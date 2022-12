Charlotte M. – Il Film: trailer e anticipazioni del film “Flamingo Party” al cinema dal 31 dicembre

Dal 31 dicembre 2022 nei cinema d’Italia con Notorius Pictures Charlotte M. – Il Film Flamingo Party, esordio sul grande schermo della popolarissima content creator Charlotte M., giovane artista reduce dal successo ottenuto come doppiatrice nel film d’animazione Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico. Il film diretto da Emanuele Pisano, è un teen romance che racconta la storia di Charlotte, giovane studentessa al primo anno delle superiori che si ritrova a fare i conti con l’adolescenza e non solo. In linea con i valori e i contenuti portati avanti da sempre dalla giovane content creator, il film intende raccontare la vita reale degli adolescenti, affrontando tematiche come: l’amicizia, intensa ed imprescindibile, i primi amori, quelli che sembrano farti esplodere il cuore, ma soprattutto l’accettazione di sé stessi con l’enorme impegno che questo percorso comporta.

Charlotte M. – Trama e cast

La trama ufficiale: Il primo film della popolare youtuber Charlotte M. Nel film Charlotte, una ragazza spontanea e creativa, è impegnata nell’organizzazione di un ballo scolastico per raccogliere i fondi necessari a salvare l’oasi naturale dove ha passato i momenti più belli della sua infanzia. Per avere successo nell’impresa, cerca in ogni modo di mostrarsi perfetta agli occhi di tutta la scuola, ma in questo modo finisce per perdere la propria sincerità, rovinando la sua storia d’amore con Davide e soprattutto il rapporto con la sua migliore amica, Sofia. Per ritrovare le cose che contano davvero, Charlotte dovrà prima riuscire a ritrovare sé stessa.

A completare il cast anche Alisa Ferri, Eleonora Trevisani, Gabriele Rizzoli, Veronica Gaggero, Francesco Petit-Bon, Erik Moretti, Angela Tuccia, Carola Abdalla Said, Arianna Di Claudio e Sophie Perazzolo.

Charlotte M. incontra il pubblico in sala

Charlotte M. – Trailer e video

Note di regia

Nel film si tratteggiano le grandi decisioni che un adolescente si trova ad affrontare e gli obbiettivi che la vita inizia a mettergli davanti agli occhi. L’obiettivo, infatti, è proprio quello di raccontare la vita reale degli adolescenti contemporanei, rendendola aspirazionale per un pubblico più piccolo (8-12 anni) che è alla continua ricerca di qualcosa da scoprire. Nel film traspare il ritratto di una gioventù che vuole crescere per dare risposta alle proprie domande e ci sono tutti gli aspetti che toccano la vita di un ragazzo: la scoperta di un mondo nuovo come il liceo, lo studio dei meccanismi social, la prima cotta, l’inimicizia, i legami familiari ed affettivi, i problemi scolastici e gli amici di sempre. Tematiche universali che consentono una piena identificazione con i personaggi e le situazioni raccontate. Oggi, i ragazzi con il loro stile sembrano gridarci a pieni polmoni tutti la stessa cosa: siate voi stessi! E Charlotte è la paladina di uno stile che ha deciso di adottare senza timori o paura di essere giudicata. Questa direzione suggerisce quanto le differenze e la libertà d’espressione siano qualità sempre più apprezzate e incoraggiate a dispetto del modello di stile unico, che relega a ruolo di outsider chiunque non si uniformi. (Emanuele Pisano)

Flamingo Party – Il libro del film

A soli quattordici anni, è già una youtuber amatissima. Ha cominciato la sua avventura pubblicando un video per caso, e da allora non si è più fermata. Dopo Un’estate al college infestato (Fabbri, 2020) e Un amore oltreoceano (Fabbri, 2021) ha pubblicato anche un fumetto: La mia vita segreta. Una storia a fumetti (Fabbri 2022)

La sinossi del libro: Il primo anno delle superiori volge al termine, e Charlotte non vede l’ora di passare del tempo nella casa di campagna della nonna, vicino all’oasi di lago Fiorito, un’area protetta dove vivono i suoi animali preferiti, i fenicotteri. Peccato che questo meraviglioso paradiso naturale stia per essere distrutto, per far spazio a un resort di lusso. Charlotte è disperata. Con la sua inseparabile amica Sofia, però, decide di non arrendersi: organizzeranno una festa di fine anno fantastica, per raccogliere fondi e salvare l’oasi! L’idea è geniale, ma trasformarla in realtà non è così semplice. Soprattutto quando Sabrina, la ragazza più carina della scuola, decide di metterle i bastoni tra le ruote. In ballo non c’è solo la popolarità, ma anche il cuore di un ragazzo da sogno…

Il libro “Flamingo Party” di Charlotte M. è disponibile sui Amazon.

Chi è Charlotte M.?

Charlotte M, all’anagrafe Charlotte Moccia, è una content creator nata a Firenze nel 2008 ed è una delle più giovani youtuber italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti nelle sue pagine personali. Fin da piccolissima Charlotte dimostra di essere una ragazza precoce dai mille talenti e interessi. In ambito scolastico eccelle sin dalle scuole medie, mentre già dalla prima superiore legge i grandi classici della letteratura inglese in lingua originale e partecipa a competizioni scientifiche di portata nazionale. Ma è nell’arte che riesce a esprimere tutta la sua ambizione. Frequenta corsi di canto, di recitazione e di ballo classico, moderno e latino, scoprendo di poter mettere in pratica tutte le tecniche acquisite sul più grande palcoscenico del nuovo millennio: il web. Nel luglio 2016, con l’aiuto dei suoi genitori, carica per gioco il suo primissimo video su YouTube, nel quale si finge una sirena, e in brevissimo tempo la sua pagina raggiunge le 200mila visualizzazioni. Merito della sua autenticità e del gusto che la contraddistingue, Charlotte diventa presto un idolo dei suoi coetanei di tutta Italia. Nei primi anni della sua carriera da content creator, Charlotte si dedica, sempre affiancata dai suoi genitori, all’apertura di diversi profili social in modo da poter pubblicare più contenuti diversi e raggiungere più persone possibili. Nel 2017 sbarca su Instagram, mentre nel 2018 è la volta di TikTok, dove oggi conta circa 1 milione di follower. I suoi video raccontano una vita ordinaria e semplice, fatta delle piccole gioie e delusioni che ogni ragazzo della sua età sperimenta in quegli anni. Primi amori, grandi amicizie, litigi: Charlotte fa breccia nel cuore dei suoi follower perché descrive una realtà molto vicina a ognuno di loro. Nelle series “Genitori vs figli” e “Amici vs nemici” mette in campo la sua vena ironica e spassosa, collezionando anche diverse collaborazioni con altri influencer di fama. nEL 2020 esce il suo primo libro Un’estate al college infestato, frutto della sua esperienza di studio in Inghilterra, e appena un mese dopo sbarca nel panorama musicale con la canzone I love you, che fa subito incetta di visualizzazioni. A gennaio 2021 pubblica Un amore oltreoceano, un piacevolissimo romanzo adolescenziale, mentre a maggio esce Buum buum, suo secondo singolo che ottiene 1.5 milioni di views in soli tre mesi. Il 2022 di Charlotte inizia subito alla grande con l’uscita della hit musicale Best friend, che le permette di raggiungere nuovi record di visualizzazioni, e la pubblicazione di La mia vita segreta. Una storia a fumetti, un libro a disegni che si dimostra subito un grande successo Nel giugno 2020 ha ricevuto una targa dal comune di Serravalle Pistoiese per aver portato in alto in giro per l’Italia il nome del suo paese d’adozione. Nel febbraio 2022 ha ricevuto il Golden Creator Award di YouTube, una targa che celebra il raggiungimento del milione di iscritti al suo canale.

Emanuele Pisano -Note biografiche

Nato a Scordia (CT) nel 1988, si trasferisce a Roma nel 2007 e nel 2009 si laurea al DAMS presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Ha raggiunto la notorietà nel circuito dei cortometraggi nel 2009 con Rec Stop & Play, con cui tra i premi vinti si aggiudica come Miglior Corto il Taormina Film Fest. È regista di molti videoclip musicali realizzati per Ultimo, Briga, Mostro, Lowlow e Gianluca Grignani. Dal 2014 lavora in qualità di regista televisivo alla realizzazione di diversi programmi per le reti nazionali Rai, Mediaset e Discovery. Nel 2018 dirige la seconda stagione della serie Sara e Marti per Disney e l’omonimo film Sara e Marti – Il film. A seguire, nel 2019, dirige la terza stagione. Nel 2020 dirige l’edizione speciale di 5 episodi della serie per ragazzi Jams #unitipiùchemai per Rai Gulp. Di Jams dirige la terza e la quarta stagione. Nel 2021 cura la regia di MTV Cribs Italia e di Young Stories per RaiPlay. Produce e dirige il cortometraggio L’Oro di famiglia, con il quale riceve la candidatura come Miglior Cortometraggio ai David di Donatello 2021. Il cortometraggio è vincitore del Premio Rai Cinema, selezionato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) per l’iniziativa “Cortometraggi che passione” e viene premiato in oltre 60 festival internazionali. Cura la regia della serie I Fantastici per RaiPlay, dove undici ragazzi, capitanati da Bebe Vio, si lanciano nella missione Fly2tokyo. Hanno fatto una scommessa: qualificarsi alle Paralimpiadi di Tokyo. Nel 2022 è regista del documentario Calciopoli – Anatomia di un processo per History Channel.

Charlotte M. – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Diego Calvetti (cantautore, direttore d’orchestra in alcune edizioni del Festival di Sanremo e vocal coach nella quinta edizione di X Factor nella squadra Under 25 Uomini capitanata da Morgan.

(cantautore, direttore d’orchestra in alcune edizioni del Festival di Sanremo e vocal coach nella quinta edizione di X Factor nella squadra Under 25 Uomini capitanata da Morgan. “Charlotte M. – Il Film Flamingo Party” include due brani musicali inediti, “Non ti lascio più” e Flamingo Party”, scritti e interpretati dalla stessa Charlotte M..

Charlotte M. – Foto e poster