Istanbul era la location preferita del cast.

I colori che indossa Kristen Stewart da fantino sono gli stessi indossati da Elizabeth Taylor nel film Gran Premio (National Velevet) del 1944, anche lei cavalca un cavallo nero simile alla torta

La sceneggiatura del film è stata riscritta 30 volte.

Elizabeth Banks e Naomi Scott sono entrambe apparse nel reboot Power Rangers (2017).

Il cast del film include un premio Oscar: Nat Faxon; e tre candidati all’Oscar: Kristen Stewart, Djimon Hounsou e Hailee Steinfeld.

I ruoli più importanti di Naomi Scott (Elena) all’uscita di Charlie’s Angels erano Jasmine in Aladdin (2019), Pink Ranger in Power Rangers (2017) ed Elena in questo film. Tutti e 3 questi film erano remake o continuazioni di film precedenti.

La Pontiac Trans Am che appare nel poster e nella scena dopo i titoli di coda del film appare anche come l’auto del diavolo nello spot Beat the Devil (2002) realizzato per la BMW Z4 3.0i, diretto da Tony Scott e interpretato da James Brown, Gary Oldman, Danny Trejo e Marilyn Manson.

Nei titoli di coda, Jaclyn Smith – che interpretava uno degli angeli originali, Kelly Garrett, nella serie tv Charlie’s Angels – si rivela essere “Charlie”, grazie ad un modulatore vocale per emulare una voce maschile. Smith è stata l’unica attrice a rimanere nella serie tv originale per tutta la sua durata e ha ripreso il suo ruolo in un cameo in Charlie’s Angels – Più che mai (2003).

In una delle scene dei titoli di coda, a Elena viene insegnato a guidare un’auto ad alte prestazioni. L’istruttrice Angel è l’ex pilota professionista IndyCar e NASCAR Danica Patrick.

Alla festa di pensionamento di John Bosley (Sir Patrick Stewart), vengono presentate le foto dei suoi primi anni di vita. In alcuni di essi, è accompagnato dagli Angeli originali della serie tv (Kate Jackson, Jaclyn Smith, Farrah Fawcett e Cheryl Ladd) così come da quelli che sono apparsi in Charlie’s Angels e Charlie’s Angels – Più che mai (Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore).

John Bosley afferma che Charlie è morto. John Forsythe, che ha doppiato Charlie nella serie tv Charlie’s Angels e nei film Charlie’s Angels (2000) e Charlie’s Angels – Più che mai (2003), è morto il 1 aprile 2010.

Quando gli Angeli stanno considerando la possibilità che il Bosley donna (Elizabeth Banks) sia corrotta, menzionano che è già successo che un Angelo abbia tradito l’organizzazione. Potrebbero riferirsi a Charlie’s Angels – Più che mai (2003) e al personaggio di Madison Lee (Demi Moore).

Hailee Steinfeld appare come una delle nuove reclute degli Angeli in una scena a metà dei titoli di coda. Steinfeld ha recitato nella precedente regia di Elizabeth Banks, Pitch Perfect 2 (2015). Hailee Steinfeld ha recitato anche in Barely Lethal – 16 anni e spia (2015) , altro film sullo stesso tema, dove era una spia adolescente guidata dal suo mentore interpretato da Samuel L Jackson.

La scrittrice, produttrice e regista Elizabeth Banks (Rebecca Bosley) si rivela essere la prima donna “Bosley”, nonché la prima ex Angelo ad assumere il ruolo.

Boz (Elizabeth Banks) rivela che il vero nome di Bosley (Djimon Hounsou) è Edgar Dessange. Menzionato anche sul sito ufficiale del film. Boz è in realtà Rebecca (cognome sconosciuto). Solo John Bosley (Patrick Stewart) si chiama davvero Bosley.

Il film costato 48 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 73.

Charlie’s Angels – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Fast & Furious, Crazy & Rich, Now You See Me, serie tv Yellowstone).

(Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Fast & Furious, Crazy & Rich, Now You See Me, serie tv Yellowstone). Ariana Grande ha prodotto l’album con i brani ispirati al film. Il primo singolo, “Don’t Call Me Angel” interpretato da Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey è stato pubblicato il 13 settembre 2019.

ha prodotto l’album con i brani ispirati al film. Il primo singolo, “Don’t Call Me Angel” interpretato da Ariana Grande, e è stato pubblicato il 13 settembre 2019. Il brano preferito dal cast sul set è stato “Bad Girls” di Donna Summer, che è la canzone che si può ascoltare durante la scena della festa.



1. Charlie’s Angels Theme (2:19)

2. Angel’s Wings (2:09)

3. Identity Crisis 3:19 4

4. Charlie’s In 7 (2:18)

5. The Presence of Angels (1:40)

6. Calisto Demonstration (1:24)

7. Closet of My Dreams (1:09)

8. Fatima (1:54)

9. Neon Sky – Madsonik (3:40)

10. Bowl Cut (2:33)

11. I’m Charlie (1:02)

12. No Sale Here (1:47)

13. The Townsend Agency (2:19)

14. Hamburg Chase (6:04)

15. Satin Groove (1:26)

16. The Great Con (5:24)

17. Bosley (3:19)

18. Rock Quarry (6:57)

19. Just the Decoy (1:37)

20. Off to the Races (3:07)

21. Backstories (1:11)

22. Hacking and Fighting (3:26)

23. The Angels Arrive (2:57)

24. Breaking and Entering (4:04)

25. Euphoria – Madsonik (3:39)

26. Charlie’s Angels (3:10)

L’album con le musiche originali di “Charlie’s Angels” sono disponibili su Amazon.

1. How It’s Done – Kash Doll, Kim Petras, ALMA & Stefflon Don

2. Bad to You – Ariana Grande, Normani & Nicki Minaj

3. Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) – Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey

4. Eyes Off You – M-22, Arlissa & Kiana Ledé

5. Bad Girls (Gigamesh Remix) – Donna Summer

6. Nobody – Ariana Grande & Chaka Khan

7. Pantera – Anitta

8. How I Look on You – Ariana Grande

9. Blackout – Danielle Bradbery

10. Got Her Own – Ariana Grande & Victoria Monét

11. Charlie’s Angels Theme (Black Caviar Remix) – Jack Elliott & Allyn Ferguson

L’album con le canzoni ispirate al film “Charlie’s Angels” è disponibile su Amazon.